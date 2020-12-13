Стали известны итоги заседания ЭСК РФС

В пятницу, 11 декабря, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов ЦСКА, «Уфа» и «Шинник» на качество судейства. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
ЦСКА — «Химки»
ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с засчитанным голом в ворота ЦСКА на 47-й минуте матча.
Решение комиссии:
Судья правильно засчитал гол в ворота ЦСКА на 47-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что между нападающим и защитником произошел небольшой, допустимый контакт, в том числе вызванный действиями защитника, остановившегося для того, чтобы сыграть в мяч.
«Ростов» — «Уфа»
«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Ростова» №17 Матиасу Норманну на 65-й минуте матча и неудалением футболиста «Ростова» №1 Егора Бабурина на 73-й минуте.
Решения комиссии:
1. Судья правильно не вынес второе предупреждение игроку «Ростова» №17 Матиасу Норманну на 65-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве игрок не использует локоть в безрассудной манере, контакт происходит с его телом. При этом футболист «Ростова» выпрыгивает вверх, и движение его рук характерно для футболиста, стремящегося сыграть в мяч головой.
2. Судья ошибочно не удалил футболиста «Ростова» №1 Егора Бабурина на 73-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Ростова» лишил соперника явной возможности забить гол. При рассмотрении данного эпизода члены комиссии учли нахождение нападающего в фазе прыжка, что требует значительно меньшего усилия для остановки его продвижения к воротам задержкой за футболку.
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»
«Шинник» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Турбина в эпизодах с назначением 11-метрового удара на 32-й минуте матча и повторным 11-метровым ударом на 33-й минуте.
Решения комиссии:
1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Шинника» на 32-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Шинника» сыграл в мяч.
2. Судья правильно повторил 11-метровый удар в ворота «Шинника» на 33-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что ни одна стопа вратаря «Шинника» не касается линии ворот и не находится на одном уровне с ней в момент удара по мячу.
А то, что "небольшой контакт рук" - это толчок в спину, - ну, это, видимо, издержки игрового эпизода... Короче, не рассудили, а развели 👎
А то, что "небольшой контакт рук" - это толчок в спину, - ну, это, видимо, издержки игрового эпизода... Короче, не рассудили, а развели 👎