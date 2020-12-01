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Директор «Балтики» — арбитру: «Готов выйти с тобой раз на раз, скотина!»

сегодня, 01:13
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Руководитель департамента развития «Балтики» Юрий Аракелян в своём инстаграме жёстко отреагировал на судейство Юнуса Кошко в матче 25-го тура ФНЛ против «Торпедо» (0:0).

После игры официальный аккаунт «Балтики» в соцсети «ВКонтакте» выложил нарезку спорных моментов встречи, подписав видео словами «Решайте сами».

Ты подлец, если бы ты был мужчиной… Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрыт этой властью, один на один!

Ты подлец, и если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю. 4 матча подряд. Готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы ещё увидимся в других обстоятельствах, скотина!

Директор «Балтики» — арбитру: «Готов выйти с тобой раз на раз, скотина!»

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 02:14
Кошко: За скотину ответишь, козёл!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:22
Только так они поймут
beefs
beefs
сегодня в 01:21
Это очень круто...
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