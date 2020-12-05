Азмун возглавил список лучших бомбардиров РПЛ, обогнав форвардов «Спартака»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал лидером списка бомбардиров Российской Премьер-Лиги. На счету форварда 9 голов (1 — c пенальти).
Иранский футболист отметился хет-триком в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1). Также в этой встрече гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба, отстающий в гонке бомбардиров от Азмуна на один мяч.
Сегодня 21:46
Ой как вовремя Зениту подвернулся Урал.
Распахнули калитку - забивай не хочу! Вот Азмуна и вывели в список лучших бомбардиров.
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Тамбов дублем весь 1 тайм возил Спартак. А вот во втором как то резко распахнул калитку, отгружай не хочу. Закрадываются смутные сомнения. Видать Федун перечислил им задолженность по зарплате. Гыгыгы
Сегодня 21:46
Ой как вовремя Зениту подвернулся Урал.
Распахнули калитку - забивай не хочу! Вот Азмуна и вывели в список лучших бомбардиров.
------------
Тамбов дублем весь 1 тайм возил Спартак. А вот во втором как то резко распахнул калитку, отгружай не хочу. Закрадываются смутные сомнения. Видать Федун перечислил им задолженность по зарплате. Гыгыгы
А вот вы с Уралом за 7 лет лишь 2 очка потеряли, в остальных матчах - они даже не сопротивлялись. Гришка безотказный :)))
А вот вы с Уралом за 7 лет лишь 2 очка потеряли, в остальных матчах - они даже не сопротивлялись. Гришка безотказный :)))
И скорее всего жуку Иванову премия была не нужна. Или у Газпрома денег не хватило на премию в выездном матче. Точняк ,это ж выезд был, дорого...
Завтра посмотрим, как почтовики и прочие госкомпании простимулируют Химки...
И скорее всего жуку Иванову премия была не нужна. Или у Газпрома денег не хватило на премию в выездном матче. Точняк ,это ж выезд был, дорого...
Завтра посмотрим, как почтовики и прочие госкомпании простимулируют Химки...
Распахнули калитку - забивай не хочу! Вот Азмуна и вывели в список лучших бомбардиров.
Распахнули калитку - забивай не хочу! Вот Азмуна и вывели в список лучших бомбардиров.