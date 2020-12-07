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Кейн стал лучшим бомбардиром в истории северолондонского дерби

вчера, 14:23

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол в матче 11-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).

Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром в истории северолондонского дерби (встреча между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом»), обогнав бывшего футболиста «шпор» Бобби Смита.

Лучшие снайперы дерби северного Лондона:

Харри Кейн — 11 голов

Бобби Смит — 10 голов

Эммануэль Адебайор — 8 голов (6 за «Арсенал» и 2 за «Тоттенхэм»)

Робер Пирес — 8 голов («Арсенал»)

Алан Сандерленд — 8 голов («Арсенал»)

Алан Гилзин — 7 голов («Тоттенхэм»)

Джимми Гривз — 7 голов («Тоттенхэм»)

Дэвид Херд — 7 голов («Арсенал»)

Джон Рэдфорд — 7 голов («Арсенал»)

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 16:04
У Кейна етот сезон начался очень ярко!!! Так и продолжай Гарри!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:29
До рекордов Роналду очень далеко.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:26
Мелкий рекордсмен Кейн
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