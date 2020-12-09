Ройс: «Победа над „Зенитом“ далась нам с большим трудом»

Капитан дортмундской «Боруссии» прокомментировал выездную победу над «Зенитом» (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Три очка нам дались с большим трудом. В первом тайме мы создали лишь пару моментов, но после перерыва атаковали куда опаснее. Нам нужно было играть активнее, поскольку мы знали, что «Лацио» выигрывает у «Брюгге». Хотели во что бы то ни стало занять первое место в группе.