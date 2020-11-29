ГлавнаяНовости

«Нижний Новгород» и «Торпедо» оступились на выезде. Итоги 25-го тура ФНЛ

сегодня, 20:15

Завершились все матчи 25-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«Енисей» — «Текстильщик» 1:0
Гол: Иванов Егор 38

«Краснодар-2» — «Акрон» 1:1
Голы: Григорян Арутюн 90+3 — Газданов Артур 52

«Велес» — «Шинник» 4:2
Голы: Ботака-Иобома Эрвинг Джо 31, Максименко Артем 54, Кахидзе Александре 61, Стефанович Илья 90+2 — Низамутдинов Эльдар 17, Носов Александр 70

«Оренбург» — «Крылья Советов» 2:1
Голы: Миронов Алексей 5, Фамейе Джоэль 87 (пенальти) — Зиньковский Антон 66

«Спартак-2» — «Иртыш» 1:2
Голы: Нимели Сильванус 48 — Кротов Антон 56

«Чертаново» — «Нефтехимик» 1:0
Гол: Соколов Артем 89

«Волгарь» — «Чайка» 2:1
Голы: Погосов Артем 13 (пенальти), Козлов Данила 87 — Савичев Константин 77 (пенальти)

«Алания» — «Нижний Новгород» 0:0

«Динамо» — «Томь» 1:0
Гол: Сорокин Валерий 28

«Факел» — «СКА-Хабаровск» 3:0
Голы: Смирнов Михаил 23, Дмитриев Олег 33, Разборов Андрей 45

«Балтика» — «Торпедо» 0:0

«Нижний Новгород» и «Торпедо» оступились на выезде. Итоги 25-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

Все новости
ЦСКА, «Милан» и «Лестер» потеряли очки. Итоги 4-го тура Лиги Европы
27 ноября Комментарии6
«Торпедо» и «Нижний Новгород» одержали победы. Итоги 24-го тура ФНЛ
25 ноября Комментарии5
«Челси» и «Севилья» оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов
24 ноября Комментарии9
Поражение ПСЖ и разгромная победа «Лилля». Итоги 11-го тура Лиги 1
23 ноября ФотоКомментарии7
«Милан» продолжает удерживать лидерство. Итоги 8-го тура Серии А
23 ноября ФотоКомментарии16
«Бавария» потеряла очки, «Байер» набирает ход. Итоги 8-го тура Бундеслиги
22 ноября ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:58
Алания, вперёд!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:44
Первая четверка скорее всего и разыграет две прямые путевки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:33
Игнашевич,соберись! Жду в РПЛ!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:27
Нижний Новгород своего не упустит.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:19
Все матчи выиграть просто нереально...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:17
Не всегда выигрывать же.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100