Главный тренер «Томи» поделился мнением о присутствии форвардов и в сборной России.

Это разноплановые футболисты. В свои 22 Чалов уже успел стать лучшим бомбардиром чемпионата, что говорит о большом потенциале Федора. Он хорошо открывается, обладает голевым чутьем. Вспомните его гол «Реалу» на «Бернабеу» в Лиге чемпионов. Главный минус — отсутствие стабильности. Думаю, Чалов об этом недостатке знает и старается от него избавиться, поскольку на раздолбая никак не похож. Заболотный действует в силовой манере, работоспособен, неуступчив в борьбе. Но грешит разбазариванием голевых моментов. Что и было подмечено после матча с Сербией. Пока оба нападающих в статусе кандидатов в сборную. И преимущество здесь армейца в том, что он моложе своего конкурента.