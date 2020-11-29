Врач Марадоны: «Я абсолютно уверен, что сделал для Диего всё, что смог»

Леопольдо Луке, личный врач экс-футболиста и тренера Диего Марадоны, прокомментировал обвинения в свой адрес, согласно которым именно он виноват в смерти легендарного игрока.
Я знаю, что я сделал. Я абсолютно уверен, что я сделал для Диего всё, что смог.
Ранее сообщалось, что дочери Марадоны заподозрили врача в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.
Диего Марадона был похоронен неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с родителями.
Человек попадет в халявную группу, наберет 20 тысяч для первого места, а потом еще 30 в последний день. Потому что очков сумел накопить в легкой группе .
По любому, здесь есть над чем подумать организаторам...
Человек попадет в халявную группу, наберет 20 тысяч для первого места, а потом еще 30 в последний день. Потому что очков сумел накопить в легкой группе .
По любому, здесь есть над чем подумать организаторам...