В Томске создадут еще один профессиональный клуб

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03 декабря 2020, 11:05

Второй профессиональный футбольный клуб планируется создать в Томске. Также в городе планируется сформировать женскую команду.

«В рамках развития системы клубного футбола губернатор Сергей Жвачкин, глава РФС Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин договорились о создании еще одного мужского профессионального клуба и женской команды для участия в первенстве России первого и второго дивизионов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что к 2024 году в Мурманской области появится профессиональная команда.