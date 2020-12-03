«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Норвича»

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03 декабря 2020, 17:25

Полузащитник «Норвича» попал в сферу интересов «Арсенала».

Как сообщается, лондонский клуб собирается укрепить атакующую линию, а аргентинец является главным кандидатом на усиление в зимнее трансферное окно. «Норвич» будет готов отпустить своего футболиста за 20 млн евро.

Отмечается, что между командами ещё не было официальных переговоров. «Арсенал» собирается сделать первое предложение по трансферу Буэндии на следующей неделе.

Ранее интерес к аргентинскому хавбеку проявлял «Атлетико».