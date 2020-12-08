«Байер» приблизился к «Баварии». Итоги 10-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 10-го тура Бундеслиги.
«Герта» — «Унион» 3:1
Голы: Пекарик Петер 51, Пёнтек Кшиштоф 74, Пёнтек Кшиштоф 77 — Авонийи Тайво 20
«Фрайбург» — «Боруссия» М 2:2
Голы: Лиенхарт Филипп 32, Грифо Винченцо 49 (пенальти) — Эмболо Брель 23, Плеа Алассан 50
«Айнтрахт» — «Боруссия» Д 1:1
Голы: Камада Дайчи 9 — Рейна Джованни 56
«Кельн» — «Вольфсбург» 2:2
Голы: Тильманн Ян 18, Дуда Ондрей 43 — Арнольд Максимилиан 29, Вегхорст Вут 47
«Арминия» — «Майнц» 2:1
Голы: Притль Мануэль 21, Доан Ритсу 31 — Штегер Кевин 82
«Бавария» — «РБ Лейпциг» 3:3
Голы: Мусиала Джамал 30, Мюллер Томас 34, Мюллер Томас 75 — Нкунку Кристофер 19, Клюйверт Джастин 36, Форсберг Эмиль 48
«Вердер» — «Штутгарт» 1:2
Голы: Зелке Дави 90+3 — Вамангитука Силла 31 (пенальти), Вамангитука Силла 90+1
«Шальке-04» — «Байер» 0:3
Голы: Тьяу Малик 10 (автогол), Баумгартлингер Юлиан 67, Шик Патрик 78
«Хоффенхайм» — «Аугсбург» 3:1
Голы: Гриллитш Флориан 17, Гриллитш Флориан 46, Бебу Ихлас 50 — Калиджури Даниэль 31