Кержаков: «Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков высказал свое мнение о процессе адаптации нападающего Александра Кокорина в «Спартаке».
Считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов. Тедеско еще продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!
Почему сразу заиграл Мамаев? Дело не в характере. Просто Павел сразу начал играть. К тому же его во всем поддерживал Карпин. Это очень важный момент. А Кокорин, придя в «Спартак», сначала тренировался, потом залечивал травму, восстанавливался. Тедеско не может не видеть, какой у Александра потенциал. И его доверие способно сыграть здесь решающую роль.
а тут хронический случай,застой 2 степени!!!
а тут хронический случай,застой 2 степени!!!
рванёт Кокорин в поле,
ну а пока Тортилла
пусть ползает на воле...
рванёт Кокорин в поле,
ну а пока Тортилла
пусть ползает на воле...