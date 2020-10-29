РФС отменил красную карточку Ерёменко в матче с «Химками»

В четверг, 29 октября, состоялось заседание КДК РФС, на котором были приняты следующие решения:
«Зенит» — «Рубин»
В соответствии с частью 1 статьей 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий — оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
«Локомотив» — «Ротор»
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Локомотив» г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» г. Москва Николича М. на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
«Краснодар» — «Спартак»
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 10 000 (Десять тысяч) рублей.
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 37 Приложение № 1 Дисциплинарного регламента РФС за бросание пиротехнических изделий — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 (Сто тысяч) рублей.
«Динамо» — «Сочи»
В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать главного тренера ФК «Динамо-Москва» г. Москва Шварца С. на 10 000 (Десять тысяч) рублей.
«Ростов» — «Химки»
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону на 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Дисциплинарного регламента РФС исправить ошибку, допущенную судьей в матче 12 тура Чемпионата России по футболу между командами «Ростов» — «Химки», который состоялся 25 октября 2020 года, отменить ошибочно примененное удаление футболисту Еременко Р. (ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону).
«Ахмат» — «Уфа»
В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ахмат» г. Грозный на 10 000 (Десять тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 28, с частью 1 статьи 89, со статьей 101, с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 5, 22, 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности на стадионе, за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункты 3.3, 3.1.5.2 Санитарного регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Ахмат» г. Грозный на 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей.
ЦСКА — «Арсенал»
В соответствии со статьей 28, с частью 1 статьи 89, с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 5, 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за появление на поле постороннего лица и за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункты 3.3, 3.1.5.2 Санитарного регламента Чемпионата) — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 101 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 22 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности на стадионе — оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии со статьей 29, с частью 6 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение игрока в отношении лиц, не являющихся Официальными лицами матча — дисквалифицировать футболиста ФК «Арсенал» г. Тула Ломовицкого А. на 2 (два) матча Чемпионата России по футболу условно и оштрафовать его на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Установить для футболиста ФК «Арсенал» г. Тула Ломовицкого А. испытательный срок до окончания Чемпионата России по футболу сезона 2020-2021 годов.