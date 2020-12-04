Кутепов: «Мне не нравится просто сидеть на контракте и получать зарплату»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что минувшим летом мог сменить клубную прописку.
Вариант с «Краснодаром» появился первым, ещё летом. Я лично не общался с представителями клуба, всё через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло «Динамо». Тоже с конкретикой.
Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Мы рассматривали разные варианты, я был не против ни аренды, ни трансфера. Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом. Но все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Лично с Леонидом Арнольдовичем я не общался, но Газизов передал мне его слова.
Планы на зимнее трансферное окно такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда вообще играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату – но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством – как договоримся.
Эксперт не учит а просвещает
Эксперт не учит а просвещает
А за Илью Кутепова мне не надо дилетантские сказки рассказывать про его косяки, которые никто и не вспомнит. А я помню косяки Жиркова, Акинфеева, Фернандеса
А за Илью Кутепова мне не надо дилетантские сказки рассказывать про его косяки, которые никто и не вспомнит. А я помню косяки Жиркова, Акинфеева, Фернандеса
Кутепов это чемпион России и четвертьфиналист ЧМ, все остальное меня не интересует
Кутепов это чемпион России и четвертьфиналист ЧМ, все остальное меня не интересует
Дал бы парню пару раз в чемпионате сыграть....)))
Всё равно на результате присутствие или отсутствие Кутепова не отражается...
Дал бы парню пару раз в чемпионате сыграть....)))
Всё равно на результате присутствие или отсутствие Кутепова не отражается...
У трех команд по 32 очка, но Зенит и ЦСКА выше Спартака по дополнительным показателям.
Так с какого ты Спартак на первое место ставишь? А на каком тогда месте Зенит с ЦСКА?
Закончился бы сейчас чемпионат, то Спартак бы получил бронзу, а не как не золото, как ты утверждаешь. Попробуй доказать обратное!
P.S. Я ещё понял если ты сказал бы, что Спартак идёт в лидерах, а ты сразу на первое место его определил. Поменьше пафоса господа болельщики Спартака!!!
У трех команд по 32 очка, но Зенит и ЦСКА выше Спартака по дополнительным показателям.
Так с какого ты Спартак на первое место ставишь? А на каком тогда месте Зенит с ЦСКА?
Закончился бы сейчас чемпионат, то Спартак бы получил бронзу, а не как не золото, как ты утверждаешь. Попробуй доказать обратное!
P.S. Я ещё понял если ты сказал бы, что Спартак идёт в лидерах, а ты сразу на первое место его определил. Поменьше пафоса господа болельщики Спартака!!!
Но видимо у Тедеско другие планы на него.
Но видимо у Тедеско другие планы на него.
Чистить, снимать верх, выбивать мячи из штрафной, бороться с форвардами - это его коньки.
Спартак же в тройке лучших по владению мячом в РПЛ. 70% времени проводим в атаке. А соперники пытаются убежать в контратаки за счёт скорости.
Сможет ли Кутепов им противостоять? Нет! И практика это показала. Плюс ненужные пенальти привозит.
Хотя как защитник Илья мне лично нравится. В идеале - иметь его на подстраховке. А так конечно ему практика нужна!
Чистить, снимать верх, выбивать мячи из штрафной, бороться с форвардами - это его коньки.
Спартак же в тройке лучших по владению мячом в РПЛ. 70% времени проводим в атаке. А соперники пытаются убежать в контратаки за счёт скорости.
Сможет ли Кутепов им противостоять? Нет! И практика это показала. Плюс ненужные пенальти привозит.
Хотя как защитник Илья мне лично нравится. В идеале - иметь его на подстраховке. А так конечно ему практика нужна!