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Кадыров оценил санкции США против «Ахмата»

сегодня, 08:46

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введённые Минфином США санкции в отношении футбольного клуба «Ахмат» и своего фонда.

Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда.

Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют.

Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название «Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики». С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее. Если, конечно, Книга Гиннесса сама в таком случае не попадет в список Магнитского.

Ранее Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

Недавно РФС на три года отстранил представителя «Ахмата», который напал на арбитра.

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Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:31
Кадыров"Первого американца я зарезал в 16 лет"
galem72
galem72 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 12:55
Ну ладно там Китай! Это вторая экономика мира. У них с Америкой свои экономические тёрки. Но а наши плешивые скрепы ты зачем сюда приплёл? Экономика, если её можно так назвать, РФии — 2% мирового ВВП. Это пшик, это ничто! Только по убогой р24 целый мир не сможет без России. А на самом деле это воровская кремлёвская свора не сможет и не может без Европы с Западом.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:14
56изм мягкое и ласкательное слово в такой ситуации.
mat73
mat73
сегодня в 11:22
Бесполезно будет в Эвропу выходить, играться с ними никто не будет, побояться санкций
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 11:20
Одним словом- академик!
4RT
4RT
сегодня в 10:58
Как же теперь "Ахмат" в лиге чемпионов будет играть?😁
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:49
Чем смешнее обширность санкций,тем очевиднее смерть организма,производящего его.Другое дело,что у каждого из нас период личных наблюдений ограничен,поэтому у многих веры в происходящее нет.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:37
Сказал бы проще. Собаки лают, караван идёт. Ахахахаха.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 10:23
США должны срочно извиниться перед Кадыровым на всякий случай,мало ли что!
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 10:01
"Друзья, абсурд, человечество ..." Это точно Кадыров говорит или я в Зазеркалье?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:13
Реакция Кадырова на санкции:
shlomo
shlomo
сегодня в 09:06
Ничего в итоге у пиндосов не получится....
beefs
beefs
сегодня в 09:05
теперь Ахмату Евро Кубки заказаны...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:02
Теперь Рамзан спать не будет)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:02
Америка она смешная!😜
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Uladzimir Kazakevich больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 161. Поздравляем! Лига Европы 2020/2021
ДСА
ДСА
сегодня в 08:58
Это какие-то холостые санкции, репального значения не имеющие.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:57
Американцы хотят гегемонить , а мы с Китаем им как кость в горле.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:57
вот теперь в америку на сборы не полетишь))))))))))))
Legend 6
Legend 6 ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 08:54
Ды ладно) а тут еще не было войны? Пьянь ездила и подписывала бумаги за стакан...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:52
Мне кажется пора называть санкции расизмом)
Mangur
Mangur
сегодня в 08:51
Согласен с Рамзаном. Война с нами, война с нашими детьми. Только началась она давно.Современный этап войны, начался после слов :"Я устал, я ухожу."
ОПС
ОПС
сегодня в 08:47
Все правильно сказал.
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