Григорьянц: «В словах Мусаева не было оскорбительных выражений»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что наставник «Краснодара» избежал длительной дисквалификации после удаления в матче с «Химками» (0:1).

Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи. Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации Мусаева.