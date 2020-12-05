7 последних мест за 8 лет в еврокубках. Из-за них Гинер потерял ЦСКА и 140 млн евро

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05 декабря 2020, 13:06

Выступления в Европе определили судьбу «армейцев».

В руки людей, которым ЦСКА и футбол неинтересны – забрали клуб за долги, ЦСКА попал как раз из-за низких доходов. Спасали соразмерные расходы, но теперь все иначе. Летняя кампания была игрой ва-банк, ставкой на будущий международный успех и премиальные УЕФА . Результат знаете, так что пора проанализировать восемь подряд сезонов ЦСКА в группах еврокубков.

Сезон 2013/14. Лига чемпионов

В сезоне, когда Слуцкий прошел в плей-офф ЛЧ , ему помог жребий – «Лилль» и «Трабзонспор» на двоих выиграли 2 матча из 12. Вылет от АИКа через год – вина тренера и команды. Но в 2013-м не претендовали на успех из-за жребия. «Бавария» и «Манчестер Сити» с другой планеты. Вот только был шанс на плей-офф Лиги Европы, ведь «Виктория» — скромный соперник. Но уступили чехам по голам на выезде. За участие и 1 победу в 6 играх ЦСКА заработал в ЛЧ 15.185 млн евро.

Сезон 2014/15. Лига чемпионов

Снова прямое попадание, серия поражений, но теперь разбавленных ничьими и победой. Стоит сетовать на жребий второй раз подряд – к «Баварии» и «Манчестер Сити» добавилась «Рома». Влет 5:1 в Риме и поражение 3:0 в Мюнхене не перекрыли удачные матчи с «Манчестер Сити». С англичанами дома была ничья 2:2, в гостях вообще победа – 1:2. Но с 5 очками ЦСКА занял последнее место в группе. Зато заработали 18.2 млн евро.

Сезон 2015/16. Лига чемпионов

Прошли «Спарту» и «Спортинг» в квалификации, а потом не справились с приличными, но не самыми грозными соперниками в группе. ПСВ и «Вольфсбург» можно было обыгрывать, но с немцами увидели два поражения, с голландцами – размен победами. Добавьте сюда ничью с МЮ , которая отправила англичан в Лигу Европы – получите третье подряд последнее место ЦСКА . Набрали всего 4 очка из 18, зато заработали 19.211 млн евро.

Сезон 2016/17. Лига чемпионов

Четвертый раз подряд стали последними, и снова нельзя кивать на жеребьевку. Команда была достаточно опытной, состав – приличным, бюджет в те годы скатился в район 70-75 млн евро, но не было резких скачков. Приходилось продавать контракты ценных игроков, чтобы выжить, но у ЦСКА хватало сил на «Байер» и «Монако». Так казалось до самих матчей, ведь получили 0 побед в группе, 3 мировые и 3 поражения. За такой неудачный сезон «армейцы» заработали 17.9 млн евро.

Сезон 2017/18. Лиги чемпионов и Европы

Один из самых успешных сезонов для российского клуба за последнее десятилетие. ЦСКА прошел два раунда отбора в группу Лиги чемпионов, потом смогли прорваться в плей-офф Лиги Европы. Там поочередно оставили позади «Црвену Звезду» и «Лион», а против «Арсенала» сыграли приличнее, чем можно судить по счету гостевой игры – 4:1. Но дома была ничья 2:2, дважды обыграли «Бенфику» и разок «Базель» в ЛЧ . «Армейцы» получили за те выступления 19.5 млн евро.

Сезон 2018/19. Лига чемпионов

Казалось бы, есть опыт, сыграли против МЮ , «Арсенала», «Бенфики» и «Лиона» — дерзайте, выходите в плей-офф ЛЧ . Но нет, в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» повторились сразу несколько стандартных сценариев. Добавились две победы над испанцами – приятный бонус для финансов, но это бесполезный результат, если дважды проиграть «Роме», а потом в решающий момент не вышвырнуть чехов на четвертое место. ЦСКА стал последним, но получил 37 млн евро – рекордные премиальные, половина бюджета клуба.

Сезон 2019/20. Лига Европы

ЦСКА впервые за много лет стартовал не в Лиге чемпионов. Команда активно перестраивалась, на поле хватало молодежи. Вот только в группе не было «Баварии» и «Манчестер Сити». «Эспаньол» являлся аутсайдером Ла Лиги, когда обыгрывал ЦСКА . «Лудогорец» разгромил «армейцев» 5:1. Скромный «Ференцварош» выиграл в Москве – 0:1. Всего в 6 играх Ганчаренко собрал 1 победу, 2 ничьи и 3 поражения. И даже такие выступления с финишем на четвертом месте в группе ЛЕ в УЕФА оценили в почти 7 млн евро.

Сезон 2020/21. Лига Европы

Снова ЦСКА через РПЛ попал только в Лигу Европы, где не заработать 37 млн евро за последнее место в группе. В этот раз «армейцы» тратились на усиление, но южный ветер побед не увидели. Зато старик Адвокат обыграл Ганчаренко в Голландии 3:1, скромнейший «Вольфсберг» дважды не проиграл одному из лидеров РПЛ (а в гостях выиграл). «Динамо» из Загреба не сумели забить дома, создав два десятка моментов. Состав менялся, тренеры были разные, а итог один – четвертое место в группе с единственным исключением.

Выводы по выступлениям ЦСКА в еврокубках

- много говорят о престиже и уровне РПЛ после еврокубковых матчей, но забывают сказать о выживании. Владелец ЦСКА – государственная компания, что не выдает клубу деньги. Летом потратили рекордные 30 млн евро, но господин Иванов уже сказал, что это были не средства ВЭБ ;

- российский клуб может заработать около 40 млн евро за четвертое место в группе Лиги чемпионов, но добавить больше, если выйдет в плей-офф Лиги Европы. А если пройти в полуфинал турнира, как «Шахтер», то получите 50 млн евро;

- расходы ЦСКА в прошлом сезоне составили 53 млн евро, соразмерно с премиальными «Шахтера». А вот доходы скромнее – всего 40 млн. В этом сезоне тоже будут убытки, и компенсировать их некому, своего Федуна, чтобы выдал свои деньги, нет;

- ЦСКА легко мог заработать за последние 8 лет стабильной игры в группах около 280 млн евро, а набрали лишь 140, вдвое меньше. Четвертые места в 7 сезонах из 8 четко объясняют, почему Гинер и его друзья вынуждено передали корпорации ВЭБ 77.63 % акций клуба. Брали кредит 240 млн евро на стройку арены и вернуть не смогли;

- не только первая команда виновата, что клуб достался государственной компании, которая не планирует вкладываться, но ищет инвестора и нового владельца. Но где еще ЦСКА мог заработать за поражения, кроме ЛЧ ? Дома это исключено, в РПЛ чемпионство приносит смешную премию, а пандемия влияет на доходы в дни матчей. Остаются трансферы футболистов.

Поражения от «Вольфсберга» и «Фейеноорда» — прямой путь к расставанию с Влашичем и каждым приличным молодым игроком, что заиграет за «армейцев» в ближайшем будущем. Трансфер Николы выручит, как выручила продажа контракта Головин, но если теряешь шанс заработать 140 млн евро – многое делаешь не так, как следует;

- причем это не вся упущенная выгода, были бы ведь матчи плей-офф ЛЕ , а там сейчас водятся гранды, на которых народ ходил бы. Также не забывайте, что успехи в Европе привлекали внимание к игрокам. А это снова рост доходов, которых в результат не хватило для независимого выживания.