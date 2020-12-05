«Крылья Советов» поднялись на вторую строчку. Итоги 26-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 26-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«Краснодар-2» — «Спартак-2» 7:0
Голы: Кутовой Максим 7, Сперцян Эдуард 20, Сперцян Эдуард 29, Мартынов Илья 37, Сабуа Леон 60, Сабуа Леон 75, Сперцян Эдуард 81
«Нефтехимик» — «Томь» 2:0
Голы: Лапшов Иван 35 (автогол), Уридия Мераби 36
«Иртыш» — «Динамо» 1:0
Голы: Сычевой Владимир 15
«Волгарь» — «Оренбург» 2:2
Голы: Белоус Илья 86, Воробьёв Дмитрий 88 — Сиваков Михаил 44, Ткачук Денис 79
«Крылья Советов» — «Енисей» 4:0
Голы: Сергеев Иван 6, Сергеев Иван 13, Сергеев Иван 34, Цыпченко Дмитрий 77
«Шинник» — «СКА-Хабаровск» 2:3
Голы: Самодин Сергей 10, Тананеев Дмитрий 57 — Квеквескири Ираклий 19, Базелюк Константин 32 (пенальти), Барков Дмитрий 74
«Алания» — «Чертаново» 3:1
Голы: Хосонов Хетаг 31, Гурциев Батраз 71, Машуков Ислам 72 — Молчанов Дмитрий 88
«Акрон» — «Балтика» 0:2
Голы: Маркович Мирослав 43, Юрганов Игорь 88
«Текстильщик» — «Нижний Новгород» 1:0
Гол: Бачинский Максим 73
«Факел» — «Чайка» 1:1
Голы: Разборов Андрей 69 — Савичев Константин 89 (пенальти)
«Торпедо» — «Велес» 0:1
Гол: Малания Диего 77 (пенальти)
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.
Жаль, что Торпедо этим не воспользовались.
Жаль, что Торпедо этим не воспользовались.