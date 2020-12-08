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«Атлетико» продолжает лидировать. Итоги 12-го тура Примеры

сегодня, 00:56

Завершился 12-й тур чемпионата Испании.

«Атлетик» — «Сельта» 0:2
Голы: Мальо Уго 61, Аспас Яго 78

«Леванте» — «Хетафе» 3:0
Голы: Марти Рохер 5, Гомес Даниэль 17, де Фрутос Хорхе 57

«Севилья» — «Реал» 0:1
Гол: Буну Яссин 55 (автогол)

«Атлетико» — «Вальядолид» 2:0
Голы: Лемар Тома 56, Льоренте Маркос 72

«Кадис» — «Барселона» 2:1
Голы: Альваро Хименес 8, Негредо Альваро 63 — Алкала Педро 57 (автогол)

«Гранада» — «Уэска» 3:3
Голы: Суарес Луис Хавьер 43, Молина Хорхе 88, Санчес Герман 90 — Рико Микель 21, Гарсия Борха 49, Окадзаки Синдзи 82

«Осасуна» — «Бетис» 0:2
Голы: Борха Иглесиас 76, Миранда 90+1

«Вильярреал» — «Эльче» 0:0

«Алавес» — «Реал Сосьедад» 0:0

«Эйбар» — «Валенсия» 0:0

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 01:14
Старый новый чемпионов -Атлетико?
Gahi
Gahi
сегодня в 01:09
Атлетико в этом году очень хорошо идёт и радует своих болельщиков. Удачи
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