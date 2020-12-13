Стали известны итоги заседания ЭСК РФС

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сегодня, 12:33

В пятницу, 11 декабря, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС , на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов ЦСКА , «Уфа» и «Шинник» на качество судейства. Об этом сообщает официальный сайт РФС .

ЦСКА — «Химки»

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с засчитанным голом в ворота ЦСКА на 47-й минуте матча. Решение комиссии: Судья правильно засчитал гол в ворота ЦСКА на 47-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что между нападающим и защитником произошел небольшой, допустимый контакт, в том числе вызванный действиями защитника, остановившегося для того, чтобы сыграть в мяч.

«Ростов» — «Уфа»

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Ростова» №17 Матиасу Норманну на 65-й минуте матча и неудалением футболиста «Ростова» №1 Егора Бабурина на 73-й минуте. Решения комиссии: 1. Судья правильно не вынес второе предупреждение игроку «Ростова» №17 Матиасу Норманну на 65-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве игрок не использует локоть в безрассудной манере, контакт происходит с его телом. При этом футболист «Ростова» выпрыгивает вверх, и движение его рук характерно для футболиста, стремящегося сыграть в мяч головой. 2. Судья ошибочно не удалил футболиста «Ростова» №1 Егора Бабурина на 73-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Ростова» лишил соперника явной возможности забить гол. При рассмотрении данного эпизода члены комиссии учли нахождение нападающего в фазе прыжка, что требует значительно меньшего усилия для остановки его продвижения к воротам задержкой за футболку.

«Шинник» — « СКА -Хабаровск»