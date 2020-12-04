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Камбэк «Милана» и поражение ЦСКА. Итоги 5-го тура Лиги Европы

04 декабря 2020, 00:57

Закончились все матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

АЕК — «Брага» 2:4
Голы: Оливейра Нельсон 31, Василантонопулос Ставрос 89 — Тормена 8, Эсгайо Рикардо 10, Орта Рикарду 45, Галено 83

«Заря» — «Лестер Сити» 1:0
Гол: Аллахяр Сайядманеш 84

«Милан» — «Селтик» 4:2
Голы: Чалханоглу Хакан 24, Кастильехо Самуэль 26, Хауге Йенс 50, Диас Браим 82 — Рогич Том 7, Эдуар Одсонн 14

«Лилль» — «Спарта» 2:1
Голы: Йилмаз Бурак 80, Йилмаз Бурак 84 — Крейчи Ладислав 71

«Карабах» — «Маккаби» 1:1
Голы: Ромеро Хайме 37 — Коэн Йонатан 22 (пенальти)

«Сивасспор» — «Вильярреал» 0:1
Гол: Чуквуэзе Самуэль 75

ЛАСК — «Тоттенхэм» 3:3
Голы: Михорль Петер 42, Эггештайн Йоханес 84, Карамоко Мамуду 90+3 — Бэйл Гарет 45+2 (пенальти), Сон Хын-Мин 56, Алли Деле 87 (пенальти)

«Антверпен» — «Лудогорец» 3:1
Голы: Хонгла Мартин 19, Де Лает Ритчи 72, Бенсон Мануэль 87 — Десподов Кирил 53

ЦСКА — «Вольфсберг» 0:1
Гол: Визингер Дарио 22

«Фейеноорд» — «Динамо» 0:2
Голы: Петкович Бруно 45+5 (пенальти), Майер Ловро 53

«Црвена Звезда» — «Хоффенхайм» 0:0

«Гент» — «Слован» 1:2
Голы: Яремчук Роман 60 — Мара Камсо 32, Качараба Тарас 55

«Рома» — «Янг Бойз» 3:1
Голы: Майораль Борха 44, Калафьори Риккардо 59, Джеко Эдин 81 — Нсаме Жан-Пьерр 34

«ЧФР Клуж» — ЦСКА София 0:0

«Арсенал» — «Рапид» 4:1
Голы: Ляказетт Александр 10, Мари Пабло 18, Нкетиа Эдвард 44, Смит-Роу Эмиль 66 — Китагава Коя 47

«Мольде» — «Дандолк» 3:1
Голы: Эйкрем Магнус 30, Омойжуанфо Охи 41, Скельбред Эллингсен Мартин 67 — Флорес Хордан 90+4

«Славия» — «Хапоэль» 3:0
Голы: Сима Абдаллах 31, Станчу Николае 36, Сима Абдаллах 85

«Ницца» — «Байер» 2:3
Голы: Камара Хассан 26, Ндойе Дан 47 — Диаби Мусса 22, Драгович Александар 32, Баумгартлингер Юлиан 51

«Бенфика» — «Лех» 4:0
Голы: Вертонген Ян 36, Нуньес Дарвин 57, Пицци 58, Вайгль Юлиан 89

«Рейнджерс» — «Стандард» 3:2
Голы: Коннор Голдсон 39, Тавернье Джеймс 45+1 (пенальти), Эрфилд Скотт 63 — Лестьенн Максим 6, Чоп Дуйе 41

«Омония» — «ПАОК» 2:1
Голы: Какулис Андроникос 9, Гомес Жорди 84 (пенальти) — Цолис Христос 39

«Гранада» — «ПСВ» 0:1
Гол: Мален Донуэлл 38

«АЗ Алкмар» — «Наполи» 1:1
Голы: Мартинс-Инди Бруно 54 — Мертенс Дрис 6

«Реал Сосьедад» — «Риека» 2:2
Голы: Баутиста Хон 69, Монреаль Начо 79 — Велкоски Дарко 38, Лончар Стипе 73

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Лига Европы 2020/2021  Протоколы  АЕК 2:4 Брага  Заря 1:0 Лестер Сити  Милан 4:2 Селтик  Лилль 2:1 Спарта  Карабах 1:1 Маккаби  Сивасспор 0:1 Вильярреал  ЛАСК 3:3 Тоттенхэм  Антверпен 3:1 Лудогорец  ЦСКА 0:1 Вольфсберг  Фейеноорд 0:2 Динамо  Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм  Гент 1:2 Слован  Рома 3:1 Янг Бойз  ЧФР Клуж 0:0 ЦСКА  Арсенал 4:1 Рапид  Мольде 3:1 Дандолк  Славия 3:0 Хапоэль  Ницца 2:3 Байер  Бенфика 4:0 Лех  Рейнджерс 3:2 Стандард  Омония 2:1 ПАОК  Гранада 0:1 ПСВ  АЗ Алкмар 1:1 Наполи  Реал Сосьедад 2:2 Риека  Стадион «Олимпийский стадион»  Стадион «Славутич-Арена»  Стадион «Джузеппе Меацца»  Стадион «Пьер Моруа»  Стадион «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова»  Стадион «4 сентября»  Стадион «Босюилстадион»  Стадион «ВЭБ-Арена»  Стадион «Де Кейп»  Стадион «Райко Митич»  Стадион «Геламко Арена»  Стадион «Олимпико»  Стадион «Константин Рэдулеску»  Стадион «Эмирейтс»  Стадион «Акер Стэдион»  Стадион «Альянс Ривьера»  Стадион «Эштадиу да Луж»  Стадион «Айброкс»  Стадион «Нео ДжиЭсПи Стэдиум»  Стадион «Лос Карменес»  Стадион «АФАС Штадион»  Стадион «Аноэта»
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Источник: soccer.ru
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oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
04 декабря в 01:59
Можно подводить итоги после 5-го тура еврокубков
Краснодар - 4 очка
Локомотив- 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко
Спартак - 0 очков.
LOpp
LOpp
04 декабря в 00:59
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