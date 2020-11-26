РФС не рассматривает Бердыева в роли главного тренера сборной России

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сегодня, 13:56

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в РФС рассматривают кандидатуру в случае отставки с поста главного тренера сборной России.

Однако источники из РФС не подтвердили эту информацию.

Также стало известно, что Черчесов останется во главе национальной сборной как минимум до конца Евро-2020.