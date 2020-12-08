«Ювентус» продолжает погоню за «Миланом». Итоги 10-го тура Серии А

«Олимпиакос» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020) Чтобы продолжить свое выступление в еврокубках в этом сезоне, «Олимпиакос»

«Реал» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020) «Реал» только в случае победы может гарантировать себе место в плей-офф Лиги