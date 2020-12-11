Кадыров оценил санкции США против «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введённые Минфином США санкции в отношении футбольного клуба «Ахмат» и своего фонда.

Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда.

Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют.

Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название «Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики». С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее. Если, конечно, Книга Гиннесса сама в таком случае не попадет в список Магнитского.