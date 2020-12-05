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7 последних мест за 8 лет в еврокубках. Из-за них Гинер потерял ЦСКА и 140 млн евро

05 декабря 2020, 13:06
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Выступления в Европе определили судьбу «армейцев».

В руки людей, которым ЦСКА и футбол неинтересны – забрали клуб за долги, ЦСКА попал как раз из-за низких доходов. Спасали соразмерные расходы, но теперь все иначе. Летняя кампания была игрой ва-банк, ставкой на будущий международный успех и премиальные УЕФА. Результат знаете, так что пора проанализировать восемь подряд сезонов ЦСКА в группах еврокубков.

Сезон 2013/14. Лига чемпионов

В сезоне, когда Слуцкий прошел в плей-офф ЛЧ, ему помог жребий – «Лилль» и «Трабзонспор» на двоих выиграли 2 матча из 12. Вылет от АИКа через год – вина тренера и команды. Но в 2013-м не претендовали на успех из-за жребия. «Бавария» и «Манчестер Сити» с другой планеты. Вот только был шанс на плей-офф Лиги Европы, ведь «Виктория» — скромный соперник. Но уступили чехам по голам на выезде. За участие и 1 победу в 6 играх ЦСКА заработал в ЛЧ 15.185 млн евро.

Сезон 2014/15. Лига чемпионов

Снова прямое попадание, серия поражений, но теперь разбавленных ничьими и победой. Стоит сетовать на жребий второй раз подряд – к «Баварии» и «Манчестер Сити» добавилась «Рома». Влет 5:1 в Риме и поражение 3:0 в Мюнхене не перекрыли удачные матчи с «Манчестер Сити». С англичанами дома была ничья 2:2, в гостях вообще победа – 1:2. Но с 5 очками ЦСКА занял последнее место в группе. Зато заработали 18.2 млн евро.

Сезон 2015/16. Лига чемпионов

Прошли «Спарту» и «Спортинг» в квалификации, а потом не справились с приличными, но не самыми грозными соперниками в группе. ПСВ и «Вольфсбург» можно было обыгрывать, но с немцами увидели два поражения, с голландцами – размен победами. Добавьте сюда ничью с МЮ, которая отправила англичан в Лигу Европы – получите третье подряд последнее место ЦСКА. Набрали всего 4 очка из 18, зато заработали 19.211 млн евро.

Сезон 2016/17. Лига чемпионов

Четвертый раз подряд стали последними, и снова нельзя кивать на жеребьевку. Команда была достаточно опытной, состав – приличным, бюджет в те годы скатился в район 70-75 млн евро, но не было резких скачков. Приходилось продавать контракты ценных игроков, чтобы выжить, но у ЦСКА хватало сил на «Байер» и «Монако». Так казалось до самих матчей, ведь получили 0 побед в группе, 3 мировые и 3 поражения. За такой неудачный сезон «армейцы» заработали 17.9 млн евро.

Сезон 2017/18. Лиги чемпионов и Европы

Один из самых успешных сезонов для российского клуба за последнее десятилетие. ЦСКА прошел два раунда отбора в группу Лиги чемпионов, потом смогли прорваться в плей-офф Лиги Европы. Там поочередно оставили позади «Црвену Звезду» и «Лион», а против «Арсенала» сыграли приличнее, чем можно судить по счету гостевой игры – 4:1. Но дома была ничья 2:2, дважды обыграли «Бенфику» и разок «Базель» в ЛЧ. «Армейцы» получили за те выступления 19.5 млн евро.

Сезон 2018/19. Лига чемпионов

Казалось бы, есть опыт, сыграли против МЮ, «Арсенала», «Бенфики» и «Лиона» — дерзайте, выходите в плей-офф ЛЧ. Но нет, в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» повторились сразу несколько стандартных сценариев. Добавились две победы над испанцами – приятный бонус для финансов, но это бесполезный результат, если дважды проиграть «Роме», а потом в решающий момент не вышвырнуть чехов на четвертое место. ЦСКА стал последним, но получил 37 млн евро – рекордные премиальные, половина бюджета клуба.

Сезон 2019/20. Лига Европы

ЦСКА впервые за много лет стартовал не в Лиге чемпионов. Команда активно перестраивалась, на поле хватало молодежи. Вот только в группе не было «Баварии» и «Манчестер Сити». «Эспаньол» являлся аутсайдером Ла Лиги, когда обыгрывал ЦСКА. «Лудогорец» разгромил «армейцев» 5:1. Скромный «Ференцварош» выиграл в Москве – 0:1. Всего в 6 играх Ганчаренко собрал 1 победу, 2 ничьи и 3 поражения. И даже такие выступления с финишем на четвертом месте в группе ЛЕ в УЕФА оценили в почти 7 млн евро.

Сезон 2020/21. Лига Европы

Снова ЦСКА через РПЛ попал только в Лигу Европы, где не заработать 37 млн евро за последнее место в группе. В этот раз «армейцы» тратились на усиление, но южный ветер побед не увидели. Зато старик Адвокат обыграл Ганчаренко в Голландии 3:1, скромнейший «Вольфсберг» дважды не проиграл одному из лидеров РПЛ (а в гостях выиграл). «Динамо» из Загреба не сумели забить дома, создав два десятка моментов. Состав менялся, тренеры были разные, а итог один – четвертое место в группе с единственным исключением.

Выводы по выступлениям ЦСКА в еврокубках

- много говорят о престиже и уровне РПЛ после еврокубковых матчей, но забывают сказать о выживании. Владелец ЦСКА – государственная компания, что не выдает клубу деньги. Летом потратили рекордные 30 млн евро, но господин Иванов уже сказал, что это были не средства ВЭБ;

- российский клуб может заработать около 40 млн евро за четвертое место в группе Лиги чемпионов, но добавить больше, если выйдет в плей-офф Лиги Европы. А если пройти в полуфинал турнира, как «Шахтер», то получите 50 млн евро;

- расходы ЦСКА в прошлом сезоне составили 53 млн евро, соразмерно с премиальными «Шахтера». А вот доходы скромнее – всего 40 млн. В этом сезоне тоже будут убытки, и компенсировать их некому, своего Федуна, чтобы выдал свои деньги, нет;

- ЦСКА легко мог заработать за последние 8 лет стабильной игры в группах около 280 млн евро, а набрали лишь 140, вдвое меньше. Четвертые места в 7 сезонах из 8 четко объясняют, почему Гинер и его друзья вынуждено передали корпорации ВЭБ 77.63 % акций клуба. Брали кредит 240 млн евро на стройку арены и вернуть не смогли;

- не только первая команда виновата, что клуб достался государственной компании, которая не планирует вкладываться, но ищет инвестора и нового владельца. Но где еще ЦСКА мог заработать за поражения, кроме ЛЧ? Дома это исключено, в РПЛ чемпионство приносит смешную премию, а пандемия влияет на доходы в дни матчей. Остаются трансферы футболистов.

Поражения от «Вольфсберга» и «Фейеноорда» — прямой путь к расставанию с Влашичем и каждым приличным молодым игроком, что заиграет за «армейцев» в ближайшем будущем. Трансфер Николы выручит, как выручила продажа контракта Головин, но если теряешь шанс заработать 140 млн евро – многое делаешь не так, как следует;

- причем это не вся упущенная выгода, были бы ведь матчи плей-офф ЛЕ, а там сейчас водятся гранды, на которых народ ходил бы. Также не забывайте, что успехи в Европе привлекали внимание к игрокам. А это снова рост доходов, которых в результат не хватило для независимого выживания.

А отдельно обидно, что у ЦСКА за восемь лет лишь раз был жребий, который реально мешал выйти из группы ЛЧ или ЛЕ. В остальных случаях виноваты тренеры и футболисты. «Лудогорец» и «Вольфсберг» точно не соперники, которым стоило уступать миллионы. Особенно если за плечами 27 европейских сезонов, как у ЦСКА.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
07 декабря в 20:56
Недалекость и жадность руководства в том числе и Гинкра привели к таким результатам, если хочешь быть успешным, развиваться и зарабатывать в клуб тоже нужно вкладывать, не абы кого брать, а хотя бы точечные усиления, кого ЦСКА из топовых игроков смог купить или выгодно подписать за последние сезоны?
Roger Young
Roger Young
05 декабря в 19:53
Хорошая статья. Все по делу
112910415
112910415
05 декабря в 16:57
грустно, грустно
pomor45
pomor45
05 декабря в 15:27
Непонятно, что намерен делать ВЭБ с ЦСКА. Если не вкладывать деньги, то товар будет только дешеветь и сбыть его за желанную сумму будет всё труднее. На мой взгляд Гинер просчитался с ростом посещаемости нового стадиона. Он рассчитывал, что болельщики, жаловавшиеся на отсутствие родного дома в ответ на упрёки низкой посещаемости, валом повалят, а они даже на открытие арены не создали аншлага и, как сидели у телевизора, так и сидят. Вот, скажите мне, кто купит такой клуб при всей его славной истории? Если ВЭБ действительно, как считает Горин, забрал клуб за долги с намерением не развивать его, а выгодно сбыть, то вполне вероятно, что он сильно просчитался.
blitz
blitz ответ Zimka (раскрыть)
05 декабря в 15:16
А ну да, там же были выходы в 1/4 и в 1/8 ЛЧ, а это уже по другому выглядит.
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Потому что это выглядеть будет так, что только ЦСКА выходил из наших команд в 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ. А об этом автору не скруки вспоминать.
pomor45
pomor45
05 декабря в 15:12
российский клуб может заработать около 40 млн евро за четвертое место в группе Лиги чемпионов
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Это наибольшее, что последние 8 лет светит российскому чемпиону в ЛЧ. Пока не научатся зарабатывать не столько на продаже игроков, сколько на коммерции, так и будет продолжаться. Следовательно, главное на ближайшие годы - выйти в ЛЧ и заработать там деньжат. Понятно, что для этого в ЧР надо регулярно попадать в зону ЛЧ напрямую или в квалификацию. Отсюда можно заключить, что выйти в весеннюю часть ЕК, не так уж и выгодно, учитывая, что при таком напряжении можно легко пролететь в ЧР мимо следующего ЕК, а заработать в плей-офф текущего ЕК столько, сколько можно в группе следующего, вряд ли удастся.
Over 9000
Over 9000
05 декабря в 15:12, ред.
что это за дичь? ничо что 18/19 - это новая команда на сдачу от Витиньо?
где 10 год с 1/4 ЛЧ?
жду когда посчитают бабки спартака от еврокубков за 20 лет, уверен в 4-5 раз меньше
Little Caprice
Little Caprice
05 декабря в 14:51, ред.
Европейские клубы делают на основании этого простой вывод: если ты попал в группу к ЦСКА - ты в евровесне. И это печально...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
05 декабря в 14:21
Все, что ты назвал, верно, но это все исчезнет с исчезновением госденег в профессиональном футболе. Без госденег и контракты будут другие и лимит не нужен будет.
Zimka
Zimka
05 декабря в 14:19
А почему не за 5 сезонов взят отрезок или не за 10? А ну да, там же были выходы в 1/4 и в 1/8 ЛЧ, а это уже по другому выглядит. Пока были деньги, был сбалансированный состав и трансферы каждый год, был и результат. Я могу понять критику прошлого и этого сезона, но у Слуцкого вообще не было шансов с тем составом показать стабильную игру, особенно смешно было читать псевдо экспертов про "физическую подготовку" когда финальные матчи в группе футболисты ели играли, а то что команду "дедов" подводили к августу ради квалификации никто не писал.
мангo
мангo
05 декабря в 14:08
Можно было назвать- " Как мозырьский тракторист развел Гинера на ЦСКА. "
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 декабря в 13:51
Если бы это была единственная проблема...НО....пока будут такие контракты..... пока не уберут лимит (а наши искусники пешеходной игры будут получать зарплату за паспорт РФ)...пока....да много еще можно написать.....мы (уже имею ввиду Сборная ) пока на равных играем только с Молдовой....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
05 декабря в 13:38
Пока наша власть не запретит вваливать бюджетные деньги в профессиональный футбол, мы будем падать все ниже ниже. С удивлением обнаружил. что Иран в рейтинге выше нас!
particular
particular
05 декабря в 13:33
Витя не смог опыт переплавить в матёрое мастерство... А Гинер не уловил момент необходимой смены рулевого... Поэтому много холостых оборотов в футболе и в околофутбольном бизнесе 🤔
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 декабря в 13:33, ред.
Одна маленькая, но существенная неточность. ВЭБ не владелец ЦСКА, а обладатель 70 % акций клуба. Остальные 30 % в собственности Гинера. Владелец - это когда у тебя 100%, а так называется СОВЛАДЕЛЕЦ. Я люблю точность формулировок. И , главное. ЦСКА за эти 8 лет заработал больше всех в РПЛ. И единственный кто заработал больше, чем потратил. Стадион вынесли за скобки.
shlomo
shlomo
05 декабря в 13:29
Спасибо за статью...ЦСКА лидер чемпионата России, но с такой манерой игры и уровнем, которого сейчас достиг клуб, российский футбол должен быть очень обеспокоен.....например, я считаю армейцев командой, сопоставимой с тем же "Фейеноордом"..... но поражение в Роттердаме лично меня не удивило: ЦСКА играл апатично и бессильно.....Акинфеева жалко (он-то знавал совсем другие времена, а теперь расхлёбывает....оно ему нужно на старости лет?) ....0 побед в 12 матчах....и тут даже великая фраза Черномырдина не поможет: "Никогда такого не было и вот опять".....такого действительно никогда не было....такими темпами мы скоро не с Бельгией в таблице коэффициентов бороться будем, а с Албанией....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 13:24
Леонорыч ещё своё возьмёт!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
05 декабря в 13:24
Все правильно написано. НО! ЦСКА хоть что-то зарабатывает, не падая ниже определенной планки в чемпионате и пробиваясь в евркубки. А что другие клубы? Есть чему радоваться? Наш футбол весь в глубокой клоаке и ЦСКА на фоне остаьных выглядит не так печально.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
05 декабря в 13:22
Я плякаль. Бедный Гинер
25процентный клоун
25процентный клоун
05 декабря в 13:15
    sv_1969
    sv_1969
    05 декабря в 13:11
    И такое бывает!
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