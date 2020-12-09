Красная карточка, показанная тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо, аннулирована

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сегодня, 16:12

Помощник главного тренера турецкого «Истанбул Башакшехир» сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ , сообщает турецкий телеканал NTV Spor.

По информации источника, красная карточка, показанная 38-летнему экс-футболисту, отменена. Прерванный 8 декабря матч возобновится сегодня в 20:55 мск с 14-й минуты при счете 0:0.

Напомним, что во время матча французской и турецкой команды разгорелся скандал на расовой почве. Главный арбитр встречи Овидиу Хацеган показал Вебо красную карточку, а четвертый судья Себастьян Кольцеску, указывая на специалиста, назвал его «Negru», что в переводе с румынского означает «черный».