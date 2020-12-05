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Генич: «„Рубин“ после победы над ЦСКА снова почувствовал уверенность»

05 декабря 2020, 10:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Рубин» в 17-м туре РПЛ.

Одна из самых интересных игр тура, но «Локомотив», конечно, много силенок оставил на неделе в игре с «Зальцбургом». Это, безусловно, может сказаться. У «Локомотива» очень серьезные проблемы с составом. Смолов выбыл, Зе Луиш получил тяжелую травму, Крыховяк с коронавирусом, Куликов с дисквалификацией и коронавирусом, Магкеев с дисквалификацией. Проблем у команды Марко Николича более чем. Еще и трагическая новость пришла в семью Миранчуков: скончался отец братьев. Это тоже на настроение Антона может серьезно повлиять.

«Рубин» после победы над ЦСКА снова почувствовал определенную уверенность. Да, не будет дисквалифицированного Самошникова. Есть опять проблемы с Деспотовичем, который вышел и забил ЦСКА, но был заменен.

«Рубин», понимая все привходящие факторы, вряд ли с «Локомотивом» полезет в открытый бой. Будет очень тесный и плотный матч. Зная, как Слуцкий готовит команду к таким играм, «Рубин» сделает акцент на очень внимательной игре в обороне. «Локомотив» же вообще с трудом создает моменты. При Николиче больше двух мячей «Локомотив» никогда не забивал. Вряд ли стоит и здесь ждать верховой игры.

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Все комментарии
blitz
blitz ответ ArgonS (раскрыть)
05 декабря в 15:33
Брюгге и Лацио до сих пор уверены после победы над зенитом.
ArgonS
ArgonS
05 декабря в 13:41, ред.
Лудогорец и Фенцварош до сих пор уверены после победы над цска.
oFANATo
oFANATo
05 декабря в 12:40
Локо - 25 очков и 7-ое место
Рубин - 24 очка и 9-ое место
По факту сегодня битва середняков - РПЛ.
viv
viv
05 декабря в 12:01, ред.
Сегодня увидим на что способен Рубин. Зальцбург трешку отгрузил Локомотиву и отправил на 4-ое место в группе. Будет очень интересно сколько команда Слуцкого сегодня отгрузит последней команде группы ЛЧ?
1. Бавария
2. Атлетико
3. Ред Бул
4. Локо
Caniggia
Caniggia
05 декабря в 11:42
Локо выйдет уставшим с надеждой отстоять своё очко, будет играть вторым номером. Рубину будет тяжело пробить этот автобус и стабильностью команда Слуцкого не отличается. Если в прошлом туре победили, то здесь, скорее всего, потеряют. Так что будет унылая ничья 0-0 или 1-1.
112910415
112910415
05 декабря в 11:27
Рубин опасен, очень опасен !
ildar_3871
ildar_3871
05 декабря в 11:04
Пол состава не было до ЦСКА . Генич как всегда далек от футбола !
Байкал-38
Байкал-38
05 декабря в 10:40, ред.
Рубин после победы над Зенитом (на выезде 2:1) и Арсеналом (дома 3:1), так почувствовал уверенность, что взял и на своём поле проиграл Ростову 0:2! Так же после победы на выезде у того же ЦСКА 2:1 и над Уфой 3:0 последовали невразумительная игра дома с Тамбовом 2:2 (сравняли счёт в добавленное время).
Так, что говорить об особой уверенности не стоит у Рубина матчи чередуются.
Вообще матч ожидается интересным, в котором желаю хорошей игры и победы Локо, но готов к любому повороту событии. Локо даже для меня сейчас загадка.
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 10:28
Буффон от телеэкрана,что такое "верховая игра",а???
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 10:21
МАтч будет очень интересным.
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