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РФС не рассматривает Бердыева в роли главного тренера сборной России

сегодня, 13:56

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в РФС рассматривают кандидатуру Курбана Бердыева в случае отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Однако источники из РФС не подтвердили эту информацию.

Также стало известно, что Черчесов останется во главе национальной сборной как минимум до конца Евро-2020.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:14
А из наших кроме Бердыева и рассматривать то неково.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:13
А стоило бы подыскивать. Только не Бердыева, помоложе, покреативнее надо.
Чтобы сборная в современный футбол играла, а не у своих ворот всей толпой отиралась.
Дать рулить Черчесову до конца Евро - это потерять время. Перестраивать команду нужно начинать прямо сейчас. Хуже, чем есть, уже не будет, мы и так уже на 5 ступенек съехали...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:12
Останется до конца ЧЕ, чтобы окончательно опозорить нас.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:09
Бердыич играл бы в 10 защитников...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:02
Капелло давайте)))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:57
А вот рассмотреть бы надо....
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