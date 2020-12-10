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Зидан покинет «Реал» по окончании сезона

сегодня, 09:19

Сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан собирается покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

По данным источника, французский специалист уже дал понять руководству клуба, что покинет команду летом. Одной из причин является то, что тренер так и не получил обещанных ему футболистов. Зидан также недоволен тем, что клуб ставит его в центре внимания после неудачных результатов.

Президент «Реала» Флорентино Перес не будет препятствовать уходу специалиста.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 15:35
Сначала сократили затраты на судей на 300 млн. евро, лысый понял, что ловить нечего и захотел покинуть корабль...
Agamaga
Agamaga
сегодня в 15:33
Перес устроит чистку. Скорее всего старик указал на дверь лысому.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:18
Великий Семак готов возглавить. Его состав устраивает. Его всегда всё устраивает, хоть накупи ему 11 Дзюб, идеальный манекен!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 15:02, ред.
Не купили ему Мбаппе, Неймара, Салаха,Мане,Де Брюйне,Левандовского и Лигу Чемпионов.А ведь всего лишь надо было удержать Роналду и было бы счастье.Роналду самопежертвовал,зато теперь стало ясно,что и Переса чемоданчики дырявые и ЗиЗю так себе физручишко. Все трофеи - это заслуги одного португальца(подсказываю,если не доходит).Теперь всяким Шахтёрам влетаете и Кадисам.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:44
Через год попросят обратно.
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
сегодня в 13:26
Без ручных судей Переса алжирец оказался обычным физруком.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 13:17
90% таких новостей полный бред
Incredulous
Incredulous ответ KamazOMvMOZG (раскрыть)
сегодня в 13:14
Ну кто как не болельщик Барселоны лучше всего понимает ситуацию в Реале и знает, что нужно делать дальше. Попробуй поискать телефон Переса, растолкуешь ему что по чём, того и гляди возьмёт личным советником.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:09
Газпром уже навел справки ? Зарплата это не вопрос, да?
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG ответ смещной (раскрыть)
сегодня в 12:37
Зато в ЛЧ Реалу подвозили пенки и красных карточек соперникам в важных матчах нехило) Тут варик либо в игроков вкладывать бабки, либо в судей)... Реал три года шел верным путем + дельфин старался как мог) ... короче нападал аж на 3 ушастых).
Почему Реал щас не тащит... нет их главного падающего :) А стареющий состав это не отмазка, там есть кем заменить стариков.
Рон то показал им в матче против Барсы как умеет))) Талантище!
Нужен Реалу опять артист-ныряльщик и все у них наладиться!
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 12:28
После фееричной 3 годки в ЛЧ... щас будет Ж. Шахтер вылетел ... жаль, опять бы им показали футбол).
Тренер смекает, что клубу скоро тр...ндец, ведь по сути их ждет участь Барсы - стать дном на годик другой)
boris_spartak
boris_spartak
сегодня в 12:15
К бомжам хочет податься, дзюбку подтренерить
vinyardrip
vinyardrip ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 12:13
Причем не самым крутым составом
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 12:08
Ждём в Зените
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:47
Если это правда, то без работы Зизу точно не останется
Зизу сделал себя имя не только как великого футболиста,но и как тренера победителя (многие могут сказать,что все достижения куплены, выехал на чужих наработках и т.д и т.п...), но никто не вычеркнет с его тренерского послужного списка 3 победы в ЛЧ, 2 победы в Ла Лиге, 2 супер кубка Испании, 2 супер кубка УЕФА, и победы на клубном ЧМ...!!!
Я считаю не только он виноват в провальном старте сезона. Там пол состава гнать нужно , а Пирес экономит на трансфер Мбапе(кстати,если уйдет Зизу, не факт что Кильян согласится перейти в Реал), ну может и еще кого то, думали прокатит с теми кто есть, но не проканало....
Ну если считать что сезон в Ла Лиге можно спасти, и в ЛЧ может сложиться, то и Зизу снова будут носить на руках!
Так что давайте дождемся окончания сезона, а там все узнаем точно
смещной
смещной
сегодня в 11:42, ред.
Уровень экспертов из комментариев на соккер.ру
- А гениальному оказывается звездных игроков не хватает (С) vastudio
- Хочет как Пепка, проигрывать крутыми футболистами, и получать еще крутых футболистов. (с) Indian

Состав Реала - пожилые Рамос, Марсело и Модрич, Бензема. Весьма средненькие Начо, Асенсио и Мариано. Глубоко переоцененные Одриосола, Васкес.
Йович и Азар, которые все себя никак найти не могут.
Действительно, это вам не Пепка, которому каждый год игроков на 200 лямов подвозят, а выхлопа - ноль на массу.
d_fincher
d_fincher ответ Indian (раскрыть)
сегодня в 11:37
3 лч подряд. чувствуешь разницу с пепкой?
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:32, ред.
Давай в Африку на Родину и там тренеруй,с собой безмена захвати!
Indian
Indian
сегодня в 11:26
Хочет как Пепка, проигрывать крутыми футболистами, и получать ещё крутых футболистов. Одними и теми же проигрывать не интересно
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:23
Сдулся лысый. Зидан понял, что не вывозит, потерял уважение в раздевалке, футболисты не прислушиваются, отсюда и плохие результаты команды. Отставка неминуема, но дадут уйти по собственному желанию
particular
particular
сегодня в 11:21, ред.
Без работы не останется...
Ещё одно подтверждение тезиса, что для каждого тренера есть своё время, своя ситуация, своя команда и свой босс... Благоприятная совокупность перечисленного может дать необходимый результат... А нехватка любого компонента способна разрушить работу модели...
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 11:15
В зенит)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 11:07
В Тамбов ?
shur
shur
сегодня в 10:39, ред.
"По данным источника"....какого, где, когда???!!! Отрывок из источника: "И дело в том, что французский тренер уже дал понять Флорентино Пересу, что, что бы ни случилось в конце сезона, он, скорее всего, соберет чемоданы". Скорее всего и
факт?!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:22
Не потеря... Найдётся много желающих подоить Реал. Главное найти подходящего под статус клуба,который давал бы результат.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 10:20
Будет в Псж ,Мбаппе ради зидана там останется ну если добавят Лео будет убойная команда
vastudio
vastudio
сегодня в 09:58
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 09:46
    ПСЖ.
    амурец
    амурец
    сегодня в 09:36
    поглядим
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 09:30
    До конца сезона еще очень далеко, всяко может случиться.
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