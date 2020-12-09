Арбитра встречи ПСЖ — «Истанбул» могут дисквалифицировать на 10 матчей

Резервного арбитра матча 6-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбул Башакшехиром» Себастьяна Колцеску могут дисквалифицировать на 10 матчей.
Как сообщается, все официальные лица встречи подчиняются дисциплинарным правилам УЕФА, которые предусматривают минимальную дисквалификацию на 10 игр за проявление расизма.
Напомним, что Колцеску оскорбил помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо на расовой почве.
А еще интересно. Если я, как азиат произнесу это слово, как сильно обидятся обделенные?)
А еще интересно. Если я, как азиат произнесу это слово, как сильно обидятся обделенные?)
Это позор прежде всего для Вебо и таких же подобных, они стесняются сами себя, цвета своей кожи, это позор!!!
Ну сказал резервный арбитр negro указывая на Вебо и что теперь? Он, что делал это демонстративно или с каким то подтекстом? Нет он просто ускорил процесс реакции судья не затягивая матч.
Расизм давно уже стал бизнесом и полным позором УЕФА будет уже случившаяся отмена КК и дисквалификация судей этого матча-фарса...
P.S. Как низко выглядят люди вставая на колени это унижение. Причём многих заставляют это делать и устраивают гонения отказавшимся, а разве это не расизм? Это позор!!!
Это позор прежде всего для Вебо и таких же подобных, они стесняются сами себя, цвета своей кожи, это позор!!!
Ну сказал резервный арбитр negro указывая на Вебо и что теперь? Он, что делал это демонстративно или с каким то подтекстом? Нет он просто ускорил процесс реакции судья не затягивая матч.
Расизм давно уже стал бизнесом и полным позором УЕФА будет уже случившаяся отмена КК и дисквалификация судей этого матча-фарса...
P.S. Как низко выглядят люди вставая на колени это унижение. Причём многих заставляют это делать и устраивают гонения отказавшимся, а разве это не расизм? Это позор!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1219515/pari-sen-zhermen-istanbul-bashakshehir
В борьбе за мнимый расизм Пьер Вебо может стать даже президентом всей планеты, а он пока всего лишь какой то там помощник.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1219515/pari-sen-zhermen-istanbul-bashakshehir
В борьбе за мнимый расизм Пьер Вебо может стать даже президентом всей планеты, а он пока всего лишь какой то там помощник.