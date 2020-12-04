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Кутепов: «Мне не нравится просто сидеть на контракте и получать зарплату»

04 декабря 2020, 09:13

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что минувшим летом мог сменить клубную прописку.

Вариант с «Краснодаром» появился первым, ещё летом. Я лично не общался с представителями клуба, всё через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло «Динамо». Тоже с конкретикой.

Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Мы рассматривали разные варианты, я был не против ни аренды, ни трансфера. Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом. Но все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Лично с Леонидом Арнольдовичем я не общался, но Газизов передал мне его слова.

Планы на зимнее трансферное окно такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда вообще играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату – но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством – как договоримся.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
05 декабря в 16:06
За это меня здесь уважают и бояться.
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 декабря в 14:49, ред.
Ты учишь и теперь понимаешь суть?Потому что человек утверждающий что Кутепов лучший , не любит учиться)))Жора Черданцев одним словом))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sv_1969 (раскрыть)
05 декабря в 14:30
Согласен, а эсперт говорить по сути, понимаешь?
Эксперт не учит а просвещает
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 декабря в 13:20
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    04 декабря в 19:17
    Вариант с Краснодаром? Там вообще есть уже один привозчик в лице Кайо! К тому же Краснодар слишком хорош для него) Пускай ступает в фарм - клуб Спартака - Химки. Как раз его уровень!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
    04 декабря в 18:18
    Дружище, я эксперт, и мне со многими здесь не о чем говорить.
    А за Илью Кутепова мне не надо дилетантские сказки рассказывать про его косяки, которые никто и не вспомнит. А я помню косяки Жиркова, Акинфеева, Фернандеса
    STVA 1
    STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    04 декабря в 18:12
    Мля Вы серьёзно об этом? Тогда мне не о чем с Вами разговаривать!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
    04 декабря в 17:57
    Теперь о фактах.
    Кутепов это чемпион России и четвертьфиналист ЧМ, все остальное меня не интересует
    санек002
    санек002
    04 декабря в 17:17
    давно бы ушел,если захотел?
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    04 декабря в 16:30
    Прежде всего надо отталкиваться от себя...тебя ведь достаточное колличество раз ставили в основной состав,но ты ведь просто дуршло.Когда ты на поле,это как минимум жёлтая карточка,практически в каждом матче,а ещё печальнее,пропущенные голы при непосредственном твоём участии.Ты уже не молод,но играть надёжно так и не научился.По этому не надо кого то обвинять,кроме себя.Ещё не поздно всё исправить,но надо работать над собой до седьмого пота...а,не сидеть на скамейке запасных и получать зарплату.
    Сп62
    Сп62
    04 декабря в 16:13
    Есть трасферное окно, вот и надо решать все проблемы в это время.
    STVA 1
    STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    04 декабря в 14:52
    Кутепов это посредственность, раньше подающая надежды. И Вы это прекрасно понимаете.
    Андрей Мaксимeнко
    Андрей Мaксимeнко
    04 декабря в 13:54
    Не корячил бы, и по-меньше приза прической следил бы, а больше времени футболу уделял ... а обидели его , а он и ручки сложил... не место быть таким в Спартаке... мямля...
    berda2003
    berda2003
    04 декабря в 13:20
    так уж, и не нравится, сиди помалкивай... оплачивать з/плату, таким дармоедам, надо по кол-ву выхода на поле в официальной игре.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    04 декабря в 13:06
    Мне не нравится просто сидеть на контракте и получать зарплату - могу подменить на месяц-два.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    04 декабря в 13:05, ред.
    Тедеско чего жалко что ли ???
    Дал бы парню пару раз в чемпионате сыграть....)))
    Всё равно на результате присутствие или отсутствие Кутепова не отражается...
    Introvert
    Introvert
    04 декабря в 13:02
    Не нравится - не сиди.
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    04 декабря в 12:19
    а про спартак почему забыл)))и там был Культяпов)))
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    04 декабря в 12:15
    А он как хотел, без контракта у Федуна зарплату получать?
    Roger Young
    Roger Young
    04 декабря в 12:15
    Сначала прочел "Мне нравится просто сидеть на контракте и получать зарплату"
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (комментарий удален) (раскрыть)
    04 декабря в 12:00
    Только не рассказывай мне свои секреты!
    LOpp
    LOpp
    04 декабря в 11:57
    Так борись за место в основе. Пока Маслов выглядит предпочтительнее.
    Казанский
    Казанский
    04 декабря в 11:57
    В чем проблема?Не нравится штаны протирать на скамейке за лям евро в год,то иди работать на завод и стоять у станка за 30 тысяч рублей в месяц.А что выеживаться и самопиариться?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    04 декабря в 11:57
    Откажись от части зарплаты.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    04 декабря в 11:55
    Твое место на лавке.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    04 декабря в 11:46
    Кутепову остаётся только выкрасть свой паспорт и ночью, сделав подкоп, сбежать из тарасовки. А между прочим он самый техничный в cпартаке
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    04 декабря в 11:44, ред.
    Ты на таблицу посмотри ещё раз!!!
    У трех команд по 32 очка, но Зенит и ЦСКА выше Спартака по дополнительным показателям.
    Так с какого ты Спартак на первое место ставишь? А на каком тогда месте Зенит с ЦСКА?
    Закончился бы сейчас чемпионат, то Спартак бы получил бронзу, а не как не золото, как ты утверждаешь. Попробуй доказать обратное!

    P.S. Я ещё понял если ты сказал бы, что Спартак идёт в лидерах, а ты сразу на первое место его определил. Поменьше пафоса господа болельщики Спартака!!!
    Великолепный
    Великолепный
    04 декабря в 11:44
    Похвальное желание играть у Кутепова.
    Но видимо у Тедеско другие планы на него.
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    04 декабря в 11:37
    А ты на очки посмотри - по 32 у трёх команд.
    makkie
    makkie ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    04 декабря в 11:36
    Илья хорош для команд, играющих вторым номером - как сборная России на Евро.

    Чистить, снимать верх, выбивать мячи из штрафной, бороться с форвардами - это его коньки.
    Спартак же в тройке лучших по владению мячом в РПЛ. 70% времени проводим в атаке. А соперники пытаются убежать в контратаки за счёт скорости.
    Сможет ли Кутепов им противостоять? Нет! И практика это показала. Плюс ненужные пенальти привозит.

    Хотя как защитник Илья мне лично нравится. В идеале - иметь его на подстраховке. А так конечно ему практика нужна!
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