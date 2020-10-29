РФС отменил красную карточку Ерёменко в матче с «Химками»

В четверг, 29 октября, состоялось заседание КДК РФС , на котором были приняты следующие решения:

«Зенит» — «Рубин»

В соответствии с частью 1 статьей 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

«Локомотив» — «Ротор»

В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» г. Москва Николича М. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.