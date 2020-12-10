Зидан покинет «Реал» по окончании сезона

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сегодня, 09:19

Сообщается, что главный тренер «Реала» собирается покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

По данным источника, французский специалист уже дал понять руководству клуба, что покинет команду летом. Одной из причин является то, что тренер так и не получил обещанных ему футболистов. Зидан также недоволен тем, что клуб ставит его в центре внимания после неудачных результатов.

Президент «Реала» Флорентино Перес не будет препятствовать уходу специалиста.