Камбэк «Милана» и поражение ЦСКА. Итоги 5-го тура Лиги Европы

Закончились все матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
АЕК — «Брага» 2:4
Голы: Оливейра Нельсон 31, Василантонопулос Ставрос 89 — Тормена 8, Эсгайо Рикардо 10, Орта Рикарду 45, Галено 83
«Заря» — «Лестер Сити» 1:0
Гол: Аллахяр Сайядманеш 84
«Милан» — «Селтик» 4:2
Голы: Чалханоглу Хакан 24, Кастильехо Самуэль 26, Хауге Йенс 50, Диас Браим 82 — Рогич Том 7, Эдуар Одсонн 14
«Лилль» — «Спарта» 2:1
Голы: Йилмаз Бурак 80, Йилмаз Бурак 84 — Крейчи Ладислав 71
«Карабах» — «Маккаби» 1:1
Голы: Ромеро Хайме 37 — Коэн Йонатан 22 (пенальти)
«Сивасспор» — «Вильярреал» 0:1
Гол: Чуквуэзе Самуэль 75
ЛАСК — «Тоттенхэм» 3:3
Голы: Михорль Петер 42, Эггештайн Йоханес 84, Карамоко Мамуду 90+3 — Бэйл Гарет 45+2 (пенальти), Сон Хын-Мин 56, Алли Деле 87 (пенальти)
«Антверпен» — «Лудогорец» 3:1
Голы: Хонгла Мартин 19, Де Лает Ритчи 72, Бенсон Мануэль 87 — Десподов Кирил 53
ЦСКА — «Вольфсберг» 0:1
Гол: Визингер Дарио 22
«Фейеноорд» — «Динамо» 0:2
Голы: Петкович Бруно 45+5 (пенальти), Майер Ловро 53
«Црвена Звезда» — «Хоффенхайм» 0:0
«Гент» — «Слован» 1:2
Голы: Яремчук Роман 60 — Мара Камсо 32, Качараба Тарас 55
«Рома» — «Янг Бойз» 3:1
Голы: Майораль Борха 44, Калафьори Риккардо 59, Джеко Эдин 81 — Нсаме Жан-Пьерр 34
«ЧФР Клуж» — ЦСКА София 0:0
«Арсенал» — «Рапид» 4:1
Голы: Ляказетт Александр 10, Мари Пабло 18, Нкетиа Эдвард 44, Смит-Роу Эмиль 66 — Китагава Коя 47
«Мольде» — «Дандолк» 3:1
Голы: Эйкрем Магнус 30, Омойжуанфо Охи 41, Скельбред Эллингсен Мартин 67 — Флорес Хордан 90+4
«Славия» — «Хапоэль» 3:0
Голы: Сима Абдаллах 31, Станчу Николае 36, Сима Абдаллах 85
«Ницца» — «Байер» 2:3
Голы: Камара Хассан 26, Ндойе Дан 47 — Диаби Мусса 22, Драгович Александар 32, Баумгартлингер Юлиан 51
«Бенфика» — «Лех» 4:0
Голы: Вертонген Ян 36, Нуньес Дарвин 57, Пицци 58, Вайгль Юлиан 89
«Рейнджерс» — «Стандард» 3:2
Голы: Коннор Голдсон 39, Тавернье Джеймс 45+1 (пенальти), Эрфилд Скотт 63 — Лестьенн Максим 6, Чоп Дуйе 41
«Омония» — «ПАОК» 2:1
Голы: Какулис Андроникос 9, Гомес Жорди 84 (пенальти) — Цолис Христос 39
«Гранада» — «ПСВ» 0:1
Гол: Мален Донуэлл 38
«АЗ Алкмар» — «Наполи» 1:1
Голы: Мартинс-Инди Бруно 54 — Мертенс Дрис 6
«Реал Сосьедад» — «Риека» 2:2
Голы: Баутиста Хон 69, Монреаль Начо 79 — Велкоски Дарко 38, Лончар Стипе 73
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Краснодар - 4 очка
Локомотив- 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко
Спартак - 0 очков.
Краснодар - 4 очка
Локомотив- 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко
Спартак - 0 очков.