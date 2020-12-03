Юрист: «„Тамбову“ грозит штраф в 1,5 млн рублей в случае бойкота матча»

Спортивный юрист Сергей Шаронов рассказал о дисциплинарных санкциях, которые будут применены к «Тамбову» в случае, если клуб решит бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака».

По Дисциплинарному регламенту РФС от 21 августа 2020, команда, в случае невыхода на поле получает техническое поражение (3:0) и штраф до 1,5 миллиона рублей.

«Тамбову» могут просто не дать новую лицензию, в случае если у клуба останутся долги перед игроками. Сейчас, в целом, я не вижу причин снимать «Тамбов» с чемпионата, даже в случае полного бойкота матчей.