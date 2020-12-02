Виллаш-Боаш: «Надеемся, „Порту“ сделает свою работу с „Олимпиакосом“»

Главный тренер «Марселя» прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

[В перерыве] мы сказали парням, чтобы они продолжали идти вперёд, что они и сделали во втором тайме. Сегодня это было очень важно. Они нашли в себе силы продолжать бороться. Мы были за это вознаграждены, и я очень рад за команду.

К сожалению, мы не забили третий мяч, который позволил бы нам опередить «Олимпиакос» в группе. Теперь мы отправимся к «Манчестер Сити» и отдадим там все свои силы. Надеемся, что «Порту» сделает свою работу в матче с «Олимпиакосом».