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«Уфа» отправилась в Сочи, где будет готовиться к оставшимся матчам

сегодня, 15:33

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что команда отправилась в Сочи, где проведет ближайшие 16 дней и будет готовиться к заключительным матчам РПЛ в этом году.

Ближайший матч 17-го тура РПЛ против «Ростова» состоится 6 декабря.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 16:07
Желаем удачи и хорошего настроения
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:51
Совместят работу с отдыхом.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:50
Последняя игра вселила надежу , что Уфа может и выкарабкаться из подвала турнирной таблицы. И три тяжелейших выездных матча дадут ответ на все вопросы. Может это случайный всплеск был, а может и начало возрождения??? Уфа всегда была неуступчивой, но в этом сезоне после продажи лидеров , дела пошли плохенько, замену ушедшим найти не удалось и команда провалила осень. Посмотрим, как команда проведет оставшиеся матчи. Очень важная игра с прямым конкурентом Ротором, два других соперника скорее пока не по зубам.....но мяч круглый и все может быть.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:37
Удачи Уфе...матч будет сложным и трудным
мангo
мангo
сегодня в 15:35, ред.
хоть отдохнут там
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