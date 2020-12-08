Арбитр матча ПСЖ — «Истанбул» оскорбил тренера гостей, встреча прервана

В Париже во время матча ПСЖ — «Истанбул» случился расистский скандал из-за поведения румынского арбитра, который оскорбил тренера гостей Пьера Вебо.
Команды отказываются продолжать встречу, на поле уже спустился делегат матча.
|Пари Сен-Жермен-:-Истанбул Башакшехир
|Вчера в 23:00 Матч отменен
В Париже во время матча ПСЖ — «Истанбул» случился расистский скандал из-за поведения румынского арбитра, который оскорбил тренера гостей Пьера Вебо.
Команды отказываются продолжать встречу, на поле уже спустился делегат матча.