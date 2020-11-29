«Нижний Новгород» и «Торпедо» оступились на выезде. Итоги 25-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 25-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«Енисей» — «Текстильщик» 1:0
Гол: Иванов Егор 38
«Краснодар-2» — «Акрон» 1:1
Голы: Григорян Арутюн 90+3 — Газданов Артур 52
«Велес» — «Шинник» 4:2
Голы: Ботака-Иобома Эрвинг Джо 31, Максименко Артем 54, Кахидзе Александре 61, Стефанович Илья 90+2 — Низамутдинов Эльдар 17, Носов Александр 70
«Оренбург» — «Крылья Советов» 2:1
Голы: Миронов Алексей 5, Фамейе Джоэль 87 (пенальти) — Зиньковский Антон 66
«Спартак-2» — «Иртыш» 1:2
Голы: Нимели Сильванус 48 — Кротов Антон 56
«Чертаново» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Соколов Артем 89
«Волгарь» — «Чайка» 2:1
Голы: Погосов Артем 13 (пенальти), Козлов Данила 87 — Савичев Константин 77 (пенальти)
«Алания» — «Нижний Новгород» 0:0
«Динамо» — «Томь» 1:0
Гол: Сорокин Валерий 28
«Факел» — «СКА-Хабаровск» 3:0
Голы: Смирнов Михаил 23, Дмитриев Олег 33, Разборов Андрей 45
«Балтика» — «Торпедо» 0:0
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.