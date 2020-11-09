Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России пройдёт 10 ноября в «Лужниках»

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сегодня, 12:05

Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Кубка России.

Церемония состоится 10 ноября в «Лужниках». Начало – в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба РФС в официальном телеграм-канале.

Место жеребьёвки самого масштабного футбольного турнира России – стадион «Лужники». Он принимал финал Кубка рекордные 8 раз. А в 2018-м на арене прошёл финал Чемпионата мира.