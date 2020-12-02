Гасперини: «„Аталанте“ чего-то не хватает в атаке»

Главный тренер «Аталанты» подвёл итоги домашнего матча с «Мидтьюлландом» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Выходить со второго места сейчас нелегко. Конечно, нам ещё нужно квалифицироваться в плей-офф ЛЧ , но у нас есть небольшое преимущество перед «Аяксом». Мы постараемся извлечь из этого максимальную пользу.

Команда очень хорошо работает в защите и полузащите, нам чего-то не хватает впереди. Мы создаём моменты, но какие-то упускаем. Пока что мы испытываем некоторые проблемы в атаке. [Защитник] Ромеро забил гол. Возможно, в следующий раз я поставлю его в атаку!

Проводить так много матчей в Лиге чемпионов и Серии А — это тоже нелегко.