«Атлетико» продолжает лидировать. Итоги 12-го тура Примеры

Завершился 12-й тур чемпионата Испании.
«Атлетик» — «Сельта» 0:2
Голы: Мальо Уго 61, Аспас Яго 78
«Леванте» — «Хетафе» 3:0
Голы: Марти Рохер 5, Гомес Даниэль 17, де Фрутос Хорхе 57
«Севилья» — «Реал» 0:1
Гол: Буну Яссин 55 (автогол)
«Атлетико» — «Вальядолид» 2:0
Голы: Лемар Тома 56, Льоренте Маркос 72
«Кадис» — «Барселона» 2:1
Голы: Альваро Хименес 8, Негредо Альваро 63 — Алкала Педро 57 (автогол)
«Гранада» — «Уэска» 3:3
Голы: Суарес Луис Хавьер 43, Молина Хорхе 88, Санчес Герман 90 — Рико Микель 21, Гарсия Борха 49, Окадзаки Синдзи 82
«Осасуна» — «Бетис» 0:2
Голы: Борха Иглесиас 76, Миранда 90+1
«Вильярреал» — «Эльче» 0:0
«Алавес» — «Реал Сосьедад» 0:0
«Эйбар» — «Валенсия» 0:0