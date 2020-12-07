Кейн стал лучшим бомбардиром в истории северолондонского дерби

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол в матче 11-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).
Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром в истории северолондонского дерби (встреча между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом»), обогнав бывшего футболиста «шпор» Бобби Смита.
Лучшие снайперы дерби северного Лондона:
Харри Кейн — 11 голов
Бобби Смит — 10 голов
Эммануэль Адебайор — 8 голов (6 за «Арсенал» и 2 за «Тоттенхэм»)
Робер Пирес — 8 голов («Арсенал»)
Алан Сандерленд — 8 голов («Арсенал»)
Алан Гилзин — 7 голов («Тоттенхэм»)
Джимми Гривз — 7 голов («Тоттенхэм»)
Дэвид Херд — 7 голов («Арсенал»)
Джон Рэдфорд — 7 голов («Арсенал»)