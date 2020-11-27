ГлавнаяНовости

ЦСКА, «Милан» и «Лестер» потеряли очки. Итоги 4-го тура Лиги Европы

сегодня, 01:06

ЦСКА — «Фейеноорд» 0:0

«Брага» — «Лестер Сити» 3:3
Голы: Али Мохамед Аль-Моатасембелла 4, Паулиньо 24, Барбоса Франсержио 90 — Барнс Харви 9, Томас Люк 79, Варди Джейми 90+5

«Лилль» — «Милан» 1:1
Голы: Бамба Жонатан 65 — Кастильехо Самуэль 46

ЦСКА София — «Янг Бойз» 0:1
Гол: Нсаме Жан-Пьерр 34

«Мольде» — «Арсенал» 0:3
Голы: Пепе Николя 50, Нельсон Рейсс 55, Балогун Фоларин 83

АЕК — «Заря» 0:3
Голы: Громов Артем 61, Кабаев Владислав 76, Юрченко Владлен 85 (пенальти)

«Спарта» — «Селтик» 4:1
Голы: Ханко Давид 27, Юлиш Лукаш 38, Юлиш Лукаш 80, Плавшич Срджан 90+4 — Эдуар Одсонн 15

«Маккаби» Тель-Авив — «Вильярреал» 1:1
Голы: Пешич Александар 47 — Баэна Алекс 45

«Карабах» — «Сивасспор» 2:3
Голы: Зубир Абделла 8, Матич Урош 51 — Коне Аруна 40 (пенальти), Кайоде Оларенваджу 58, Коне Аруна 79

ЛАСК — «Антверпен» 0:2
Голы: Рафаэлов Лиор 53, Геркенс Питер 83

«Вольфсберг» — «Динамо» З 0:3
Голы: Майер Ловро 60, Петкович Бруно 75

«Гент» — «Црвена Звезда» 0:2
Голы: Петрович Ньегос 2, Милунович Неманья 58

«Слован» — «Хоффенхайм» 0:2
Голы: Баумгартнер Кристоф 77, Крамарич Андрей 89 (пенальти)

«ЧФР Клуж» — «Рома» 0:2
Голы: Дебелджу Габриэль 49 (автогол), Верету Жордан 67 (пенальти)

«Дандолк» — «Рапид» 1:3
Голы: Шилдс Крис 63 (пенальти) — Кнасмюллнер Кристоф 11, Кара Эрджан 37, Кара Эрджан 58

«Байер» — «Хапоэль» Беэр-Шева 4:1
Голы: Шик Патрик 29, Бэйли Леон 48, Демирбай Керем 76, Аларио Лукас 80 — Итамар Шабиро 58

«Ницца» — «Славия» 1:3
Голы: Гуири Амин 61 — Лингр Ондржей 15, Олайинка Петер 64, Сима Абдаллах 75

«Стандард» — «Лех» 2:1
Голы: Тапсоба Абдул 63, Лайфис Константинос 90+3 — Ишак Микаэль 61

«Рейнджерс» — «Бенфика» 2:2
Голы: Эрфилд Скотт 7, Руф Кемар 69 — Тавернье Джеймс 78 (автогол), Пицци 81

ПСВПАОК 3:2
Голы: Гакпо Коди 20, Мадуеке Чуквунонсо 51, Мален Донуэлл 53 — Варела Фернандо 4, Цолис Христос 13

«Гранада» — «Омония» 2:1
Голы: Суарес Луис Хавьер 8, Альберто Соро 73 — Асанте Эрнест 60

«Наполи» — «Риека» 2:0
Голы: Армандо Анастасио 41 (автогол), Лосано Ирвинг 75

«АЗ Алкмар» — «Реал Сосьедад» 0:0

«Тоттенхэм» — «Лудогорец» 4:0
Голы: Винисиус 16, Винисиус 34, Уинкс Харри 63, Моура Лукас 73

Все новости
Протоколы  ЦСКА 0:1 Янг Бойз  Мольде 0:3 Арсенал  Брага 3:3 Лестер Сити  АЕК 0:3 Заря  Спарта 4:1 Селтик  Лилль 1:1 Милан  Маккаби 1:1 Вильярреал  Карабах 2:3 Сивасспор  ЛАСК 0:2 Антверпен  ЦСКА 0:0 Фейеноорд  Вольфсберг 0:3 Динамо  Гент 0:2 Црвена Звезда  Слован 0:2 Хоффенхайм  ЧФР Клуж 0:2 Рома  Дандолк 1:3 Рапид  Байер 4:1 Хапоэль  Ницца 1:3 Славия  Стандард 2:1 Лех  Рейнджерс 2:2 Бенфика  ПСВ 3:2 ПАОК  Гранада 2:1 Омония  Наполи 2:0 Риека  АЗ Алкмар 0:0 Реал Сосьедад  Тоттенхэм 4:0 Лудогорец  Стадион «Васил Левски»  Стадион «Акер Стэдион»  Стадион «Брага Мунисипаль»  Стадион «Олимпийский стадион»  Стадион «Дженерали Арена»  Стадион «Пьер Моруа»  Стадион «Сэмми Офер Стэдиум»  Стадион «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова»  Стадион «ВЭБ-Арена»  Стадион «Лаванттал-Арена»  Стадион «Геламко Арена»  Стадион «У Нисы»  Стадион «Константин Рэдулеску»  Стадион «Ориель Парк»  Стадион «Бай-Арена»  Стадион «Альянс Ривьера»  Стадион «Морис Дюфрасне»  Стадион «Айброкс»  Стадион «Филипс»  Стадион «Лос Карменес»  Стадион «Сан-Паоло»  Стадион «АФАС Штадион»  Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Показать все
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ЦСКА
«Торпедо» и «Нижний Новгород» одержали победы. Итоги 24-го тура ФНЛ
25 ноября Комментарии5
«Челси» и «Севилья» оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов
24 ноября Комментарии9
Поражение ПСЖ и разгромная победа «Лилля». Итоги 11-го тура Лиги 1
23 ноября ФотоКомментарии7
«Милан» продолжает удерживать лидерство. Итоги 8-го тура Серии А
23 ноября ФотоКомментарии16
«Бавария» потеряла очки, «Байер» набирает ход. Итоги 8-го тура Бундеслиги
22 ноября ФотоКомментарии7
Поражение «Оренбурга» и победа «Томи». Итоги 23-го тура ФНЛ
21 ноября ФотоКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:11
Цска очко сберегли. Остальные приобрели.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100