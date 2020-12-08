ГлавнаяНовости

«Ювентус» продолжает погоню за «Миланом». Итоги 10-го тура Серии А

сегодня, 00:49

Завершились матчи 10-го тура чемпионата Италии.

«Специа» — «Лацио» 1:2
Голы: Н'Дзола Мбала 64 — Иммобиле Чиро 15, Милинкович-Савич Сергей 33

«Ювентус» — «Торино» 2:1
Голы: МакКенни Уэстон 77, Бонуччи Леонардо 89 — Н'Кулу Николя 9

«Интер» — «Болонья» 3:1
Голы: Лукаку Ромелу 16, Хакими Ашраф 45, Хакими Ашраф 70 — Виньято Эмануэль 67

«Верона» — «Кальяри» 1:1
Голы: Дзакканьи Маттиа 21 — Марин Рэзван 48

«Парма» — «Беневенто» 0:0

«Рома» — «Сассуоло» 0:0

«Кротоне» — «Наполи» 0:4
Голы: Инсинье Лоренцо 31, Лосано Ирвинг 58, Демме Диего 76, Петанья Андреа 90+1

«Сампдория» — «Милан» 1:2
Голы: Экдаль Альбин 82 — Кессье Франк 45 (пенальти), Кастильехо Самуэль 77

«Фиорентина» — «Дженоа» 1:1
Голы: Миленкович Никола 90+8 — Пьяца Марко 89

Все новости
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» одержали дежурные победы. Итоги 11-го тура АПЛ
Сегодня, 01:00 Комментарии1
«Атлетико» продолжает лидировать. Итоги 12-го тура Примеры
Сегодня, 00:56 Комментарии2
«Байер» приблизился к «Баварии». Итоги 10-го тура Бундеслиги
Сегодня, 00:32 Комментарии2
«Крылья Советов» поднялись на вторую строчку. Итоги 26-го тура ФНЛ
05 декабря Комментарии8
Камбэк «Милана» и поражение ЦСКА. Итоги 5-го тура Лиги Европы
04 декабря Комментарии2
«Нижний Новгород» и «Торпедо» оступились на выезде. Итоги 25-го тура ФНЛ
29 ноября Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 01:07
Все исходы являются плюс минус ожидаемыми, немного удивляет разве что наличие двух безголевых ничьих.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100