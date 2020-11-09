Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России пройдёт 10 ноября в «Лужниках»

Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Кубка России.
Церемония состоится 10 ноября в «Лужниках». Начало – в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба РФС в официальном телеграм-канале.
Место жеребьёвки самого масштабного футбольного турнира России – стадион «Лужники». Он принимал финал Кубка рекордные 8 раз. А в 2018-м на арене прошёл финал Чемпионата мира.
Пары участников определят генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин. Проведёт жеребьевку известный футбольный комментатор Виктор Гусев. По видеосвязи в мероприятии примут участие легенды и действующие футболисты клубов 1/8 финала Кубка, которые поделятся ожиданиями от раунда плей-офф.