«Уфа» отправилась в Сочи, где будет готовиться к оставшимся матчам

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что команда отправилась в Сочи, где проведет ближайшие 16 дней и будет готовиться к заключительным матчам РПЛ в этом году.
Ближайший матч 17-го тура РПЛ против «Ростова» состоится 6 декабря.
Сегодня наша команда отправилась в Сочи, где проведет ближайшие 16 дней и будет готовиться к заключительным матчам чемпионата России в этом году— ФК УФА (@UfaFc) December 1, 2020
У «Уфы» в 2020 году остаются выездные встречи против «Ростова» (6 декабря), «Ротора» (12 декабря) и «Краснодара» (17 декабря) pic.twitter.com/bbheV5gi5N
Всем здоровья.
Всем здоровья.