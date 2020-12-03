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Юрист: «„Тамбову“ грозит штраф в 1,5 млн рублей в случае бойкота матча»

03 декабря 2020, 18:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Спортивный юрист Сергей Шаронов рассказал о дисциплинарных санкциях, которые будут применены к «Тамбову» в случае, если клуб решит бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака».

По Дисциплинарному регламенту РФС от 21 августа 2020, команда, в случае невыхода на поле получает техническое поражение (3:0) и штраф до 1,5 миллиона рублей.

«Тамбову» могут просто не дать новую лицензию, в случае если у клуба останутся долги перед игроками. Сейчас, в целом, я не вижу причин снимать «Тамбов» с чемпионата, даже в случае полного бойкота матчей.

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Saban18
Saban18 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 декабря в 20:53
Да, да. ВСЯ РОССИЯ так и подумала))
За адекватность
За адекватность
03 декабря в 20:36
"«Тамбову» могут просто не дать новую лицензию, в случае, если у клуба останутся долги перед игроками." Как интересно. А как же ее дали на этот сезон, если были долги по зарплате за прошлый? А 1,5 млн. штраф то такое. У них и так долгов достаточно. Миллионом больше, миллионом меньше. Где только этот зиц председатель Фунт, который за все это ответит. Болельщиков клуба только жалко. Как всегда личное мнение.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 декабря в 20:23
Возьмем -5-0....))).
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 20:16
Это для "Тамбова" равносильно штрафу в миллиард-всё равно у них нет и таких денег.
nubom
nubom
03 декабря в 20:02
Может быть Спартаку сразу заплатить Тамбову эту сумму?....
МапС
МапС
03 декабря в 19:39
Матч Тамбов не байкотирует, всего несколько игроков. Сыграют запасники и молодёжь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 18:14
Лишь бы спаму 3-0 присудили...
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