ФИФА объявила имена трёх претендентов на титул лучшего игрока 2020 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список из трёх игроков, которые претендуют на приз лучшему футболисту 2020 года.
Номинанты на премию: нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и игрок атаки «Баварии» Роберт Левандовски.
Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.
Ранее лучших нападающих по итогам года выбрал телеканал ESPN.
Это как раз такой сезон, что лидер один и безоговорочный-Левандовски.
Это как раз такой сезон, что лидер один и безоговорочный-Левандовски.
Я думаю все адекватные болельщики понимают, что лучшим из этой тройки был Лева! Назабивал кучу голов, победил в ЛЧ, ну и все внутренние трофеи в Германии.
Я думаю все адекватные болельщики понимают, что лучшим из этой тройки был Лева! Назабивал кучу голов, победил в ЛЧ, ну и все внутренние трофеи в Германии.
Такое впечатление что когда они закончат играть, то их всё равно будут пихать в претенденты.
Такое впечатление что когда они закончат играть, то их всё равно будут пихать в претенденты.