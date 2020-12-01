«Уфа» отправилась в Сочи, где будет готовиться к оставшимся матчам

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сегодня, 15:33

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что команда отправилась в Сочи, где проведет ближайшие 16 дней и будет готовиться к заключительным матчам РПЛ в этом году.

Ближайший матч 17-го тура РПЛ против «Ростова» состоится 6 декабря.