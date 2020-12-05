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Кержаков: «Главный минус Чалова — отсутствие стабильности»

05 декабря 2020, 09:19

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился мнением о присутствии форвардов Федора Чалова и Антона Заболотного в сборной России.

Это разноплановые футболисты. В свои 22 Чалов уже успел стать лучшим бомбардиром чемпионата, что говорит о большом потенциале Федора. Он хорошо открывается, обладает голевым чутьем. Вспомните его гол «Реалу» на «Бернабеу» в Лиге чемпионов. Главный минус — отсутствие стабильности. Думаю, Чалов об этом недостатке знает и старается от него избавиться, поскольку на раздолбая никак не похож. Заболотный действует в силовой манере, работоспособен, неуступчив в борьбе. Но грешит разбазариванием голевых моментов. Что и было подмечено после матча с Сербией. Пока оба нападающих в статусе кандидатов в сборную. И преимущество здесь армейца в том, что он моложе своего конкурента.

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Graceful 713
Graceful 713
06 декабря в 00:44
Проблема Чалова в том что он пень, а не футболист. Не видно никакого прогресса. Тут либо лень, либо рождённый ползать летать не может
Caniggia
Caniggia
05 декабря в 14:10
Главный минус Чалова на сегодня - это отсутствие в нём футболиста Чалова и когда он в него вернётся неизвестно.
Великолепный
Великолепный
05 декабря в 12:09
Терпение и труд, вот что нужно Федору.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 декабря в 11:33
Ну почему же ? Он как раз очень даже стабилен ! ))))))))) Во всех матчах он ровненький и гладенький ! ))))))))))))))))
112910415
112910415
05 декабря в 11:22
как раз со стабильностью нормально у него !
Killofwrath
Killofwrath
05 декабря в 11:17
Стабильность - признак мастерства
Делаем выводы)
Legend 6
Legend 6
05 декабря в 10:37
Кержаков был более стабильным в стрельбе по воробьям)
kolpankolpan
kolpankolpan
05 декабря в 10:36
Его хоть учили попадать по воротам? Настоящий дикарь, ничего не умеет.
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 10:12
Если рассматривать "стабильность" как "постоянство",то Чалов чрезвычайно стабилен уже длительное время! Ну как сам Кержаков в определённый период!!!
Igo0rek
Igo0rek
05 декабря в 09:44
Чалов стабильно плох, так что Кержаков чушь мелет.
stavr74
stavr74
05 декабря в 09:32
в 16 играх 2 мяча это крутой и настоящий бомбардир
в 5 играх ЛЕ 0 мячей это стабильность
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 09:31
А Витя говорит, что плохо Федька открывается. Дело не в стабильности, дело в мастерстве. Федя явно звезду словил и перестал прогрессировать. Даже наоборот : парень сдал очень сильно в завершении. Какие то полу попытки у него получаются. То не добежит , то мимо мяча пробежит, то ногу не ту подставит, то начинает подрабатывать вместо удара в касание, ну часто просто путается в своих ногах. Ситуация схожа с Игнатьевым из Рубина, все то же самое с парнем происходит.
Если Чалов за ум не возьмется, то может повторить путь Базелюка.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
05 декабря в 09:20
Пора бы уже стабильно забивать.
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