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Галлиани подтвердил, что Балотелли перейдёт в «Монцу»

06 декабря 2020, 14:20

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани подтвердил, что нападающий Марио Балотелли в скором времени присоединится к его клубу.

Я всё еще верю в него, Марио — хороший парень. Я сказал ему: «Не верь льстецам. Если нужно, ты услышишь мои упрёки. Но они пойдут тебе на пользу». И в его глазах я прочитал понимание, то, которое я искал.

Из-за травмы Финотто мы остались без центрального нападающего до конца сезона. Во вторник я говорил с Берлускони [владелец «Монцы»] о Балотелли. Он одобрил это подписание. И Кристиан Брокки, и спортивный директор Филиппо Антонелли разделили этот выбор.

Марио и Мино Райола были свободны, Мино отказался от каких-либо комиссионных. Мы знали, что придем к соглашению.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря в 14:55
Намечаются они с ним.
Ozabot
Ozabot
06 декабря в 14:41
Берлускони там всю шайку старого «Милана» что ли собрал? И теперь собирает бывших игроков? Надо было подписывать Борини или Бонавентуру на то пошло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 декабря в 14:31
Теперь я спокоен...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 14:21
Буду за ним наблюдать
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