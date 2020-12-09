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Арбитра встречи ПСЖ — «Истанбул» могут дисквалифицировать на 10 матчей

сегодня, 18:05
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Резервного арбитра матча 6-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбул Башакшехиром» Себастьяна Колцеску могут дисквалифицировать на 10 матчей.

Как сообщается, все официальные лица встречи подчиняются дисциплинарным правилам УЕФА, которые предусматривают минимальную дисквалификацию на 10 игр за проявление расизма.

Напомним, что Колцеску оскорбил помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо на расовой почве.

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Все комментарии
Мешок Аньелли
Мешок Аньелли
сегодня в 22:47
Если Дзюбе скажет арбитр, что он белый, то ему что, уводить команду в раздевалку?
Raamtvall
Raamtvall ответ post-navigator (раскрыть)
сегодня в 22:10
У вас могут что угодно говорить. А если бы это был российский какой-нибудь несчастный Мешков, было бы очень много воя на местных ресурсах, не правда ли?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:29
Правильно! 10 матчей это ещё мало
post-navigator
post-navigator ответ Raamtvall (раскрыть)
сегодня в 20:32, ред.
Румын, как говорят у нас в России - это не национальность. И не роскошь. И не профессия. И не средство передвижения. Румын - это призвание, хобби и мечта любого афроевропейца, включая афродатчан и разных прочих афрошведoв :)))
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан
сегодня в 20:20
И все потому, что он не черный. Ахаха). К слову черному то красную анулировали)
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 19:41
Румынской федерации надо тащить УЕФА по судам. Или что, любому чёрному можно румын цыганами называть? У нас борьба только с расизмом, а национализм это норма, я правильно понимаю?
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 19:31
Дисква на 10 матчей?)) вот за день уже почти столько, все, сроки отбитые) или скажете по расписанию, которое не бывает заранее определено?) даже так, сотрут оттуда, добавят в другие, также как вместо них назначили других)

А еще интересно. Если я, как азиат произнесу это слово, как сильно обидятся обделенные?)
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 19:22
Все по делу
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:14
Я бы ему орден Ленина вручил.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:09
Пусть этот Вебо докажет, что он не negro «чёрный (цвет)»!
Это позор прежде всего для Вебо и таких же подобных, они стесняются сами себя, цвета своей кожи, это позор!!!
Ну сказал резервный арбитр negro указывая на Вебо и что теперь? Он, что делал это демонстративно или с каким то подтекстом? Нет он просто ускорил процесс реакции судья не затягивая матч.
Расизм давно уже стал бизнесом и полным позором УЕФА будет уже случившаяся отмена КК и дисквалификация судей этого матча-фарса...
P.S. Как низко выглядят люди вставая на колени это унижение. Причём многих заставляют это делать и устраивают гонения отказавшимся, а разве это не расизм? Это позор!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 18:56
Не буду спорить!Но он и есть негро) И это истина!Он таким родился
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:55
Ни за что человека наказывают.
FruttyPups
FruttyPups ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:53
Спасибо, исправили.
Шишанутый
Шишанутый ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:51
Это не доказано. Румынские арбитры так оправдываются но на видео я не слышал чтобы их кто тообзывал а вот слово "негро" я прекрасно слышал. Посмотрим чем все закончится. Щас будут разбиратся...
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:51
нужно, чтобы судьи изначально выходили на поле на коленях с тату на лбу "жизни черных важны" или как там было ))))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:50
Напомним, что Колцеску оскорбил главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо на расовой почве.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1219515/pari-sen-zhermen-istanbul-bashakshehir

В борьбе за мнимый расизм Пьер Вебо может стать даже президентом всей планеты, а он пока всего лишь какой то там помощник.
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 18:48
Наверное это было бы правильно!Но они не захотят! Там по пальмам лазить придется за кокосами и бананами))
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 18:47
КАЖДЫЙ РАЗ ЧТО ТО НОВОЕ！？ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВИНОВНЫЙ СУДЬЯ ЗА РАСИЗ М？ ПОТОМ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА, ЗАТЕМ ЗА ПОРНО ОТКРЫТКИ！？ГОСПОДА ЭТО СПОРТ ЗАЧЕМ ТКДА ЛЕПИТЬ РАСИЗМ, ПОЛИТИКУ？РОССИЯ НА ПРЯМУЮ НЕ МОЖЕТ ИГРАТЬ ФУТБОЛ？ ПОЛНЫЙ АБСУРД？ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО ИСКОРЕНИТЬ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ！！
112910415
112910415
сегодня в 18:47
за гранью разума эта толерантность
mangox23
mangox23
сегодня в 18:34
надо туркам дискву дать
shlomo
shlomo
сегодня в 18:30
Ну а че так "жидко"...линчевать его при всех негритосах.....совсем эти черные африканцы распоясались.....
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:28
Он не хотел, так получилось.
VAN ARM
VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:24
а не вернуть ли потомков рабов на родину?))))))))
STVA 1
STVA 1 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 18:23
ЦЫган тоже людь)))
STVA 1
STVA 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 18:22
За что? Он их цыганами называл!А этот его негром!Все норм!Не в задницу же теперь их целовать и на колено вставать!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:22
что миром уже правят угольки?))))))))))))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:21
за такое предвзятое отношение к человеку,его надо вообще пожизненно отстранить. Что себе цЫган позволяет?1
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:16
Разрешить судить матчи,где нет негров,а не отстранять!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:11
Мало. Должны дисквалифицировать от футбола на пожизненно!
Сантус
Сантус
сегодня в 18:11
Ждём полного запрета на карточки для чернокожих.Каждый чёрный игрок важен и т.д.)
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