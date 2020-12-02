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Гасперини: «„Аталанте“ чего-то не хватает в атаке»

02 декабря 2020, 07:29
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 1Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)МидтьюлландМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги домашнего матча с «Мидтьюлландом» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Выходить со второго места сейчас нелегко. Конечно, нам ещё нужно квалифицироваться в плей-офф ЛЧ, но у нас есть небольшое преимущество перед «Аяксом». Мы постараемся извлечь из этого максимальную пользу.

Команда очень хорошо работает в защите и полузащите, нам чего-то не хватает впереди. Мы создаём моменты, но какие-то упускаем. Пока что мы испытываем некоторые проблемы в атаке. [Защитник] Ромеро забил гол. Возможно, в следующий раз я поставлю его в атаку!

Проводить так много матчей в Лиге чемпионов и Серии А — это тоже нелегко.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
02 декабря в 08:36
Плохому танцору всегда чего то не хватает. Аталанту слишком перехваливали это команда слабоватая
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
02 декабря в 08:06
Алексея Миранчука
beefs
beefs
02 декабря в 07:52
Поищи в букваре..
Legend 6
Legend 6
02 декабря в 07:51
Смолова им не хватает в атаке. Он бы усилил скамейку Аталанты.
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 07:48
Главному тренеру должно быть известно, что не хватает Аталанте.
КЭТиК
КЭТиК
02 декабря в 07:41
Возможно решающая потеря очков.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 07:33
Ещё одного Миранчука им не хватает!))
STVA 1
STVA 1
02 декабря в 07:30
Чего то не хватает)))
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