Кержаков: «Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!»

Главный тренер «Томи» высказал свое мнение о процессе адаптации нападающего в «Спартаке».

Считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов. Тедеско еще продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!

Почему сразу заиграл Мамаев? Дело не в характере. Просто Павел сразу начал играть. К тому же его во всем поддерживал Карпин. Это очень важный момент. А Кокорин, придя в «Спартак», сначала тренировался, потом залечивал травму, восстанавливался. Тедеско не может не видеть, какой у Александра потенциал. И его доверие способно сыграть здесь решающую роль.