Арбитра встречи ПСЖ — «Истанбул» могут дисквалифицировать на 10 матчей

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сегодня, 18:05

Резервного арбитра матча 6-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбул Башакшехиром» Себастьяна Колцеску могут дисквалифицировать на 10 матчей.

Как сообщается, все официальные лица встречи подчиняются дисциплинарным правилам УЕФА , которые предусматривают минимальную дисквалификацию на 10 игр за проявление расизма.

Напомним, что Колцеску оскорбил помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо на расовой почве.