ЦСКА, «Милан» и «Лестер» потеряли очки. Итоги 4-го тура Лиги Европы

«Брага» — «Лестер Сити» 3:3
Голы: Али Мохамед Аль-Моатасембелла 4, Паулиньо 24, Барбоса Франсержио 90 — Барнс Харви 9, Томас Люк 79, Варди Джейми 90+5
«Лилль» — «Милан» 1:1
Голы: Бамба Жонатан 65 — Кастильехо Самуэль 46
ЦСКА София — «Янг Бойз» 0:1
Гол: Нсаме Жан-Пьерр 34
«Мольде» — «Арсенал» 0:3
Голы: Пепе Николя 50, Нельсон Рейсс 55, Балогун Фоларин 83
АЕК — «Заря» 0:3
Голы: Громов Артем 61, Кабаев Владислав 76, Юрченко Владлен 85 (пенальти)
«Спарта» — «Селтик» 4:1
Голы: Ханко Давид 27, Юлиш Лукаш 38, Юлиш Лукаш 80, Плавшич Срджан 90+4 — Эдуар Одсонн 15
«Маккаби» Тель-Авив — «Вильярреал» 1:1
Голы: Пешич Александар 47 — Баэна Алекс 45
«Карабах» — «Сивасспор» 2:3
Голы: Зубир Абделла 8, Матич Урош 51 — Коне Аруна 40 (пенальти), Кайоде Оларенваджу 58, Коне Аруна 79
ЛАСК — «Антверпен» 0:2
Голы: Рафаэлов Лиор 53, Геркенс Питер 83
«Вольфсберг» — «Динамо» З 0:3
Голы: Майер Ловро 60, Петкович Бруно 75
«Гент» — «Црвена Звезда» 0:2
Голы: Петрович Ньегос 2, Милунович Неманья 58
«Слован» — «Хоффенхайм» 0:2
Голы: Баумгартнер Кристоф 77, Крамарич Андрей 89 (пенальти)
«ЧФР Клуж» — «Рома» 0:2
Голы: Дебелджу Габриэль 49 (автогол), Верету Жордан 67 (пенальти)
«Дандолк» — «Рапид» 1:3
Голы: Шилдс Крис 63 (пенальти) — Кнасмюллнер Кристоф 11, Кара Эрджан 37, Кара Эрджан 58
«Байер» — «Хапоэль» Беэр-Шева 4:1
Голы: Шик Патрик 29, Бэйли Леон 48, Демирбай Керем 76, Аларио Лукас 80 — Итамар Шабиро 58
«Ницца» — «Славия» 1:3
Голы: Гуири Амин 61 — Лингр Ондржей 15, Олайинка Петер 64, Сима Абдаллах 75
«Стандард» — «Лех» 2:1
Голы: Тапсоба Абдул 63, Лайфис Константинос 90+3 — Ишак Микаэль 61
«Рейнджерс» — «Бенфика» 2:2
Голы: Эрфилд Скотт 7, Руф Кемар 69 — Тавернье Джеймс 78 (автогол), Пицци 81
ПСВ — ПАОК 3:2
Голы: Гакпо Коди 20, Мадуеке Чуквунонсо 51, Мален Донуэлл 53 — Варела Фернандо 4, Цолис Христос 13
«Гранада» — «Омония» 2:1
Голы: Суарес Луис Хавьер 8, Альберто Соро 73 — Асанте Эрнест 60
«Наполи» — «Риека» 2:0
Голы: Армандо Анастасио 41 (автогол), Лосано Ирвинг 75
«АЗ Алкмар» — «Реал Сосьедад» 0:0
«Тоттенхэм» — «Лудогорец» 4:0
Голы: Винисиус 16, Винисиус 34, Уинкс Харри 63, Моура Лукас 73