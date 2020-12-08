«Ювентус» продолжает погоню за «Миланом». Итоги 10-го тура Серии А

Завершились матчи 10-го тура чемпионата Италии.
«Специа» — «Лацио» 1:2
Голы: Н'Дзола Мбала 64 — Иммобиле Чиро 15, Милинкович-Савич Сергей 33
«Ювентус» — «Торино» 2:1
Голы: МакКенни Уэстон 77, Бонуччи Леонардо 89 — Н'Кулу Николя 9
«Интер» — «Болонья» 3:1
Голы: Лукаку Ромелу 16, Хакими Ашраф 45, Хакими Ашраф 70 — Виньято Эмануэль 67
«Верона» — «Кальяри» 1:1
Голы: Дзакканьи Маттиа 21 — Марин Рэзван 48
«Парма» — «Беневенто» 0:0
«Рома» — «Сассуоло» 0:0
«Кротоне» — «Наполи» 0:4
Голы: Инсинье Лоренцо 31, Лосано Ирвинг 58, Демме Диего 76, Петанья Андреа 90+1
«Сампдория» — «Милан» 1:2
Голы: Экдаль Альбин 82 — Кессье Франк 45 (пенальти), Кастильехо Самуэль 77
«Фиорентина» — «Дженоа» 1:1
Голы: Миленкович Никола 90+8 — Пьяца Марко 89