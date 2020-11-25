Без шансов на плей-офф. «Реалии» «Зенита» после 4-го тура ЛЧ

1606293767

25 ноября 2020, 11:42

Время вылетать и делать выводы.

Стоит признать, что этой осенью слабости «Зенита» высветил не только мощный рентген Лиги чемпионов. Первый круг РПЛ «сине-бело-голубые» тоже прошли пошатываясь, потеряли очки в 6 из 15 матчей, а качество игры даже в иных победных встречах оставляло желать лучшего. Но даже такой, казалось бы, прихрамывающий «Зенит» недобрал всего лишь 2 очка до своего прошлогоднего графика (31 балл вместо 33 после первого круга сезона 2019/20), забил больше всех голов и отстает от лидирующего ЦСКА на одно жалкое очко.

Это все, что нужно знать об уровне чемпионата России и статусе «Зенита» на внутренней арене. В Лиге чемпионов «сине-бело-голубых» не щадят не только «Боруссия» с «Лацио», но и «Брюгге», в то время как в РПЛ мы признаем проблемы «Зенита» потому, что он не лидирует с 10-очковым отрывом. Выступления на уровне молодых команд «Спартака» и ЦСКА — неубедительно по меркам петербуржцев. Вот такая ирония. И из этого следует интересный вопрос.

Каким аршином следует мерить «Зенит»?

Как вы понимаете, два способа измерения — РПЛ и Лига чемпионов. Простите мою злопамятность и не принимайте на свой счет, если не согласны с популярным в Санкт-Петербурге среди журналистов и болельщиков мнением. Но это важно для дальнейшего разговора. Так вот, даже в смутные сезоны Луческу и Манчини с берегов Невы постоянно шел посыл, смысл которого в следующем: для «Зенита» РПЛ — всего лишь средство попадания в еврокубки, основная цель — успехи в Лиге чемпионов.

Прямо скажем, у петербуржцев есть причины посматривать на соперников по внутреннему чемпионату сверху вниз и с пренебрежительной миной на лице. Это вполне нормально, нет ничего ужасного в глумливом отношении к падшим соперникам. Вот только за пределами РПЛ Лига чемпионов выступает в роли великого уравнителя, где «Зенит» оказывается ничем не лучше «Краснодара» и «Локомотива». А если вы уже заплатили больше и все равно не видите разницы, стоит задуматься об эффективности использования ресурсов.

У «Зенита» 4-й по стоимости состав вне топ-5 лиг

Это значит, что у «сине-бело-голубых» хватает ресурсов для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Да, в мире «Зенит» всего лишь 55-й по стоимости состава, но все они не могут попасть в один розыгрыш ЛЧ . Есть соперники из топ-чемпионатов, причем истинные гранды давно не приезжали в Санкт-Петербург, а за пределами «Большой пятерки» петербуржцев опережают только «Аякс», «Бенфика» и «Порту».

Немаловажен и тот факт, что «Зенит» в роли чемпиона России начинал жеребьевку группового этапа в первой корзине, да и вообще на шарики пенять не приходится — в группы смерти «сине-бело-голубые» не попадают. О четвертьфинале и полуфинале сейчас даже мечтать глупо, хотя кто-то и вслух умудряется говорить о таких стадиях. Для нынешнего «Зенита» нормально просто бороться за выход в плей-офф. Заметьте, именно «бороться», а не обязательно «выходить».

Четырех туров хватило, чтобы лишиться шансов на выход из группы. Это провал

Прошлой осенью «Зенит» боролся за выход из группы, и хотя в конечном итоге остался на последнем месте, стоит говорить о неудачном стечении обстоятельств и провале конкретного матча с «Бенфикой» в шестом туре. 7 очков в таблице, опять же. Обидно, досадно, следовало строго спросить с команды и тренера за неудачную игру в решающем матче, но в целом это было выступление на заявленном уровне. Сейчас все гораздо хуже.

После четырех туров у «Зенита» только одно очко, шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов уже потеряны. Кстати, петербуржцы еще никогда не прекращали борьбу за так рано, в 2008-м и 2012-м оставались за бортом ЛЧ после пятого тура, но при этом в обоих случаях переходили в Кубок УЕФА /Лига Европы с третьего места.

Сейчас и это сделать будет проблематично: у «Брюгге» 4 очка, у «Зенита» — 1. Через неделю у команды Сергея Семака важнейший матч в Бельгии, где необходимо побеждать, причем желательно так, чтобы компенсировать домашнее поражение 1:2 и получить преимущество по личным встречам. Любой результат, кроме победы, зарезервирует за «Зенитом» последнюю строчку в группе досрочно.

У Семака нет оправданий. «Зенит» оказался не готов к Лиге чемпионов

Сергей Богданович может избрать путь коллеги Черчесова и прикрыться кадровыми проблемами, которые действительно были у «Зенита» в Риме. Но тогда стоит напомнить, что «Брюгге», «Боруссия» и «Лацио» теряли важных игроков накануне матчей с «Зенитом» из-за положительных тестов на коронавирус. Сейчас все живут в таком режиме, хотя свои проблемы всегда ближе к телу, это понятно.

С другой стороны, мы видели, как преобразился «Лацио» с возвращением в строй Иммобиле и Ко: в Санкт-Петербурге Семак «не увидел» у римлян на поле дублеров, но вчера ему показали разницу. А что «Зенит»? Всего лишь 3 гола, один из худших показателей по количеству ударов в Лиге чемпионов (9.5 в среднем за игру), показатели по владению и точности передач в третьем десятке среди 32 команд. И так во всем.

Статистика красноречиво подтверждает положение в турнирной таблице: «Зенит» не был даже претендентом на выход в плей-офф. Семак говорит, что это «реалии», то есть он изначально не собирался выходить из группы? «Мы четвертые, и нам это нравится». Так получается?

За год Семак не придумал ничего нового, начал менять игру «на коленках», уже по ходу групповой стадии и не преуспел, ищет оправдания в изменении лимита и травмах, а в итоге делает травоядные заявления в духе «все было предрешено». «Зениту» многого не хватило для достойной борьбы в Лиге чемпионов. В том числе тренера, который готов бросить вызов «реалиям».