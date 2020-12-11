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ФИФА объявила имена трёх претендентов на титул лучшего игрока 2020 года

вчера, 19:12

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список из трёх игроков, которые претендуют на приз лучшему футболисту 2020 года.

Номинанты на премию: нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и игрок атаки «Баварии» Роберт Левандовски.

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

Ранее лучших нападающих по итогам года выбрал телеканал ESPN.

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Все комментарии
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
сегодня в 00:23
Я не согласен с этим здесь Роналду и Месси лишние вместо них должен был быть Мбаппе Неймар Томас Мюллер или Серж Гнабри двое из них
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:01
На фоне Леона и Криша безоговорочный фаворит Роберт))
An Jo
An Jo
вчера в 23:04
Позорище. Месси устроил слезоточивый скандал на всю Каталонию и затащил Барсу на дно Ла Лиги. Криш не попал в ворота в Кубке Италии, абсолютно никак не тащит Юве в нынешнем сезоне и ЛЧ. Походу у них там вечный абонемент. С таким же успехом можно было и Марадонну номинировать.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
вчера в 22:43, ред.
Месси и Роналду по ходу до пенсии будут попадать в ТОП, даже если ничего за сезон не покажут, забивая только с левых и не левых пенальти.
David Young
David Young ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
вчера в 22:37
.
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:36
Естественно Роберт!
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:33
Месси и роналду ничего не показали прошлом году. Ради количества можно выбрать салах и агуеро
Юрниекс1
Юрниекс1
вчера в 22:17
Опять Заболотного прокинули...
Cockfighting
Cockfighting
вчера в 22:10, ред.
Роберт то тут каким боком? Rolf😂
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
вчера в 21:58
🤣🤣🤣 Месси и Роналду по привычке включили?
kella
kella
вчера в 21:50
Фифа, Фифа, - что ты куришь?
джувифейл
джувифейл ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 21:49
это ж наши туринские традиции старые, Ирратти Мариани Орсато Скомина наши лучшие игроки в истории
санек002
санек002
вчера в 21:34
однозначно Левандовски- номер один!
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 21:21, ред.
Я восхищаюсь работоспособностью Роналду. Для меня это один из лучших спортсменов современности на ряду с ЛеБроном. Но лучшим в этом году был Левандовски, это даже не обсуждается. А Месси видимо вписали, чтобы морально не добить гнома.
Шатаут
Шатаут
вчера в 21:21
Победа будет за Месси....
romario 94
romario 94
вчера в 21:11
Как фанат Барселоны скажу так-Месси тут лишний (полностью провалил сезон). Впрочем-и Роналду не блеснул.
Это как раз такой сезон, что лидер один и безоговорочный-Левандовски.
Анд-м
Анд-м
вчера в 20:58
🤷🤦🤬
протон1
протон1
вчера в 20:44
надоели уже эти двое.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 20:39
Видимо из за пандемии выделить больше некого и поэтому везде суют этого поляка. С таким же успехом могли и Неймара выдвинуть. Но как бы то ни было награду возьмёт Роналда.
Adolf33
Adolf33 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 20:34
Только не румын, а жыд.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:33
Конечно Левандовски, у остальных двоих сейчас явный спад
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:29
Отодвигаем клубные пристрастия, вычеркиваем былые заслуги и включаем АДЕКВАТНОСТЬ!!! Что мы получаем???правильно, Левандовский!!!
Я думаю все адекватные болельщики понимают, что лучшим из этой тройки был Лева! Назабивал кучу голов, победил в ЛЧ, ну и все внутренние трофеи в Германии.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:20
Из этой троицы отдал бы приз Левандовскому.
Nazi
Nazi
вчера в 20:19
Тут такая тенденция намечается, что в тройку претендентов на лучшего футболиста года лейси и пеналду будут заносить даже после их смерти..
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 20:16
Левандовский, понятно. А это двое в тройке что делают? Они даже в своих чемпионатах не были лучшими.
Такое впечатление что когда они закончат играть, то их всё равно будут пихать в претенденты.
старина
старина
вчера в 20:14
Почему без негров?Проклятые расисты
allemz
allemz
вчера в 20:12
Ска, где Фил Джонс и Николас Отаменди(((
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:10
Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба. Весь такой... Одно слово – румын.
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 20:07
А гном и пеналду сеяные в эту тройку?
Kosmos58
Kosmos58 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:03
Мирзов? Не, не знаю ..
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