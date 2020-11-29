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Врач Марадоны: «Я абсолютно уверен, что сделал для Диего всё, что смог»

вчера, 22:55

Леопольдо Луке, личный врач экс-футболиста и тренера Диего Марадоны, прокомментировал обвинения в свой адрес, согласно которым именно он виноват в смерти легендарного игрока.

Я знаю, что я сделал. Я абсолютно уверен, что я сделал для Диего всё, что смог.

Ранее сообщалось, что дочери Марадоны заподозрили врача в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.

Диего Марадона был похоронен неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с родителями.

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STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:57
Согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:18
Вот и нужно сделать, чтобы не было смысла копить МНОГО очков на крайний день месяца. Иначе получается, что один день будет важнее целого месяца игры.
Человек попадет в халявную группу, наберет 20 тысяч для первого места, а потом еще 30 в последний день. Потому что очков сумел накопить в легкой группе .
По любому, здесь есть над чем подумать организаторам...
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:05
Ограничить число ставок это значит человек зря копил!Думаю перейти на старый формат будет правильно, но можно было бы ограничить сумму ставки на большой кф !Допустим не боле 1000 и с кф более 5 или как решат!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:03
Ну а что он еще скажет?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:01
Это на его совести если что
mangox23
mangox23
вчера в 22:58
поздно приехали
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:56
Бог ему судья
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