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Кержаков: «Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!»

05 декабря 2020, 09:13

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков высказал свое мнение о процессе адаптации нападающего Александра Кокорина в «Спартаке».

Считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов. Тедеско еще продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!

Почему сразу заиграл Мамаев? Дело не в характере. Просто Павел сразу начал играть. К тому же его во всем поддерживал Карпин. Это очень важный момент. А Кокорин, придя в «Спартак», сначала тренировался, потом залечивал травму, восстанавливался. Тедеско не может не видеть, какой у Александра потенциал. И его доверие способно сыграть здесь решающую роль.

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shur
shur
05 декабря в 14:00
...Санёк,ты то постоянно взрывался,только не всегда по делу и не всегда в цель,
а тут хронический случай,застой 2 степени!!!
stavr74
stavr74
05 декабря в 12:51
сегодня должен. ДАЖЕ ОБЯЗАН взорваться
serh62
serh62
05 декабря в 11:46
тедеске нужно срочно надевать шлем строительный. или сжечь все стулья на базе и стадионе.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
05 декабря в 10:37
Кокорин взорвется сам или он взорвет весь cпaртак?
Gahi
Gahi
05 декабря в 10:35
Человек, который когда-то обжёгся, будет стараться из кожи вон лесть, чтобы доказать что он достоин большего в футболе. Ну а если что-то пойдёт не так с его адаптацией то Кержакову можно взять его в аренду чтобы Кокорин помог команде  Томи выйти из нижней части таблицы ФНЛ. Может сегодняшний матч между Спартаком и Тамбовом покажет все гладиаторские возможности а так же весь потенциал Александра Кокорина в этой игре. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
05 декабря в 10:13
Как триста тонн тротила
рванёт Кокорин в поле,
ну а пока Тортилла
пусть ползает на воле...
Caniggia
Caniggia
05 декабря в 09:59
В каком-нибудь элитном кабаке опять взорвётся.
112910415
112910415
05 декабря в 09:58
пусть просто забьёт один-два раза, не надо взрывов
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 09:35
Парню весной 30 будет. Но он обязательно взорвется .....на пенсии во дворе.
Трезвый повар
Трезвый повар
05 декабря в 09:26
Мамаев забил гол в первой же игре в основе Ростова
ДАША Д
ДАША Д
05 декабря в 09:18
А может уже совсем зачах.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
05 декабря в 09:16
Давайте без взрывов, пусть начнет забивать с игры...
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