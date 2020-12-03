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«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Норвича»

03 декабря 2020, 17:25

Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндия попал в сферу интересов «Арсенала».

Как сообщается, лондонский клуб собирается укрепить атакующую линию, а аргентинец является главным кандидатом на усиление в зимнее трансферное окно. «Норвич» будет готов отпустить своего футболиста за 20 млн евро.

Отмечается, что между командами ещё не было официальных переговоров. «Арсенал» собирается сделать первое предложение по трансферу Буэндии на следующей неделе.

Ранее интерес к аргентинскому хавбеку проявлял «Атлетико».

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ДСА
ДСА
03 декабря в 19:14
Собьют цену и заберут.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
03 декабря в 17:50
Потом по арендам будут отдавать
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 17:50
Это как раз для Арсенала)
mihaluch
mihaluch
03 декабря в 17:27
делайте чем скорей тем лучше.
shlomo
shlomo
03 декабря в 17:25
Если есть интерес, то нужно делать предложение...
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