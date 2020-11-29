Абильдгор признан лучшим игроком матча «Рубин» — ЦСКА

В матче 16-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
Лучшим игроком встречи был признан полузащитник казанской команды Оливер Абильдгор.
«Рубин», набрав 24 очка, занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — на втором месте (32 очка).
Рубин играл веселее, точнее, смотрелся более целостно.
Витя провалил четвертый матч подряд , может хватит ??? Пора и честь знать.
Рубин играл веселее, точнее, смотрелся более целостно.
Витя провалил четвертый матч подряд , может хватит ??? Пора и честь знать.