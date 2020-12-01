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Роналду получил приз «Golden Foot»

сегодня, 22:21

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лауреатом премии «Golden Foot».

Эта награда вручается игрокам, внесшим значительный вклад в развитие футбола. Победителя определяют с помощью голосования среди болельщиков.

В борьбе за награду португалец опередил Лионеля Месси («Барселона»), Роберта Левандовски («Бавария»), Серхио Рамоса («Реал»), Артуро Видаля («Интер»), Жерара Пике («Барселона»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Неймара (ПСЖ), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

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Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 22:53
да кто спорит....они на пару с Лионелем столько значительных вкладов внесли...но ещё больше вынесли
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:47
Утешительный приз!
мангo
мангo
сегодня в 22:40, ред.
так он до сих пор бой ?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:29
Наверное купил себе особняк,специальный, для хранения призов!
drug01
drug01
сегодня в 22:23
Так продолжать играть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:22
Ну хоть что-то...
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