УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки отбора на чемпионат мира в Катаре

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Церемония состоится 7 декабря в онлайн-режиме без присутствия представителей ассоциаций-членов в связи с пандемией коронавируса.
Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.
Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
Четвёртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.
Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
Шестая корзина: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
Шансы будут и сейчас, если отбор мира сборная начнёт с другим тренером.
Шансы будут и сейчас, если отбор мира сборная начнёт с другим тренером.
Англия/Нидерланды, из первой.
из второй очень сложно выбрать так как Сербы и Турки нас нагибают, поставим Швецию может дед Златан сыграет в 40 лет.
из 4 Люксембург из 5 Андорра и Гибралтар
Такая группа на ЧМ Англия или Голландия, Швеция, Россия, Люксембург, Андорра и Гибралтар, хоть будет шанс.
надеюсь бельгия пройдет мимо......... надоела уже.
Англия/Нидерланды, из первой.
из второй очень сложно выбрать так как Сербы и Турки нас нагибают, поставим Швецию может дед Златан сыграет в 40 лет.
из 4 Люксембург из 5 Андорра и Гибралтар
Такая группа на ЧМ Англия или Голландия, Швеция, Россия, Люксембург, Андорра и Гибралтар, хоть будет шанс.
надеюсь бельгия пройдет мимо......... надоела уже.
Незавидная участь...
Незавидная участь...