Галлиани подтвердил, что Балотелли перейдёт в «Монцу»

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани подтвердил, что нападающий в скором времени присоединится к его клубу.

Я всё еще верю в него, Марио — хороший парень. Я сказал ему: «Не верь льстецам. Если нужно, ты услышишь мои упрёки. Но они пойдут тебе на пользу». И в его глазах я прочитал понимание, то, которое я искал.

Из-за травмы Финотто мы остались без центрального нападающего до конца сезона. Во вторник я говорил с Берлускони [владелец «Монцы»] о Балотелли. Он одобрил это подписание. И Кристиан Брокки, и спортивный директор Филиппо Антонелли разделили этот выбор.

Марио и Мино Райола были свободны, Мино отказался от каких-либо комиссионных. Мы знали, что придем к соглашению.