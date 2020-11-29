Врач Марадоны: «Я абсолютно уверен, что сделал для Диего всё, что смог»

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вчера, 22:55

Леопольдо Луке, личный врач экс-футболиста и тренера , прокомментировал обвинения в свой адрес, согласно которым именно он виноват в смерти легендарного игрока.

Я знаю, что я сделал. Я абсолютно уверен, что я сделал для Диего всё, что смог.

Ранее сообщалось, что дочери Марадоны заподозрили врача в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.

Диего Марадона был похоронен неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с родителями.