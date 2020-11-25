Без шансов на плей-офф. «Реалии» «Зенита» после 4-го тура ЛЧ

Время вылетать и делать выводы.
Стоит признать, что этой осенью слабости «Зенита» высветил не только мощный рентген Лиги чемпионов. Первый круг РПЛ «сине-бело-голубые» тоже прошли пошатываясь, потеряли очки в 6 из 15 матчей, а качество игры даже в иных победных встречах оставляло желать лучшего. Но даже такой, казалось бы, прихрамывающий «Зенит» недобрал всего лишь 2 очка до своего прошлогоднего графика (31 балл вместо 33 после первого круга сезона 2019/20), забил больше всех голов и отстает от лидирующего ЦСКА на одно жалкое очко.
Это все, что нужно знать об уровне чемпионата России и статусе «Зенита» на внутренней арене. В Лиге чемпионов «сине-бело-голубых» не щадят не только «Боруссия» с «Лацио», но и «Брюгге», в то время как в РПЛ мы признаем проблемы «Зенита» потому, что он не лидирует с 10-очковым отрывом. Выступления на уровне молодых команд «Спартака» и ЦСКА — неубедительно по меркам петербуржцев. Вот такая ирония. И из этого следует интересный вопрос.
Каким аршином следует мерить «Зенит»?
Как вы понимаете, два способа измерения — РПЛ и Лига чемпионов. Простите мою злопамятность и не принимайте на свой счет, если не согласны с популярным в Санкт-Петербурге среди журналистов и болельщиков мнением. Но это важно для дальнейшего разговора. Так вот, даже в смутные сезоны Луческу и Манчини с берегов Невы постоянно шел посыл, смысл которого в следующем: для «Зенита» РПЛ — всего лишь средство попадания в еврокубки, основная цель — успехи в Лиге чемпионов.
Прямо скажем, у петербуржцев есть причины посматривать на соперников по внутреннему чемпионату сверху вниз и с пренебрежительной миной на лице. Это вполне нормально, нет ничего ужасного в глумливом отношении к падшим соперникам. Вот только за пределами РПЛ Лига чемпионов выступает в роли великого уравнителя, где «Зенит» оказывается ничем не лучше «Краснодара» и «Локомотива». А если вы уже заплатили больше и все равно не видите разницы, стоит задуматься об эффективности использования ресурсов.
У «Зенита» 4-й по стоимости состав вне топ-5 лиг
Это значит, что у «сине-бело-голубых» хватает ресурсов для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Да, в мире «Зенит» всего лишь 55-й по стоимости состава, но все они не могут попасть в один розыгрыш ЛЧ. Есть соперники из топ-чемпионатов, причем истинные гранды давно не приезжали в Санкт-Петербург, а за пределами «Большой пятерки» петербуржцев опережают только «Аякс», «Бенфика» и «Порту».
Немаловажен и тот факт, что «Зенит» в роли чемпиона России начинал жеребьевку группового этапа в первой корзине, да и вообще на шарики пенять не приходится — в группы смерти «сине-бело-голубые» не попадают. О четвертьфинале и полуфинале сейчас даже мечтать глупо, хотя кто-то и вслух умудряется говорить о таких стадиях. Для нынешнего «Зенита» нормально просто бороться за выход в плей-офф. Заметьте, именно «бороться», а не обязательно «выходить».
Четырех туров хватило, чтобы лишиться шансов на выход из группы. Это провал
Прошлой осенью «Зенит» боролся за выход из группы, и хотя в конечном итоге остался на последнем месте, стоит говорить о неудачном стечении обстоятельств и провале конкретного матча с «Бенфикой» в шестом туре. 7 очков в таблице, опять же. Обидно, досадно, следовало строго спросить с команды и тренера за неудачную игру в решающем матче, но в целом это было выступление на заявленном уровне. Сейчас все гораздо хуже.
После четырех туров у «Зенита» только одно очко, шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов уже потеряны. Кстати, петербуржцы еще никогда не прекращали борьбу за так рано, в 2008-м и 2012-м оставались за бортом ЛЧ после пятого тура, но при этом в обоих случаях переходили в Кубок УЕФА/Лига Европы с третьего места.
Сейчас и это сделать будет проблематично: у «Брюгге» 4 очка, у «Зенита» — 1. Через неделю у команды Сергея Семака важнейший матч в Бельгии, где необходимо побеждать, причем желательно так, чтобы компенсировать домашнее поражение 1:2 и получить преимущество по личным встречам. Любой результат, кроме победы, зарезервирует за «Зенитом» последнюю строчку в группе досрочно.
У Семака нет оправданий. «Зенит» оказался не готов к Лиге чемпионов
Сергей Богданович может избрать путь коллеги Черчесова и прикрыться кадровыми проблемами, которые действительно были у «Зенита» в Риме. Но тогда стоит напомнить, что «Брюгге», «Боруссия» и «Лацио» теряли важных игроков накануне матчей с «Зенитом» из-за положительных тестов на коронавирус. Сейчас все живут в таком режиме, хотя свои проблемы всегда ближе к телу, это понятно.
С другой стороны, мы видели, как преобразился «Лацио» с возвращением в строй Иммобиле и Ко: в Санкт-Петербурге Семак «не увидел» у римлян на поле дублеров, но вчера ему показали разницу. А что «Зенит»? Всего лишь 3 гола, один из худших показателей по количеству ударов в Лиге чемпионов (9.5 в среднем за игру), показатели по владению и точности передач в третьем десятке среди 32 команд. И так во всем.
Статистика красноречиво подтверждает положение в турнирной таблице: «Зенит» не был даже претендентом на выход в плей-офф. Семак говорит, что это «реалии», то есть он изначально не собирался выходить из группы? «Мы четвертые, и нам это нравится». Так получается?
За год Семак не придумал ничего нового, начал менять игру «на коленках», уже по ходу групповой стадии и не преуспел, ищет оправдания в изменении лимита и травмах, а в итоге делает травоядные заявления в духе «все было предрешено». «Зениту» многого не хватило для достойной борьбы в Лиге чемпионов. В том числе тренера, который готов бросить вызов «реалиям».
И конечно когда видишь на том же Алтаи людей, которые одеты как будто вчера война закончилась, то как то траты денег на зенит вверх лицемерия.
И конечно когда видишь на том же Алтаи людей, которые одеты как будто вчера война закончилась, то как то траты денег на зенит вверх лицемерия.
ПУСТЬ ОТВЕЧАЮТ КАК УГОДНО ЗА СВОИ ИДЕИ!
И ГЛАВНОЕ, А НЕ СТАЛО ВРЕМЯ УБРАТЬ У КЛУБОВ СПОНСИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ЭТИХ БЕЗДАРЕЙ!!!
ПУСТЬ ОТВЕЧАЮТ КАК УГОДНО ЗА СВОИ ИДЕИ!
И ГЛАВНОЕ, А НЕ СТАЛО ВРЕМЯ УБРАТЬ У КЛУБОВ СПОНСИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ЭТИХ БЕЗДАРЕЙ!!!
Но я же и всю Европу проехал и там строго,9 часов или два по 10 и лучше не нарушать, условный БАГовец не будет тебя слушать как и его коллега из Франции а панам вообще за кайфа дать штраф.
Так не ужели не поймут в в ,,чисто все народным достоянии,, что это в россии можно занести денег и тебя сделают чемпионом, и это как бы норма,это все понимают,но в еврокубках такого не будет, газпром может 50% бюджета отдать на спонсорство УЕФА но это не поможет зениту.....
Но я же и всю Европу проехал и там строго,9 часов или два по 10 и лучше не нарушать, условный БАГовец не будет тебя слушать как и его коллега из Франции а панам вообще за кайфа дать штраф.
Так не ужели не поймут в в ,,чисто все народным достоянии,, что это в россии можно занести денег и тебя сделают чемпионом, и это как бы норма,это все понимают,но в еврокубках такого не будет, газпром может 50% бюджета отдать на спонсорство УЕФА но это не поможет зениту.....
России не нужен лимит. Не нужны стоящие на поле парни с паспортом и сумасшедшими з/а. Пусть бегают те, кто умеет это делать лучше других, умеет играть в футбол и забивать мячи. А наши пусть играют в ФНЛ и других лигах, а если пройдут в РПЛ, то это будут именно ИГРОКИ, которые усилят клуб, а не закроют дыру лимита.
И нам не нужны удобные физруки ни в клубах (Зенит, Краснодар и т.д ), ни в сборной (стасик! Собирай мангал. Иди домой!). Нужны жесткие, авторитетные и авторитарные ТРЕНЕРЫ, которые никому из руководителей клубов и сборной ни чем не обязаны. Наши пусть входят в тренерские штабы и перенимают опыт, ездят на обучение в забугорье и т.д. Потом берут клуб внизах и доказывают, что что-то могут.
И вот только тогда можно вырастить игроков и тренеров и собрать в сборной Игроков.
России не нужен лимит. Не нужны стоящие на поле парни с паспортом и сумасшедшими з/а. Пусть бегают те, кто умеет это делать лучше других, умеет играть в футбол и забивать мячи. А наши пусть играют в ФНЛ и других лигах, а если пройдут в РПЛ, то это будут именно ИГРОКИ, которые усилят клуб, а не закроют дыру лимита.
И нам не нужны удобные физруки ни в клубах (Зенит, Краснодар и т.д ), ни в сборной (стасик! Собирай мангал. Иди домой!). Нужны жесткие, авторитетные и авторитарные ТРЕНЕРЫ, которые никому из руководителей клубов и сборной ни чем не обязаны. Наши пусть входят в тренерские штабы и перенимают опыт, ездят на обучение в забугорье и т.д. Потом берут клуб внизах и доказывают, что что-то могут.
И вот только тогда можно вырастить игроков и тренеров и собрать в сборной Игроков.
Жалкое было зрелище).
Жалкое было зрелище).
А с этим доморощенным физруком-Семаком ничего хорошего Зениту не светит.
А с этим доморощенным физруком-Семаком ничего хорошего Зениту не светит.