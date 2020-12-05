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«Крылья Советов» поднялись на вторую строчку. Итоги 26-го тура ФНЛ

05 декабря 2020, 18:27

Завершились все матчи 26-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«Краснодар-2» — «Спартак-2» 7:0
Голы: Кутовой Максим 7, Сперцян Эдуард 20, Сперцян Эдуард 29, Мартынов Илья 37, Сабуа Леон 60, Сабуа Леон 75, Сперцян Эдуард 81

«Нефтехимик» — «Томь» 2:0
Голы: Лапшов Иван 35 (автогол), Уридия Мераби 36

«Иртыш» — «Динамо» 1:0
Голы: Сычевой Владимир 15

«Волгарь» — «Оренбург» 2:2
Голы: Белоус Илья 86, Воробьёв Дмитрий 88 — Сиваков Михаил 44, Ткачук Денис 79

«Крылья Советов» — «Енисей» 4:0
Голы: Сергеев Иван 6, Сергеев Иван 13, Сергеев Иван 34, Цыпченко Дмитрий 77

«Шинник» — «СКА-Хабаровск» 2:3
Голы: Самодин Сергей 10, Тананеев Дмитрий 57 — Квеквескири Ираклий 19, Базелюк Константин 32 (пенальти), Барков Дмитрий 74

«Алания» — «Чертаново» 3:1
Голы: Хосонов Хетаг 31, Гурциев Батраз 71, Машуков Ислам 72 — Молчанов Дмитрий 88

«Акрон» — «Балтика» 0:2
Голы: Маркович Мирослав 43, Юрганов Игорь 88

«Текстильщик» — «Нижний Новгород» 1:0
Гол: Бачинский Максим 73

«Факел» — «Чайка» 1:1
Голы: Разборов Андрей 69 — Савичев Константин 89 (пенальти)

«Торпедо» — «Велес» 0:1
Гол: Малания Диего 77 (пенальти)

«Крылья Советов» поднялись на вторую строчку. Итоги 26-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
МапС
МапС
06 декабря в 11:09, ред.
Текстиль тормознул лидера! Молодец Павлов! Вперёд Русский Манчестер!
Жаль, что Торпедо этим не воспользовались.
nikoladolgov
nikoladolgov
06 декабря в 01:23
Спартак-2 приятно удивил !
nikoladolgov
nikoladolgov
06 декабря в 01:21
Кто сказал что Крылья в попе , Крылья - лучший клуб в Европе !
David Young
David Young
05 декабря в 18:55
Экранизация разгрома на Энфилде, в роли Ливерпуля - Краснодар-2, в роли Спартака - Спартак-2.
Faustello
Faustello
05 декабря в 18:55
Семинольные теперь и в ФНЛ!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 18:37
Первая четверка еще не раз поменяется местами.
shlomo
shlomo
05 декабря в 18:34
С чем крылышек и поздравляю!!!!
ДАША Д
ДАША Д
05 декабря в 18:29
Краснодар-2 действительно удивил приятно.
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