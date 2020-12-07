Лэмпард: «Нам важно, чтобы не было травм в матче с „Краснодаром“»

Наставник «Челси» рассуждает о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Предстоящий матч Лиги чемпионов будет очень важным, на данный момент мы должны сконцентрироваться на этой встрече, использовать молодых игроков на разных позициях. Им эта практика будет необходима.

У нас был длительный стабильный период, когда мы не пропускали голы. Это дало нам уверенность на будущее, так как мы знали, что дальше будут сложные матчи. Нам нужно навязывать свою игру, тогда мы получим больше уверенности. Нам важно, чтобы не было травм.