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Лэмпард: «Нам важно, чтобы не было травм в матче с „Краснодаром“»

вчера, 17:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23:00 Не начался

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард рассуждает о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Предстоящий матч Лиги чемпионов будет очень важным, на данный момент мы должны сконцентрироваться на этой встрече, использовать молодых игроков на разных позициях. Им эта практика будет необходима.

У нас был длительный стабильный период, когда мы не пропускали голы. Это дало нам уверенность на будущее, так как мы знали, что дальше будут сложные матчи. Нам нужно навязывать свою игру, тогда мы получим больше уверенности. Нам важно, чтобы не было травм.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:32
да у них если есть третий состав. то они без вратаря тоже обыграют краснодар.
протон1
протон1 ответ Zola (раскрыть)
вчера в 19:29
тоже самое . ну лемпард намекнул. выпустит молодёж. это второй состав. им терять не чего там.
протон1
протон1
вчера в 19:28
да, там челси второй состав выпустит. и разгромит краснодар. им важнее и апл. вторым составом одной ногой обыграют быков .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:01
Надо выбирать: либо деньги за очки, либо без травм.
dimagas2
dimagas2 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:00
У Челси сложно выделить основу,особенно в атаке.
Zola
Zola
вчера в 18:52, ред.
Можно сыграть вторым составом.
David Young
David Young ответ The Frei (раскрыть)
вчера в 18:50
Скорее полуторный. Но да, со значительной ротацией, не чисто основной, впрочем пока что и нет совсем уж основного состава, ещё не понятно, какую роль кто будет играть - основной игрок, игрок ротации, или запасной, не во всех случаях, по крайней мере.
The Frei
The Frei ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:46
Наш 2й состав Севилью 4-0 сделал))) Хотя у Севильи тоже вроде был 2й состав, я в командах Ла Лиги не разбираюсь и не могу сказать точно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:46
Так как ничего не решает будет обычный товарняк.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:33
боюсь и второй состав победит ))а вот против 3 или ветеранов могут бычки и биться на равных)))))))
)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:16
Лэмпард молодежь решил обкатать....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:08
Даешь второй состав...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:04
Боятся значит уважают.
David Young
David Young
вчера в 18:03
Избежать травм, особенно серьёзных, является очень важным, но и завершить групповой этап победой тоже будет хорошим итогом для Челси. Но первое место в любом случае будет за Челси, даже в случае поражения, что почти наверняка не случится, ведь и Краснодар уже не потеряет третье место, а по уровню Челси на более чем один порядок сильнее. Посмотрим, что в итоге покажут команды, какое качество футбола, какую самоотдачу, и какое количество голов. Для обеих команд этот матч является отличным шансом сделать серьёзную ротацию состава, и играть без больших переживаний за исход.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:00
Поэтому нужно ставить запасных.
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