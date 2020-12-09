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Ройс: «Победа над „Зенитом“ далась нам с большим трудом»

сегодня, 03:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал выездную победу над «Зенитом» (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Три очка нам дались с большим трудом. В первом тайме мы создали лишь пару моментов, но после перерыва атаковали куда опаснее. Нам нужно было играть активнее, поскольку мы знали, что «Лацио» выигрывает у «Брюгге». Хотели во что бы то ни стало занять первое место в группе.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 16:06
Складывалось такое ощущение что шмели в 1м тайме лишь на 2й скорости играли а во втором как на зю и временами на 4ю скорость переключились то Зеня и сдох мгновенно)
Молодняк шмелей отшлепал питерских )
старина
старина
сегодня в 10:41
Когда надо включились шмели и все дела
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:11
ройс наверно прикалывается вонючки пыжились ,а эти в расслабоне 2 закатили
и чувством выполненного долга поехали,зато сейчас наши чудо эксперты будут
кричать что они реабилитируются с динамо
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:37
Игра была равная. Повезло больше немцам. Реализация у Зенита хромает. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:54
Зачем выигрывали?
ДСА
ДСА
сегодня в 04:13
Первое место только Боруссию и мотивировало.
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