ФИФА объявила имена трёх претендентов на титул лучшего игрока 2020 года

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вчера, 19:12

Международная федерация футбола ( ФИФА ) объявила список из трёх игроков, которые претендуют на приз лучшему футболисту 2020 года.

Номинанты на премию: нападающий «Барселоны» , форвард «Ювентуса» и игрок атаки «Баварии» .

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

Ранее лучших нападающих по итогам года выбрал телеканал ESPN.