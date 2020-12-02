Григорьянц: «В словах Мусаева не было оскорбительных выражений»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что наставник «Краснодара» Мурад Мусаев избежал длительной дисквалификации после удаления в матче с «Химками» (0:1).
Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи. Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации Мусаева.
мусаев даже с судьей не может как надо))) ничего... а что же он может?
мусаев даже с судьей не может как надо))) ничего... а что же он может?
Культурно, блин!!!
Культурно, блин!!!