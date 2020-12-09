Красная карточка, показанная тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо, аннулирована

Помощник главного тренера турецкого «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает турецкий телеканал NTV Spor.
По информации источника, красная карточка, показанная 38-летнему экс-футболисту, отменена. Прерванный 8 декабря матч возобновится сегодня в 20:55 мск с 14-й минуты при счете 0:0.
Напомним, что во время матча французской и турецкой команды разгорелся скандал на расовой почве. Главный арбитр встречи Овидиу Хацеган показал Вебо красную карточку, а четвертый судья Себастьян Кольцеску, указывая на специалиста, назвал его «Negru», что в переводе с румынского означает «черный».
Если вам нравится считать, что бог создал сначала растения, а только потом Солнце и эти растения каким-то чудесным образом выросли без фотосинтеза, то конечно пожалуйста...
Если вам нравится считать, что бог создал сначала растения, а только потом Солнце и эти растения каким-то чудесным образом выросли без фотосинтеза, то конечно пожалуйста...
То что религия и ее адепты, считают БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ свою ТЕОРИЮ незыблемой догмой, это не значит, что вы правы.
"Жизнью" занимается скорей биология, а эмоциями - психология. Привет духовности!
То что религия и ее адепты, считают БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ свою ТЕОРИЮ незыблемой догмой, это не значит, что вы правы.
"Жизнью" занимается скорей биология, а эмоциями - психология. Привет духовности!
Тоже самое, я могу заявить, что бога не существует! Само понятие о боге противоречит физике, здравому смыслу и iq чуть больше, чем отрицательное. Однако я могу уехать за оскорбление чувств верующих в сказки.
Тоже самое, я могу заявить, что бога не существует! Само понятие о боге противоречит физике, здравому смыслу и iq чуть больше, чем отрицательное. Однако я могу уехать за оскорбление чувств верующих в сказки.
Так он же болгарин ! А какая разница ...
Так он же болгарин ! А какая разница ...
они все таки правильные и толерантные
они все таки правильные и толерантные
Я не расист ни капли, мне до этого всё равно. Но то, что было вчера и то, что происходит в мире, мне порядком надоело.
Футболисты перед матчами встают на колени, носят капитанские повязки цветов радуги - и это всё в моей любимой АПЛ. Если я захочу посмотреть нигерское гей-порно, то сделаю такой запрос в поисковике, я не хочу видеть во время футбола никаких намёков на это и не хочу потом детям объяснять эту дурь.
Я не расист ни капли, мне до этого всё равно. Но то, что было вчера и то, что происходит в мире, мне порядком надоело.
Футболисты перед матчами встают на колени, носят капитанские повязки цветов радуги - и это всё в моей любимой АПЛ. Если я захочу посмотреть нигерское гей-порно, то сделаю такой запрос в поисковике, я не хочу видеть во время футбола никаких намёков на это и не хочу потом детям объяснять эту дурь.
Ну а друг друга они называть так могут, мол от негра слышать "нигер" не так обидно, хотя в виду последних событий можно и друг на друга в суд подать, а то получается игра в одни ворота.
Ну а друг друга они называть так могут, мол от негра слышать "нигер" не так обидно, хотя в виду последних событий можно и друг на друга в суд подать, а то получается игра в одни ворота.