Зидан покинет «Реал» по окончании сезона

Сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан собирается покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
По данным источника, французский специалист уже дал понять руководству клуба, что покинет команду летом. Одной из причин является то, что тренер так и не получил обещанных ему футболистов. Зидан также недоволен тем, что клуб ставит его в центре внимания после неудачных результатов.
Президент «Реала» Флорентино Перес не будет препятствовать уходу специалиста.
Ещё одно подтверждение тезиса, что для каждого тренера есть своё время, своя ситуация, своя команда и свой босс... Благоприятная совокупность перечисленного может дать необходимый результат... А нехватка любого компонента способна разрушить работу модели...
Ещё одно подтверждение тезиса, что для каждого тренера есть своё время, своя ситуация, своя команда и свой босс... Благоприятная совокупность перечисленного может дать необходимый результат... А нехватка любого компонента способна разрушить работу модели...