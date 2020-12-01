Роналду получил приз «Golden Foot»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лауреатом премии «Golden Foot».
Эта награда вручается игрокам, внесшим значительный вклад в развитие футбола. Победителя определяют с помощью голосования среди болельщиков.
В борьбе за награду португалец опередил Лионеля Месси («Барселона»), Роберта Левандовски («Бавария»), Серхио Рамоса («Реал»), Артуро Видаля («Интер»), Жерара Пике («Барселона»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Неймара (ПСЖ), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).