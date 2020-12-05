Айртон: «Не обсуждали проблемы „Тамбова“»

Защитник «Спартака» Айртон рассуждает о предстоящем матче против «Тамбова» в РПЛ.
Если возьмем три очка, то в любом случае буду доволен, даже если сам не забью. Потому что главное сейчас — оставаться в гонке. «Тамбов» — непростой соперник, в первом матче заставил нас попотеть. И сейчас ждать подарков тоже не следует.
Финансовые проблемы «Тамбова»? Читал в социальных сетях такие новости. Но мы в команде это вообще не обсуждали. Думаем только о самой игре.
Плюс ко всему, есть опасения, что команда выйдет расслабленной на матч - а за это можно легко поплатиться!
Плюс ко всему, есть опасения, что команда выйдет расслабленной на матч - а за это можно легко поплатиться!