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Григорьянц: «В словах Мусаева не было оскорбительных выражений»

02 декабря 2020, 18:18
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что наставник «Краснодара» Мурад Мусаев избежал длительной дисквалификации после удаления в матче с «Химками» (0:1).

Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи. Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации Мусаева.

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dzvinka
dzvinka
02 декабря в 20:58, ред.
"...словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений"
мусаев даже с судьей не может как надо))) ничего... а что же он может?
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 20:06
Просто он назвал судейку "земляным червяком",а это-цитата из классики мультфильма,наказанию не подлежит.
112910415
112910415
02 декабря в 19:42
даже наоборот : одобрительные были !
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 19:23
Пошли грит Вы на ХУтор бабочек ловить)))
Байкал-38
Байкал-38
02 декабря в 18:59, ред.
Я сейчас буду с Вами разговаривать на ВЫ: -"ВЫ...., ВЫсушу и ВЫкину"
Культурно, блин!!!
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 18:42
Повезло физруку.
shlomo
shlomo
02 декабря в 18:21
Ну правильно...послал, но вежливо на ВЫ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 18:21
Там надо читать между строк!
мангo
мангo
02 декабря в 18:21
замяли короче все
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