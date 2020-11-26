РФС не рассматривает Бердыева в роли главного тренера сборной России

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в РФС рассматривают кандидатуру Курбана Бердыева в случае отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
Однако источники из РФС не подтвердили эту информацию.
Также стало известно, что Черчесов останется во главе национальной сборной как минимум до конца Евро-2020.
Чтобы сборная в современный футбол играла, а не у своих ворот всей толпой отиралась.
Дать рулить Черчесову до конца Евро - это потерять время. Перестраивать команду нужно начинать прямо сейчас. Хуже, чем есть, уже не будет, мы и так уже на 5 ступенек съехали...
Чтобы сборная в современный футбол играла, а не у своих ворот всей толпой отиралась.
Дать рулить Черчесову до конца Евро - это потерять время. Перестраивать команду нужно начинать прямо сейчас. Хуже, чем есть, уже не будет, мы и так уже на 5 ступенек съехали...