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Айртон: «Не обсуждали проблемы „Тамбова“»

05 декабря 2020, 08:38
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Защитник «Спартака» Айртон рассуждает о предстоящем матче против «Тамбова» в РПЛ.

Если возьмем три очка, то в любом случае буду доволен, даже если сам не забью. Потому что главное сейчас — оставаться в гонке. «Тамбов» — непростой соперник, в первом матче заставил нас попотеть. И сейчас ждать подарков тоже не следует.

Финансовые проблемы «Тамбова»? Читал в социальных сетях такие новости. Но мы в команде это вообще не обсуждали. Думаем только о самой игре.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
05 декабря в 13:33
Тамбов даже. Такими проблемами способен обырат спартак, ну если не вмешаются потусторонние силы со свистком в зубах на поле.
makkie
makkie
05 декабря в 12:50
У Спартака тоже проблем в игре хватает.
Плюс ко всему, есть опасения, что команда выйдет расслабленной на матч - а за это можно легко поплатиться!
112910415
112910415
05 декабря в 11:59
пора забить, Лукас !
serh62
serh62
05 декабря в 11:43
спартак не думает о проблемах тамбова...они уверены что будет пенальти и удаление у соперника. иначе потеря 3 очков очевидна.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 декабря в 11:43
А чего их жалеть-то ? Ладно бы их короновирус подкосил ,как Ростов . А тут налицо шкурнические интересы ! Нигде даже не ёкает !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 декабря в 11:40
А я уверен , что Вулверхэмптон из Тамбова выйдет в боевом составе ! Надо же им перед игрой морально расслабить оппонента ! )))) Знаем мы эти штучки !
particular
particular
05 декабря в 10:50
Похоже, нынче, Тамбов проиграет без проблем...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
05 декабря в 10:33
Айртон давай опять в дубль ;)
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 10:30
    stavr74
    stavr74
    05 декабря в 10:23
    и правильно. надо свои 3 очка брать и показать хорошую игру
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
    05 декабря в 09:23
    Ситуация неоднозначная. Надо было еще летом отправлять команду в ФНЛ, а не верить пустым обещаниям.
    ДСА
    ДСА
    05 декабря в 09:21
    Нужно выйти и без проблем победить.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    05 декабря в 09:15
      sv_1969
      sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      05 декабря в 09:00
      Это же не их проблемы. Кто-то и по 10 молодёжи вваливал.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      05 декабря в 08:51
      Добивать подранка будут.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      05 декабря в 08:41
      Уже празднуют победу наверное.
      LOpp
      LOpp
      05 декабря в 08:41
      Айртон давай опять дубль ;)
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