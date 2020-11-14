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Скрытая интрига матчей России в Лиге Наций. Выясняем важные подробности

сегодня, 10:16
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«Соккер.ру» расскажет, как настоящее определит будущее.

Почему ближайшие игры вдвойне важны?

Кроме задачи защитить первое место в группе, что позволит оказаться в элитном дивизионе – а Черчесов туда стремится, судя по изначальным заявлениям, есть также событие 29 ноября. Через две недели жеребьевка отбора к зимнему ЧМ-2022 в Катаре для зоны УЕФА.

Всего 10 групп, часть с пятью сборными, часть – с шестью. И мундиаль отличается от Евро по квоте. Есть только 13 путевок вместо 24, напрямую билеты получат только десять победителей групп. А десять команд, которые займут вторые места, разыграют еще 3 путевки.

Чтобы сформировать условные полуфиналы и финал стыков, добавят две сборные из Лиги Наций – самых рейтинговых из числа тех, кто не пройдет на турнир напрямую. Попасть в этот дуэт у команды России, учитывая рейтинг ФИФА, шансов мало.

Занять первое место в группе отбора ЧМ-22 тоже сложно, поэтому реальнее говорить о второй строчке и стыках. Но неудачи усложнили положение в мировом рейтинге. Сборная на 34-й позиции среди всех на планете, и на 19-м – среди европейских команд.

Это граница, за которой вылет в третью корзину при жеребьевке в конце ноября, и падение настолько низко резко сокращает вероятность получить вменяемый жребий.

Кого ждем в первой и второй корзинах?

Команде России в любом случае достанется одна из сборных уровня Бельгии, Франции, Англии, Португалии, Испании, Хорватии, Италии, Дании, Германии или Нидерландов. И сразу понятно, кто самые лакомые соперники – хорваты или датчане.

Но не стоит недооценивать сборные, что сейчас во второй десятке, где Россия. Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Сербия, Турция и Ирландия в лучших матчах показывают уровень футбола, что позволяет соперничать на равных со многими.

Причем поляки и швейцарцы теоретически еще могут вышибить Германию и Нидерланды во вторую корзину, чем помогут всем, кто мечтает получить не самого именитого, хотя и крепкого соперника. А это пожелание сборной России. С первой командой рейтинга ФИФА из Бельгии играли, больше не хочется.

Но на Евро-2020 вышли со второй строчки, на ЧМ-2022 такой вариант исключен. Значит, нужно не выпасть из второй корзины, иначе можно получить пару соперников в стиле Франция — Швейцария. Тогда и вторую строчку, что дает путевку в стыки, получить непросто.

А если те же голландцы продолжат терять очки – есть риск нарваться на пару Испания – Нидерланды. Умно обезопасить себя, победив Турцию и Сербию. А вот если Черчесов упадет в третью корзину, то самый простой дуэт соперников, который только можно получить – Дания и Ирландия.

Но это только на словах проходные соперники, ведь рядом во второй корзине команды, которые проигрывают не чаще, чем Россия.

Скрытая интрига матчей России в Лиге Наций. Выясняем важные подробности

Как дела у потенциальных оппонентов?

России как раз играть против двух сборных, которых теоретически можно обойти, а именно против Сербии и Турции. По очкам разрыв небольшой, но все знают о потерях команды Черчесова. И о ничьей с Молдавией, которая не увеличила уверенность в себе.

Необязательно быть выше Турции и Сербии в рейтинге ФИФА. Но надо думать, как бы не пропустить выше одновременно Ирландию, Словакию, Исландию. А еще Норвегию, Румынию, Шотландию, Чехию или Венгрию.

Плохие новости – венгры прошли на Евро-2020, получат очки за ничью с исландцами. А дополнительно играют в группе с Россией в Лиге Наций. Исландия в дивизионе А проиграла 4 матчах из 4 — Бельгия, Дания и Англия помогают, чем могут.

Еще все плохо у Швеции – 0 набранных пунктов, но вот остальные конкуренты играют во втором по статусу дивизионе, им проще. Австрия и Норвегия лидируют в одной группе, у Шотландии ни одного поражения, хотя чехи, израильтяне и словаки умеют играть в футбол.

Неважно дела идут у Ирландии, но многие сборные еще получат в ближайшие дни возможность обойти сборную России.

Все зависит строго от команды Черчесова?

Если говорим о положении до старта Лиги Наций, то оно было хуже. Россия успела обойти несколько сборных и ворвалась во второй десяток по рейтингу среди европейцев. Динамика была положительной, но затем собрали серию из четырех матчей без побед. Хорошо, что проиграли только шведам в товарищеском поединке, но плохо, что сербы и турки параллельно не сбавляли.

Команда Шенола Гюнеша сыграла два диких спарринга со счетом 3:3 против солидных соперников – Германии и Хорватии. Всего получается пять ничьих подряд с учетом Лиги Наций. Обыграть их, особенно в Стамбуле, непросто. Также сложно говорить о деградации команды Сербии, ведь их ранили эмоционально – проиграли Шотландии в серии пенальти за право сыграть на Евро-2020, разозлили.

Лига Наций для Турции и Сербии одинаково важна в плане попадания во вторую корзину при жеребьевке на ЧМ-2022. Хотя обе команды проигрывали дома по 0:1 команде Венгрии, разница в счете минимальная, а между собой ближайшие оппоненты России расписали ничью 2:2. Черчесову же не хватит мировых, важно побеждать, невзирая на все потери и лишения.

Длительные ничейные серии имеют одинаковое свойство – математика на стороне перехода к однозначному результату. И хотя Россия может положиться не только на себя, но и на одновременные проблемы у Ирландии, Словакии, Исландии и остальных соперников, лучше не доводить до края пропасти, когда задержаться на 20-м месте среди европейских сборных позволят лишь синхронные подарки извне.

Впрочем, не сказать, что это нетипичный метод для сборной России. Путевки на ЧМ-18 выиграли в день выбора хозяев турнира. На еще один успешный турнир, а именно Евро-2008, отправились при помощи сборной Хорватии. Но не стоит играть с судьбой постоянно. Черчесов должен настроить экспериментальный, но перспективный состав на борьбу за три очка в Стамбуле и Белграде. Отыграли бы успешнее с венграми и турками дома – сейчас бы прохлаждались.

А раз не было побед в октябре – нужны в середине ноября. Вылет в третью корзину существенно ухудшит шансы. Да и просто математически уменьшает вероятность получить сносных соперников вместо пары Бельгии и Швеции, с которыми точно будет сложно стилистически, ведь этим сборным уже проигрывал именно Черчесов. Есть два выездных матча и для гарантий нужно шесть пунктов.

Группа отбора ЧМ-2022 с Францией, Швейцарией и Словакией, когда есть всего одна прямая путевка, явно хуже компании с Данией, Шотландией и Болгарией, в которую проще попасть из второй корзины в день жеребьевки.

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particular
particular
сегодня в 13:21, ред.
Типичная ситуация для Сборной, когда итоговый результат зависит не от вялых потуг команды, а от возможных осечек конкурентов...
Интриги не наш конёк, а доминировать и надавить нЕчем...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ rubin kazzzan (раскрыть)
сегодня в 12:53
Нее,яж не тренеровался и бухал вчера,да и сегодня опять выпил!🤣🤣🤫
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:32
Будь моя воля, я бы на поле Вас выпустил!!!!!
nubom
nubom
сегодня в 12:15
К сожалению, наша сборная не "Принцесса на горошине", ей, что под один тюфяк камень подложи, что под девять - все равно будет дрыхнуть и не почувствует. Кстати, Германии проиграть гораздо почетнее, чем сделать ничью с Молдавией....
yasukuni
yasukuni
сегодня в 11:35
Давно существует железная примета: как только начинают считать, с кем нам легче и выгоднее играть, можно смело плюнуть на любые перспективы. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО кончится провалом. Что для Сборнаяй, что для клубов. Вылетают из любой выгодной группы.

ЧМ не вспоминать. Там хозяевам скорее уши оборвут, но из группы вытащат. Единственный обратный пример ЮАР это то самое знаменитое исключение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:43
Я думаю что сыграем нормально,выиграем, или ничья!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 10:40
Турки поставят мат нашим королям!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:21
Спасибо за статью....сборная Турции еще ни разу в своей истории не обыгрывала Россию...и хотя Турецкая команда в последнее время увязла в ничейных результатах, но... сейчас сборная России находится не в том состоянии, чтобы бороться на равных с командой Турции.....в атаке у подопечных Черчесова неразбериха, пусть и в обороне все в порядке.....Турки также не могут победить на протяжении серии игр, однако временами показывают неплохой футбол в атакующем стиле, и на своем поле точно не уступят......ничья в товарищеском сражении со сборной Молдавии при катастрофически плохом качестве игры - серьезный повод для паники накануне двух решающих матчей в Лиги наций.....
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