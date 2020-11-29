ГлавнаяНовости

Абильдгор признан лучшим игроком матча «Рубин» — ЦСКА

сегодня, 19:38
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 16-го тура РПЛ «Рубин» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник казанской команды Оливер Абильдгор.

«Рубин», набрав 24 очка, занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА — на втором месте (32 очка).

Все новости
ОфициальноЖамалетдинов — лучший игрок матча «Уфа» — «Тамбов»
Сегодня, 16:38 Комментарии13
ОфициальноЭль-Кабир — лучший игрок матча «Урал» — «Сочи»
Сегодня, 14:28 Комментарии10
ОфициальноГудиев — лучший игрок матча «Ахмат» — «Локомотив»
Вчера, 21:08 Комментарии2
ОфициальноПолоз — лучший игрок матча «Ростов» — «Динамо»
Вчера, 21:03 Комментарии9
ОфициальноГлушаков — лучший игрок матча «Химки» — «Краснодар»
Вчера, 18:35 Комментарии11
ОфициальноЖирков — лучший игрок матча «Арсенал» — «Зенит»
Вчера, 16:12 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Спрaведливый
Спрaведливый
сегодня в 22:15
это справедливый выбор
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:37
Лучшим у ЦСКА был Васин! 🤫🤫🤭🤭😜
David Young
David Young
сегодня в 20:29
Легионер что надо. Сильно помогает Рубину.
VAN ARM
VAN ARM ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 20:27
скорее У)))) может игорёк возьмётся))))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:26
Некому в ЦСКА забивать.
mangox22
mangox22
сегодня в 20:19
У Ханчаренки лучший Обляков)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:16
лёня молодец! рад за него!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:54, ред.
Лучший -Акинфеев,иначе на табло было бы 4-0.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:53
Леонид - главный герой матча. Как мальчишку переиграл друга Витюню во второй раз .
Рубин играл веселее, точнее, смотрелся более целостно.
Витя провалил четвертый матч подряд , может хватит ??? Пора и честь знать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:41, ред.
Гена выговорит его фамилию?
beefs
beefs
сегодня в 19:40
молодец, так держать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100