Скрытая интрига матчей России в Лиге Наций. Выясняем важные подробности

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сегодня, 10:16

«Соккер.ру» расскажет, как настоящее определит будущее.

Почему ближайшие игры вдвойне важны?

Кроме задачи защитить первое место в группе, что позволит оказаться в элитном дивизионе – а Черчесов туда стремится, судя по изначальным заявлениям, есть также событие 29 ноября. Через две недели жеребьевка отбора к зимнему ЧМ -2022 в Катаре для зоны УЕФА .

Всего 10 групп, часть с пятью сборными, часть – с шестью. И мундиаль отличается от Евро по квоте. Есть только 13 путевок вместо 24, напрямую билеты получат только десять победителей групп. А десять команд, которые займут вторые места, разыграют еще 3 путевки.

Чтобы сформировать условные полуфиналы и финал стыков, добавят две сборные из Лиги Наций – самых рейтинговых из числа тех, кто не пройдет на турнир напрямую. Попасть в этот дуэт у команды России, учитывая рейтинг ФИФА , шансов мало.

Занять первое место в группе отбора ЧМ -22 тоже сложно, поэтому реальнее говорить о второй строчке и стыках. Но неудачи усложнили положение в мировом рейтинге. Сборная на 34-й позиции среди всех на планете, и на 19-м – среди европейских команд.

Это граница, за которой вылет в третью корзину при жеребьевке в конце ноября, и падение настолько низко резко сокращает вероятность получить вменяемый жребий.

Кого ждем в первой и второй корзинах?

Команде России в любом случае достанется одна из сборных уровня Бельгии, Франции, Англии, Португалии, Испании, Хорватии, Италии, Дании, Германии или Нидерландов. И сразу понятно, кто самые лакомые соперники – хорваты или датчане.

Но не стоит недооценивать сборные, что сейчас во второй десятке, где Россия. Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Сербия, Турция и Ирландия в лучших матчах показывают уровень футбола, что позволяет соперничать на равных со многими.



Причем поляки и швейцарцы теоретически еще могут вышибить Германию и Нидерланды во вторую корзину, чем помогут всем, кто мечтает получить не самого именитого, хотя и крепкого соперника. А это пожелание сборной России. С первой командой рейтинга ФИФА из Бельгии играли, больше не хочется.



Но на Евро-2020 вышли со второй строчки, на ЧМ -2022 такой вариант исключен. Значит, нужно не выпасть из второй корзины, иначе можно получить пару соперников в стиле Франция — Швейцария. Тогда и вторую строчку, что дает путевку в стыки, получить непросто.

А если те же голландцы продолжат терять очки – есть риск нарваться на пару Испания – Нидерланды. Умно обезопасить себя, победив Турцию и Сербию. А вот если Черчесов упадет в третью корзину, то самый простой дуэт соперников, который только можно получить – Дания и Ирландия.

Но это только на словах проходные соперники, ведь рядом во второй корзине команды, которые проигрывают не чаще, чем Россия.

Как дела у потенциальных оппонентов?

России как раз играть против двух сборных, которых теоретически можно обойти, а именно против Сербии и Турции. По очкам разрыв небольшой, но все знают о потерях команды Черчесова. И о ничьей с Молдавией, которая не увеличила уверенность в себе.

Необязательно быть выше Турции и Сербии в рейтинге ФИФА . Но надо думать, как бы не пропустить выше одновременно Ирландию, Словакию, Исландию. А еще Норвегию, Румынию, Шотландию, Чехию или Венгрию.

Плохие новости – венгры прошли на Евро-2020, получат очки за ничью с исландцами. А дополнительно играют в группе с Россией в Лиге Наций. Исландия в дивизионе А проиграла 4 матчах из 4 — Бельгия, Дания и Англия помогают, чем могут.

Еще все плохо у Швеции – 0 набранных пунктов, но вот остальные конкуренты играют во втором по статусу дивизионе, им проще. Австрия и Норвегия лидируют в одной группе, у Шотландии ни одного поражения, хотя чехи, израильтяне и словаки умеют играть в футбол.

Неважно дела идут у Ирландии, но многие сборные еще получат в ближайшие дни возможность обойти сборную России.

Все зависит строго от команды Черчесова?

Если говорим о положении до старта Лиги Наций, то оно было хуже. Россия успела обойти несколько сборных и ворвалась во второй десяток по рейтингу среди европейцев. Динамика была положительной, но затем собрали серию из четырех матчей без побед. Хорошо, что проиграли только шведам в товарищеском поединке, но плохо, что сербы и турки параллельно не сбавляли.

Команда Шенола Гюнеша сыграла два диких спарринга со счетом 3:3 против солидных соперников – Германии и Хорватии. Всего получается пять ничьих подряд с учетом Лиги Наций. Обыграть их, особенно в Стамбуле, непросто. Также сложно говорить о деградации команды Сербии, ведь их ранили эмоционально – проиграли Шотландии в серии пенальти за право сыграть на Евро-2020, разозлили.

Лига Наций для Турции и Сербии одинаково важна в плане попадания во вторую корзину при жеребьевке на ЧМ -2022. Хотя обе команды проигрывали дома по 0:1 команде Венгрии, разница в счете минимальная, а между собой ближайшие оппоненты России расписали ничью 2:2. Черчесову же не хватит мировых, важно побеждать, невзирая на все потери и лишения.

Длительные ничейные серии имеют одинаковое свойство – математика на стороне перехода к однозначному результату. И хотя Россия может положиться не только на себя, но и на одновременные проблемы у Ирландии, Словакии, Исландии и остальных соперников, лучше не доводить до края пропасти, когда задержаться на 20-м месте среди европейских сборных позволят лишь синхронные подарки извне.

Впрочем, не сказать, что это нетипичный метод для сборной России. Путевки на ЧМ -18 выиграли в день выбора хозяев турнира. На еще один успешный турнир, а именно Евро-2008, отправились при помощи сборной Хорватии. Но не стоит играть с судьбой постоянно. Черчесов должен настроить экспериментальный, но перспективный состав на борьбу за три очка в Стамбуле и Белграде. Отыграли бы успешнее с венграми и турками дома – сейчас бы прохлаждались.

А раз не было побед в октябре – нужны в середине ноября. Вылет в третью корзину существенно ухудшит шансы. Да и просто математически уменьшает вероятность получить сносных соперников вместо пары Бельгии и Швеции, с которыми точно будет сложно стилистически, ведь этим сборным уже проигрывал именно Черчесов. Есть два выездных матча и для гарантий нужно шесть пунктов.