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УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки отбора на чемпионат мира в Катаре

сегодня, 13:03

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Церемония состоится 7 декабря в онлайн-режиме без присутствия представителей ассоциаций-членов в связи с пандемией коронавируса.

Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Четвёртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Шестая корзина: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:26
Без шансов! Напрямую выходит только 1-е место. 8 лучших вторых в стыки. А ведь надо было всего лишь обыграть молдован и не сливать туркам и сербам и бы ли бы во 2-й корзине, были бы хотя бы призрачные шансы.
Шансы будут и сейчас, если отбор мира сборная начнёт с другим тренером.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:26
В какой корзине мы бы не лежали,прославиться удастся нам едва ли.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:24
очень хочется Гибралтар и Андорру, чтобы у команды Черчесова начались хоть победы....

Англия/Нидерланды, из первой.
из второй очень сложно выбрать так как Сербы и Турки нас нагибают, поставим Швецию может дед Златан сыграет в 40 лет.
из 4 Люксембург из 5 Андорра и Гибралтар

Такая группа на ЧМ Англия или Голландия, Швеция, Россия, Люксембург, Андорра и Гибралтар, хоть будет шанс.

надеюсь бельгия пройдет мимо......... надоела уже.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:23
Можете со мной не соглашаться, но Россия в последнем цикле даже на седьмую корзину не наиграла.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:23
Нас авансом в третью поместили? По уровню игры, думаю, мы еще не пятая, но уже четвертая корзинка.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:20, ред.
Корзина это не группа. Варианты будут.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 13:19
Ну вот и приплыли!. Не видать нашим ЧМ, как своих ушей!
particular
particular
сегодня в 13:18
Есть корзины, которые объединяют лучших, а есть авоськи в какие ссыпаются обессиленные неудачники...
Незавидная участь...
JackNorz
JackNorz
сегодня в 13:13
Тяжело будет отобраться, очень
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 13:10
Дожили!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:08
ну вот и началось))))
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 13:08
УЕФА - МАФИЯ!
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