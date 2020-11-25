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Без шансов на плей-офф. «Реалии» «Зенита» после 4-го тура ЛЧ

25 ноября 2020, 11:42
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Время вылетать и делать выводы.

Стоит признать, что этой осенью слабости «Зенита» высветил не только мощный рентген Лиги чемпионов. Первый круг РПЛ «сине-бело-голубые» тоже прошли пошатываясь, потеряли очки в 6 из 15 матчей, а качество игры даже в иных победных встречах оставляло желать лучшего. Но даже такой, казалось бы, прихрамывающий «Зенит» недобрал всего лишь 2 очка до своего прошлогоднего графика (31 балл вместо 33 после первого круга сезона 2019/20), забил больше всех голов и отстает от лидирующего ЦСКА на одно жалкое очко.

Это все, что нужно знать об уровне чемпионата России и статусе «Зенита» на внутренней арене. В Лиге чемпионов «сине-бело-голубых» не щадят не только «Боруссия» с «Лацио», но и «Брюгге», в то время как в РПЛ мы признаем проблемы «Зенита» потому, что он не лидирует с 10-очковым отрывом. Выступления на уровне молодых команд «Спартака» и ЦСКА — неубедительно по меркам петербуржцев. Вот такая ирония. И из этого следует интересный вопрос.

Каким аршином следует мерить «Зенит»?

Как вы понимаете, два способа измерения — РПЛ и Лига чемпионов. Простите мою злопамятность и не принимайте на свой счет, если не согласны с популярным в Санкт-Петербурге среди журналистов и болельщиков мнением. Но это важно для дальнейшего разговора. Так вот, даже в смутные сезоны Луческу и Манчини с берегов Невы постоянно шел посыл, смысл которого в следующем: для «Зенита» РПЛ — всего лишь средство попадания в еврокубки, основная цель — успехи в Лиге чемпионов.

Прямо скажем, у петербуржцев есть причины посматривать на соперников по внутреннему чемпионату сверху вниз и с пренебрежительной миной на лице. Это вполне нормально, нет ничего ужасного в глумливом отношении к падшим соперникам. Вот только за пределами РПЛ Лига чемпионов выступает в роли великого уравнителя, где «Зенит» оказывается ничем не лучше «Краснодара» и «Локомотива». А если вы уже заплатили больше и все равно не видите разницы, стоит задуматься об эффективности использования ресурсов.

У «Зенита» 4-й по стоимости состав вне топ-5 лиг

Это значит, что у «сине-бело-голубых» хватает ресурсов для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Да, в мире «Зенит» всего лишь 55-й по стоимости состава, но все они не могут попасть в один розыгрыш ЛЧ. Есть соперники из топ-чемпионатов, причем истинные гранды давно не приезжали в Санкт-Петербург, а за пределами «Большой пятерки» петербуржцев опережают только «Аякс», «Бенфика» и «Порту».

Немаловажен и тот факт, что «Зенит» в роли чемпиона России начинал жеребьевку группового этапа в первой корзине, да и вообще на шарики пенять не приходится — в группы смерти «сине-бело-голубые» не попадают. О четвертьфинале и полуфинале сейчас даже мечтать глупо, хотя кто-то и вслух умудряется говорить о таких стадиях. Для нынешнего «Зенита» нормально просто бороться за выход в плей-офф. Заметьте, именно «бороться», а не обязательно «выходить».

Четырех туров хватило, чтобы лишиться шансов на выход из группы. Это провал

Прошлой осенью «Зенит» боролся за выход из группы, и хотя в конечном итоге остался на последнем месте, стоит говорить о неудачном стечении обстоятельств и провале конкретного матча с «Бенфикой» в шестом туре. 7 очков в таблице, опять же. Обидно, досадно, следовало строго спросить с команды и тренера за неудачную игру в решающем матче, но в целом это было выступление на заявленном уровне. Сейчас все гораздо хуже.

После четырех туров у «Зенита» только одно очко, шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов уже потеряны. Кстати, петербуржцы еще никогда не прекращали борьбу за так рано, в 2008-м и 2012-м оставались за бортом ЛЧ после пятого тура, но при этом в обоих случаях переходили в Кубок УЕФА/Лига Европы с третьего места.

Сейчас и это сделать будет проблематично: у «Брюгге» 4 очка, у «Зенита» — 1. Через неделю у команды Сергея Семака важнейший матч в Бельгии, где необходимо побеждать, причем желательно так, чтобы компенсировать домашнее поражение 1:2 и получить преимущество по личным встречам. Любой результат, кроме победы, зарезервирует за «Зенитом» последнюю строчку в группе досрочно.

У Семака нет оправданий. «Зенит» оказался не готов к Лиге чемпионов

Сергей Богданович может избрать путь коллеги Черчесова и прикрыться кадровыми проблемами, которые действительно были у «Зенита» в Риме. Но тогда стоит напомнить, что «Брюгге», «Боруссия» и «Лацио» теряли важных игроков накануне матчей с «Зенитом» из-за положительных тестов на коронавирус. Сейчас все живут в таком режиме, хотя свои проблемы всегда ближе к телу, это понятно.

С другой стороны, мы видели, как преобразился «Лацио» с возвращением в строй Иммобиле и Ко: в Санкт-Петербурге Семак «не увидел» у римлян на поле дублеров, но вчера ему показали разницу. А что «Зенит»? Всего лишь 3 гола, один из худших показателей по количеству ударов в Лиге чемпионов (9.5 в среднем за игру), показатели по владению и точности передач в третьем десятке среди 32 команд. И так во всем.

Статистика красноречиво подтверждает положение в турнирной таблице: «Зенит» не был даже претендентом на выход в плей-офф. Семак говорит, что это «реалии», то есть он изначально не собирался выходить из группы? «Мы четвертые, и нам это нравится». Так получается?

За год Семак не придумал ничего нового, начал менять игру «на коленках», уже по ходу групповой стадии и не преуспел, ищет оправдания в изменении лимита и травмах, а в итоге делает травоядные заявления в духе «все было предрешено». «Зениту» многого не хватило для достойной борьбы в Лиге чемпионов. В том числе тренера, который готов бросить вызов «реалиям».

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Gloomy59
Gloomy59 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 ноября в 12:53
Согласен!
Aris
Aris
26 ноября в 09:37
Есть список, получателей бабла, но нет игроков. Как нет и команды.
alfranza
alfranza ответ Persenchik (раскрыть)
25 ноября в 22:47
Многие ждут именно потому, что перед каждым матчем игроки в газетах дают интервью и говорят как они всех порвут. Думаю, что дело в том, что они начинают праздновать победу до выхода на газон.
alfranza
alfranza
25 ноября в 22:46
В футбол играют не имена и не деньги, в футбол играют те, кто хочет побеждать. Зенит уже все доказал. Ему футбол не нужен.
viv
viv
25 ноября в 22:13
«Лацио»-«Зенит» -3:1. Зачем вкладывать столько денег в команду, если она никого не может обыграть?
MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp
25 ноября в 19:57
Интересно есть ли в мире люди, которые искренне верят в зенит и вообще в наши клубы в ек? Ну кроме всяких маразматиков типа орлова или самих тренеров и боссов этих команд
rubin kazzzan
rubin kazzzan
25 ноября в 17:34
Раз, два, три Зенитушка дави!!!!!!!!))))))
Persenchik
Persenchik
25 ноября в 17:30
Многие ждут, что Зенит всех разбросает и выйдет в 1/8 финала КЕЧ. Но, ведь это невозможно в принципе. Далеко ходить не нужно. Кержаков. М. - не гений вратарского искусства. Обыкновенный вратарь. Ловрен не ведущий защитник. Снова обыкновенный. Крепкий, да. Но не гений защитного искусства. Про полузащитников сразу ясно. Тоже, не самые искусные мастера голевых передач. Дзюба. Основной нападающий. Каждый раз за весь розыгрыш Чемпионата России, забивает хотя бы 20 мячей? Нет. Так стоит ли ждать, от обыкновенных средних игроков, великих успехов? 😊
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 ноября в 16:59
У тебя две противоположные идеи. Убрать госфинансирование - это правильно. И тогда засилья легов не будет. Они без всякого лимита не пойдут играть за 100 тыс руб в месяц. Если убрать госфинансирование, то так и будет
Stalker-ato
Stalker-ato ответ NEADEKVAT (раскрыть)
25 ноября в 15:47
Ну это другой разговор, что за большим московским кольцом жизни нет.
И конечно когда видишь на том же Алтаи людей, которые одеты как будто вчера война закончилась, то как то траты денег на зенит вверх лицемерия.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gloomy59 (раскрыть)
25 ноября в 15:42
У тебя две исключающие друг друга идеи. Если убрать госфинансирование клубов ( что правильно и необходимо) , то никакие леги не поедут играть в Зенит, Локо , или Динамо и все региональные клубы за 50-100 тыс руб в месяц. И лимит будет не нужен. Деньги надо зарабатывать , а не получать от государства ( Газпром, РЖД, ВТБ и бюджеты регионов)
Gloomy59
Gloomy59 ответ DNK74_02 (раскрыть)
25 ноября в 15:27
А не пора ли вызвать на высокую трибуну тех, КТО С ПЕНОЙ У РТА РАТОВАЛ ЗА ЛИМИТ, ТЕХ КТО ГОВОРИЛ ВСЕМ И ВСЯ, ЧТО ЛИМИТ ЭТО РОЖДЕНИЕ НОВЫХ СТРЕЛЬЦОВЫХ И ЧЕРЕНКОВЫХ!
ПУСТЬ ОТВЕЧАЮТ КАК УГОДНО ЗА СВОИ ИДЕИ!
И ГЛАВНОЕ, А НЕ СТАЛО ВРЕМЯ УБРАТЬ У КЛУБОВ СПОНСИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ЭТИХ БЕЗДАРЕЙ!!!
arsenVS
arsenVS
25 ноября в 15:22
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ Stalker-ato (раскрыть)
    25 ноября в 15:10
    Советский - не советский. Когда в 100 км от МКАД уворачиваешься от ям среди лачуг, явно со страной что-то не то)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ DNK74_02 (раскрыть)
    25 ноября в 14:58
    А что мешает платить разумные деньги при наличии лимита? Нужно смотреть глубже. Не лимит нужно отменять, а госфинансирование футбола ЗАПРЕЩАТЬ. Тогда начнут деньги зарабатывать, а не получать из казны.
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    25 ноября в 14:44
    Я вот работаю дальнобойщиком, проехал всё от Лиссабона до Салехарда, мне нравиться ездить по России.поставил левый чип ехаешь по 800-1000 км в день,в случае тормазнули транспортники или дпсники 500-1000 рублей и всё.свободен, люди в основном понятные, и вообще наш менталитет такой советский, он в прибалтике где на таможни берут ,,традицию,, и не лезут в кабину.

    Но я же и всю Европу проехал и там строго,9 часов или два по 10 и лучше не нарушать, условный БАГовец не будет тебя слушать как и его коллега из Франции а панам вообще за кайфа дать штраф.

    Так не ужели не поймут в в ,,чисто все народным достоянии,, что это в россии можно занести денег и тебя сделают чемпионом, и это как бы норма,это все понимают,но в еврокубках такого не будет, газпром может 50% бюджета отдать на спонсорство УЕФА но это не поможет зениту.....
    DNK74_02
    DNK74_02
    25 ноября в 14:29
    Друзья-болельщики!
    России не нужен лимит. Не нужны стоящие на поле парни с паспортом и сумасшедшими з/а. Пусть бегают те, кто умеет это делать лучше других, умеет играть в футбол и забивать мячи. А наши пусть играют в ФНЛ и других лигах, а если пройдут в РПЛ, то это будут именно ИГРОКИ, которые усилят клуб, а не закроют дыру лимита.
    И нам не нужны удобные физруки ни в клубах (Зенит, Краснодар и т.д ), ни в сборной (стасик! Собирай мангал. Иди домой!). Нужны жесткие, авторитетные и авторитарные ТРЕНЕРЫ, которые никому из руководителей клубов и сборной ни чем не обязаны. Наши пусть входят в тренерские штабы и перенимают опыт, ездят на обучение в забугорье и т.д. Потом берут клуб внизах и доказывают, что что-то могут.
    И вот только тогда можно вырастить игроков и тренеров и собрать в сборной Игроков.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    25 ноября в 14:15
    Если бы Луческу не убрали, его ждала бы "дурка", палата номер 6, с Зенитом. Бедолага разговаривал сам с собой во время матча и тряс головой время от времени.
    Жалкое было зрелище).
    viv
    viv ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    25 ноября в 13:35, ред.
    Пока Миллер не поймет если вы уже заплатили больше и все равно не видите разницы, что у Краснодара и Локомотива, стоит задуматься об эффективности использования ресурсов.
    Roger Young
    Roger Young
    25 ноября в 13:24
    да уж... Все правильно написали.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    25 ноября в 13:14
    Пока Миллер не поймет, что за счет величины денежного мешка можно "решать все вопросы" только в РПЛ, а не в Европе ( там надо в футбол уметь играть), толку не будет. А сейчас ситуация такая, что и в РПЛ размер денежного мешка уже не "все вопросы решает". Это очевидно всем.
    yasukuni
    yasukuni
    25 ноября в 13:11, ред.
    Какой из семачишки, к чертовой матери, физрук?! У физрука игроки бегали бы три тайма из двух, как наскипидаренные, как это было у Лобановского. А это просто никчемное ничтожество, главное достоинство которого - безгласное угодничество перед папой-мюллером.
    Puni
    Puni
    25 ноября в 13:10
    Зачем слово реалии в ковычки взято?
    neukomm
    neukomm
    25 ноября в 13:08
    Даже уже сил нет ни ерничать, ни шутить над нашими клубами. Болельщики соревнуются с злословии, чей клуб сильнее слажал. Хотя никто не вспоминает про тех, из-за кого это все происходит. Где руководство РПЛ, где эта с*ка, Мутко,кто годами развпливал наш чемпионат. Вот против кого всем надо объединиться, кого клеймить позором
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    25 ноября в 12:55
    Не удивлюсь, если Миллер и после этого оставит физрука на посту((
    alex074
    alex074
    25 ноября в 12:46, ред.
    Семак это марионетка Миллера, которая только и умеет, что сопли жевать...На мой взгляд он МЯМЛЯ. Говорят же, что вялым, порядка в семье не наведёшь. А он этого не понимает похоже.
    Аксинья
    Аксинья ответ Шо Опять Последние (комментарий удален) (раскрыть)
    25 ноября в 12:45
    Еще надо немецкое Швальке пригласить...
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА ответ Шо Опять Последние (комментарий удален) (раскрыть)
    25 ноября в 12:42
    И там 4 будут)
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    25 ноября в 12:38, ред.
    А вот нефиг было убирать Луческу, уверен, с ним бы Зенит добился хороших результатов...в том числе и в ЛЧ...
    А с этим доморощенным физруком-Семаком ничего хорошего Зениту не светит.
    nubom
    nubom
    25 ноября в 12:38
    Значит, Зенит сосредоточился на РПЛ. С чем его и поздравляю...
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