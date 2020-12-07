Кейн стал лучшим бомбардиром в истории северолондонского дерби

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вчера, 14:23

Нападающий «Тоттенхэма» забил гол в матче 11-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).

Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром в истории северолондонского дерби (встреча между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом»), обогнав бывшего футболиста «шпор» .

Лучшие снайперы дерби северного Лондона:

Харри Кейн — 11 голов

Бобби Смит — 10 голов

— 8 голов (6 за «Арсенал» и 2 за «Тоттенхэм»)

— 8 голов («Арсенал»)

Алан Сандерленд — 8 голов («Арсенал»)

Алан Гилзин — 7 голов («Тоттенхэм»)

— 7 голов («Тоттенхэм»)

Дэвид Херд — 7 голов («Арсенал»)

Джон Рэдфорд — 7 голов («Арсенал»)