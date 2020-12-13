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Стали известны итоги заседания ЭСК РФС

сегодня, 12:33

В пятницу, 11 декабря, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов ЦСКА, «Уфа» и «Шинник» на качество судейства. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

ЦСКА — «Химки»

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с засчитанным голом в ворота ЦСКА на 47-й минуте матча.

Решение комиссии:

Судья правильно засчитал гол в ворота ЦСКА на 47-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что между нападающим и защитником произошел небольшой, допустимый контакт, в том числе вызванный действиями защитника, остановившегося для того, чтобы сыграть в мяч.

«Ростов» — «Уфа»

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Ростова» №17 Матиасу Норманну на 65-й минуте матча и неудалением футболиста «Ростова» №1 Егора Бабурина на 73-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не вынес второе предупреждение игроку «Ростова» №17 Матиасу Норманну на 65-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве игрок не использует локоть в безрассудной манере, контакт происходит с его телом. При этом футболист «Ростова» выпрыгивает вверх, и движение его рук характерно для футболиста, стремящегося сыграть в мяч головой.

2. Судья ошибочно не удалил футболиста «Ростова» №1 Егора Бабурина на 73-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Ростова» лишил соперника явной возможности забить гол. При рассмотрении данного эпизода члены комиссии учли нахождение нападающего в фазе прыжка, что требует значительно меньшего усилия для остановки его продвижения к воротам задержкой за футболку.

«Шинник» — «СКА-Хабаровск»

«Шинник» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Турбина в эпизодах с назначением 11-метрового удара на 32-й минуте матча и повторным 11-метровым ударом на 33-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Шинника» на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Шинника» сыграл в мяч.

2. Судья правильно повторил 11-метровый удар в ворота «Шинника» на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что ни одна стопа вратаря «Шинника» не касается линии ворот и не находится на одном уровне с ней в момент удара по мячу.​

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 15:01
И не должны. Решение относится к компетенции руководства. Как только эту комиссию наделят правом решения, она тут же станет предметом коррупционных посягательств. Зачем плодить коррупцию? Её итак достаточно.
pomor45
pomor45 ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 14:55
Ну, всё! Причина установлена, виновный назначен - можно и отдохнуть пойти.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 14:51
Так в жизни так и есть. Разве болельщика можно убедить в том, что судья правильно назначил пенальти в ворота его команды? Да, никогда. В крайнем случае промолчит, но не согласится. Это натура. Иначе и быть не может. Уже сколько веков назад изречена мудрость: "Собака лает, а караван идёт". Разве собака прониклась мудростью и перестала лаять? Нет, она не может, такова её природа (натура).
морозз
морозз ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 14:42
Если поставить их рядом, то Гинер будет выглядеть мохнатым, закостенелым мамонтом по сравнению с маленьким мамонтенком по фамилии Федун!
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 13:59
Всё у тебя просто. Вот так бы в жизни!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:55
Стало всем понятно, что людям федуна дозволено всё.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:44
Ну вот, теперь мы спокойны...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:41
Кого-то отказали, кого-то наказали.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:16
А кто это у нас тут ноет и жалуется?)...опять Спартак?), а нет...кони...как же так?)...
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:10
Федун на этот раз заседанием не руководил, Зарема не отпустила. Поэтому разрешил самим там со всем разобраться.
SHMEL
SHMEL ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 13:09
Федун тоже неплох в этих вопросах, тоже достаточно эффктивно решает судейские темы.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:05
Вообще не вижу смысла обращений в ЭСК , они только констатируют факт правильности решения, а решений по накосячившим арбитрам не принимают.
112910415
112910415
сегодня в 13:04
и все должны радостно улыбнуться ...
pomor45
pomor45
сегодня в 12:54
ЭСК всё расставила по местам, но болельщику её решения не нужны, если они противоречат его собственному мнению. Болельщик со своего места на трибуне или у телевизора всегда видит дальше, глубже и точнее, чем судьи в поле или ВАР со всем его инструментарием. Вердикт болельщика всегда прост и однозначен: если решение в пользу его команды, то судьи правы и справедливы, если нет, то они продажные негодяи или покорные слуги властителей РФС и РПЛ.
particular
particular
сегодня в 12:42
Понятно... Защитнику ЦСКА надо было не останавливаться, а продолжить движение к своим воротам и забить, что бы избежать столкновения с Кухарчуком...
А то, что "небольшой контакт рук" - это толчок в спину, - ну, это, видимо, издержки игрового эпизода... Короче, не рассудили, а развели 👎
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:41
Эти заседания фикция
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:41
зарплату отработали ждут премию))))))))))))
морозз
морозз
сегодня в 12:37
Гинер уже не тот Гинер, который с лёгкостью решал вопросы с судейством! Теперь это просто пожилой Конь в шляпе и с потухшим огрызком сигары! На данный момент банкует Дюков под руководством Миллера, бомжи захватили и прикончили наш футбол!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:35
Ну все отчет сделан, работа показана...
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