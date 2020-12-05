Главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился мнением о присутствии форвардов Федора Чалова и Антона Заболотного в сборной России.
Это разноплановые футболисты. В свои 22 Чалов уже успел стать лучшим бомбардиром чемпионата, что говорит о большом потенциале Федора. Он хорошо открывается, обладает голевым чутьем. Вспомните его гол «Реалу» на «Бернабеу» в Лиге чемпионов. Главный минус — отсутствие стабильности. Думаю, Чалов об этом недостатке знает и старается от него избавиться, поскольку на раздолбая никак не похож. Заболотный действует в силовой манере, работоспособен, неуступчив в борьбе. Но грешит разбазариванием голевых моментов. Что и было подмечено после матча с Сербией. Пока оба нападающих в статусе кандидатов в сборную. И преимущество здесь армейца в том, что он моложе своего конкурента.
Если Чалов за ум не возьмется, то может повторить путь Базелюка.
Всем здоровья.
Если Чалов за ум не возьмется, то может повторить путь Базелюка.
Всем здоровья.