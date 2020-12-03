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В Томске создадут еще один профессиональный клуб

03 декабря 2020, 11:05

Второй профессиональный футбольный клуб планируется создать в Томске. Также в городе планируется сформировать женскую команду.

«В рамках развития системы клубного футбола губернатор Сергей Жвачкин, глава РФС Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин договорились о создании еще одного мужского профессионального клуба и женской команды для участия в первенстве России первого и второго дивизионов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что к 2024 году в Мурманской области появится профессиональная команда.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 декабря в 12:18
привиделся мне странный сон ...
ах, нет, не сон
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 11:42
Зачем? Разве через два клуба одна струйка бюджета утекает жирнее? Физику учите, топ-егэшники.
Остапчук 67
Остапчук 67
03 декабря в 11:34
Жвачкин и с одной не справляется.
cska1948
cska1948
03 декабря в 11:31
Какой смысл нищету разводить? Скорее это очередная лазейка для отмыва бюджетных денег.
ДСА
ДСА
03 декабря в 11:14
На одну команду денег не хватает, а тут еще вторая появляется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 11:13
Ага, одна Томь шикует, надо второй клуб...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 декабря в 11:13
Губер сразу на двух клубах пилить собирается, амбициозный.
STVA 1
STVA 1
03 декабря в 11:10
На один не могут найти, так им второй подавай
Mangur
Mangur
03 декабря в 11:07
Одну Томь не вывозят, куда ещё
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