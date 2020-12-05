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Азмун возглавил список лучших бомбардиров РПЛ, обогнав форвардов «Спартака»

05 декабря 2020, 21:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал лидером списка бомбардиров Российской Премьер-Лиги. На счету форварда 9 голов (1 — c пенальти).

Иранский футболист отметился хет-триком в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1). Также в этой встрече гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба, отстающий в гонке бомбардиров от Азмуна на один мяч.

Азмун возглавил список лучших бомбардиров РПЛ, обогнав форвардов «Спартака»

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За наших
За наших
06 декабря в 03:20
Лучше бы так играли в Европе.. Нашли кому голы забивать.. Истинный уровень показа Европа..
RUONE
RUONE ответ karnager (раскрыть)
06 декабря в 01:04
вообще-то это нормальный показатель, тем более для нашей лиги, другое дело что они грузят много аутсайдерам..
karnager
karnager
05 декабря в 23:49
0,69 и 0,5 за игру... Ужас, а не нападающие....
EAGinLE
EAGinLE
05 декабря в 23:35
ЛЧ и ЛЕ про.баны ...... Нужно за новый про.б бороться .....:)
Alexandr Stuloboev
Alexandr Stuloboev
05 декабря в 23:28
Игроки с седьмого места не должны возглавлять гонку бомбардиров.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 декабря в 23:14
Дело за вами лишить их денежного удовольствия. А чё вы им трубу не жалеете ни пенсионеров за 3 место а они неблагодарные не подпускают сочи оренбург урал а лишь подогревают шарики.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ SpaM-SARW (раскрыть)
05 декабря в 23:08
Это ж что получается, они там в ЛЧ договоры не выполняют? Придётся лишить денежного довольствия. Самому то не смешно такую ахинею писАть?
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Gahi (раскрыть)
05 декабря в 23:08
Предлагает себя для артемона чтоб быстрее пах восстановился
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Литейный 4 (раскрыть)
05 декабря в 23:07
Может из-за того что у рукоблуда пах был травмирован и неудовлетвореный перс хотел за счёт голов себя потешить
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 декабря в 23:04
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ Литейный 4 (раскрыть)
    05 декабря в 23:01
    Возил говоришь. А на договорняках обязательно крупно нужно побеждать и запрещать будущему побежденному возить. Это ваш принцип
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    05 декабря в 22:56
    Федун с фармом общался, премию даже за ничью обещал. Инфа 152%...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    05 декабря в 22:49
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      05 декабря в 22:48
      Азмун лучший нап рпл, потом Деспотович, потом изделие
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      05 декабря в 22:18
      Вот кони завтра будут пятую точку рвать ,чтобы 5 Химкам положить ! Как думаете ,смогут ? )))
      Тага Дага
      Тага Дага
      05 декабря в 22:18
      Вот весь футбол...уровень футбола.Не могу понять кому это интересно. ....
      13 RUS
      13 RUS
      05 декабря в 22:15
      Новое видео с рукастым из раздевалки уже вышло?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
      05 декабря в 22:03
      Вот ведь незадача, именно в этом году Урал упёрся и отнял 2 очка у наших. Может, именно поэтому вы с конями копыто в копыто с нашими идёте. Что касается Тамбова, то неважно, кому и когда он распахивал до сегодняшнего матча. Важно, что ваших он возит из года в год, а сегодня вышел полудублем. Забивай - не хочу, делай стату...
      Брулин
      Брулин
      05 декабря в 21:59
      Трёху величайшему Уралу положить,это вам не во всяких лч играть,т.е. проигрывать)))
      Литейный 4
      Литейный 4
      05 декабря в 21:57
      makkie
      Сегодня 21:46
      Ой как вовремя Зениту подвернулся Урал.
      Распахнули калитку - забивай не хочу! Вот Азмуна и вывели в список лучших бомбардиров.

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      Тамбов дублем весь 1 тайм возил Спартак. А вот во втором как то резко распахнул калитку, отгружай не хочу. Закрадываются смутные сомнения. Видать Федун перечислил им задолженность по зарплате. Гыгыгы
      makkie
      makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      05 декабря в 21:56
      Тамбов и Уфе распахнул )))
      А вот вы с Уралом за 7 лет лишь 2 очка потеряли, в остальных матчах - они даже не сопротивлялись. Гришка безотказный :)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      05 декабря в 21:55
      Ну да, когда в первом круге Урал отнял очки у Зенита вы в ладоши хлопали, верно?
      И скорее всего жуку Иванову премия была не нужна. Или у Газпрома денег не хватило на премию в выездном матче. Точняк ,это ж выезд был, дорого...
      Завтра посмотрим, как почтовики и прочие госкомпании простимулируют Химки...
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      05 декабря в 21:54
      Дзюба с Азмуном даже пенальти пополам поделили. Хотят занять первые 2 места в споре бомбардиров
      Бамбихрюк
      Бамбихрюк
      05 декабря в 21:50
      Да все понимают что урал из года в год сдает игры зениту. Даже дураку видно как они играют с зенитом и остальными. А потом зенит зарывается в ил в брюгге
      MIvan
      MIvan ответ makkie (раскрыть)
      05 декабря в 21:49
      Спартаку - Тамбов, Краснодару - Ротор, Локомотиву - Рубин, в чем проблема?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
      05 декабря в 21:49
      Дак вашим Тамбов тоже распахнул, не?
      Литейный 4
      Литейный 4
      05 декабря в 21:47
      Сердар снова форму набрал и нюх его на голы сегодня не подвёл. А мог и больше забить. Гыгыгы
      makkie
      makkie
      05 декабря в 21:46
      Ой как вовремя Зениту подвернулся Урал.
      Распахнули калитку - забивай не хочу! Вот Азмуна и вывели в список лучших бомбардиров.
      Gahi
      Gahi
      05 декабря в 21:46
      Сегодня все участники Лиги Чемпионов проявили хорошую результативность, забив три и более мяча в ворота соперников. Азмун видимо начинает набирать после болезни ту форму которая позволяла ему забивать голы. Да и по игре было видно как он перемещается и открывается предлагая себя, для того чтобы создать голевой момент и поразить ворота. Если бы партнеры могли увидеть и правильно оценить ситуацию в штрафной, то Сердар мог бы забить ещё пару мячей. И вполне справедливо то что Сердара выбрали сегодня лучшим игроком матча. Может после этого тура наконец команды которые будут участвовать в заключительном туре еврокубках  покажут достойную игру,  и порадуют своими победами. Удачи
      санек002
      санек002 ответ Байкал-38. (раскрыть)
      05 декабря в 21:42
      ты спой и поцалуй артемку потом!
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