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Красная карточка, показанная тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо, аннулирована

сегодня, 16:12
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Помощник главного тренера турецкого «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает турецкий телеканал NTV Spor.

По информации источника, красная карточка, показанная 38-летнему экс-футболисту, отменена. Прерванный 8 декабря матч возобновится сегодня в 20:55 мск с 14-й минуты при счете 0:0.

Напомним, что во время матча французской и турецкой команды разгорелся скандал на расовой почве. Главный арбитр встречи Овидиу Хацеган показал Вебо красную карточку, а четвертый судья Себастьян Кольцеску, указывая на специалиста, назвал его «Negru», что в переводе с румынского означает «черный».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 22:46
Ну не нравится тебе библия, заветы и прочая фантастика, я с удовольствием "выслушаю" то, что придумал ты.
Землянин
Землянин ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 22:37, ред.
Пока что сказки про Адама и Еву и сотворения ими человечества несёшь Ты, как и уход в другой Мир, типа Ад и Рай, этим и ограничивается твои познания религий, духа и жизни 😄 а ещё чего то про здравый смылсл и IQ втрираешь
Igo0rek
Igo0rek ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 22:32
Ты вообще осознаешь, что намекаешь на мою некомпетентность, втирая дичь о том, что все создало некое существо, что после смерти душа обретает другую оболочку или уходит в другой мир? Ты можешь хоть как-то обосновать все то, о чем ты говоришь.
Землянин
Землянин ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 22:23, ред.
Твоё знание о духе, жизни и смерти огранчиваются только сказками о Адаме и Еве, поздравляю 😄 Ещё чего то про IQ и здравый смысл несёшь, всё с тобой ясно. Думаю познания в физике так же не далеко ушли 😉
Igo0rek
Igo0rek ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 22:21
Конечно, сказки как из костей Адама собрали Еву, а потом пошло всеземное потомство, выглядят куда правдоподобнее. Но если вам нравится считать себя плодом инцеста, то пожалуйста.

Если вам нравится считать, что бог создал сначала растения, а только потом Солнце и эти растения каким-то чудесным образом выросли без фотосинтеза, то конечно пожалуйста...
Землянин
Землянин ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 22:14, ред.
На вопросы жизни, духа, эмоций, совести и этики физика не отвечает и ничего не доказывает по этому поводу. Но если тебе нравиться считать себя куском материи, предком от ограниченной обезьяны, которой только пожрать, да потрахаться, живущим одну жизнь, то пожалуйста 😉
Igo0rek
Igo0rek ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 22:11, ред.
Физика и религия - это две диаметрально противоположные точки зрения на одно и то же событие... А именно сотворение мира.

То что религия и ее адепты, считают БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ свою ТЕОРИЮ незыблемой догмой, это не значит, что вы правы.

"Жизнью" занимается скорей биология, а эмоциями - психология. Привет духовности!
Землянин
Землянин ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 21:57, ред.
Физика про материю, вопросами Бога, эмоций и жизни не занимается, причём тут духовное❓Смешал всё в кучу, ещё и про какой то здравый смысл и IQ несёшь, в себе разберись для начала, успехов в этом 😉
Igo0rek
Igo0rek ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 21:34
В уголовном кодексе нет каталога обзывательств. Для него слово негр, будет считаться оскорблением на расовой почве.

Тоже самое, я могу заявить, что бога не существует! Само понятие о боге противоречит физике, здравому смыслу и iq чуть больше, чем отрицательное. Однако я могу уехать за оскорбление чувств верующих в сказки.
старина
старина
сегодня в 20:27
Сандро Шварц и Арни Шварценеггер это тоже нетолерантно звучит?
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 20:24
69, а шахматы вообще надо запретить, там белые начинают и выигрывают.
протон1
протон1
сегодня в 19:27
вроде цыганом называл
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:26
Румыны такие же негры !
Так он же болгарин ! А какая разница ...
alexgurzan
alexgurzan ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 19:20
.
4RT
4RT
сегодня в 19:15
Красные и жёлтые карточки вообще нужно отменить!Они дескриминируют индейцев и азиатов! Или ввести ещё чёрные и белые!😁
zooveterinar
zooveterinar ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 19:13
Просто затрахали своими нигерами,совершенно верно, я против негров ничего не имею и так же других национальностей,но когда на каждом шагу долбят про рассизм,уже просто бесит!!!
goalaktika
goalaktika ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 19:10
Плевать они хотели на турков. Они просто хотят показать, какие
они все таки правильные и толерантные
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 19:01
По 282 статье я пойду если назову его "обезьяной" или чем то подобным!
112910415
112910415
сегодня в 18:45
то есть он уже не лез к судье ?
DXTK
DXTK
сегодня в 18:45
вот по этому тренером темнокожих не берут, чтобы потом не было проблем......вот захотел уволить, а он возьмет и скажет меня увольняют из-за цвета кожи,........ и начнется ожиатаж,.........
WARchyn
WARchyn
сегодня в 18:40
разве то что карточку отменили только потому что он чёрный это не расизм
Igo0rek
Igo0rek ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 18:39
Ошибаешься. Если негр подаст заявление в полицию, уедешь по 282 статье))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:38
УЕФА прогнулся под турками
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
сегодня в 18:38
Это немного сложно. Они выдумали эти хитросплетения, и теперь им обязаны все следовать. А когда они были рабами, их это тоже задевало?
Я не расист ни капли, мне до этого всё равно. Но то, что было вчера и то, что происходит в мире, мне порядком надоело.
Футболисты перед матчами встают на колени, носят капитанские повязки цветов радуги - и это всё в моей любимой АПЛ. Если я захочу посмотреть нигерское гей-порно, то сделаю такой запрос в поисковике, я не хочу видеть во время футбола никаких намёков на это и не хочу потом детям объяснять эту дурь.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 18:29
Раз так пускай темнокожие играют в свой футбол,белые в свой.А русские в хоккей).
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 18:10
Чёрный (black) - сказать нормально, "негр" и прочее, нет. Вся проблема была в том, что по-румынски "черный"- negru.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 18:08
Насколько я осведомлён - "Нигер" - обидное ругательство, указывающее именно на расовую принадлежность. "Негр" = "Африканец", но такого слова (негр) в английском нет, есть в русском, но условные американцы слышат в этом "Нигер" и интерпретируют как оскорбление. "Чёрный" - это уже на тоненького, вроде как не оскорбил, но на расовую принадлежность указал, тут всё зависит от психики данного "Негра"))
Ну а друг друга они называть так могут, мол от негра слышать "нигер" не так обидно, хотя в виду последних событий можно и друг на друга в суд подать, а то получается игра в одни ворота.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 18:07
Тарантино против!)))
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 18:04
Странно. В школе учили что в Китае живут китайцы, в Германии немцы и т.д., а в Африке негры. Теперь что даже татар татарами называть нельзя? И всё из-за высокого ЭГО американских негров? При чём тут спорт? Негры по определению чёрные, монголоиды жёлтые, индейцы краснокожие. Надо запретить фильм "Вождь краснокожих". Дабы не ущемлять права коренного населения америки.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 18:04
И вот тут я понял что я живу в прекрасной стране Россия, где если я назову негра негром, то мне ничего не будет!)))
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