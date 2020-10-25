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В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» о матче со «Спартаком»

сегодня, 14:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

Люди в «Краснодаре» очень эмоциональны. По-человечески их можно понять. Трактовка момента в моменте отменённого гола «Краснодара» действительно могла быть для них непонятной. Если судья даёт бороться, то не надо было давать свисток до забитого гола. Это всё можно понять. Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК рассмотрит все эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, в ближайшее время «Краснодар» пришлёт запрос. Всё будет рассмотрено.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 15:14
2009 г. ? может тогда еще не был на обеспечении Федуна. Приводи остальную статистику по Бесбородову и Спартаку)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 15:06
Газизов заноссит ..все под коетролем
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 15:05
РФС признал две ошибки Безбородова в Томске

На 60 минуте - судья ошибочно не вынес предупреждение игроку команды "Томь"
На 90+ минуте - судья ошибочно вынес предупреждение игроку команды "Спартак".

А вот здесь Безбородов даже не показал Бокетти (тогда игроку Рубина) даже желтую: http://spartak.com/img/photo/13708.jpg

2009 год:
В этом сезоне "Спартак" за 14 игр получил 33 ЖК.
Из них Безбородов судил 3 игры и показал Спартаковцам 15 ЖК
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:38
Давайте будем обьективны. Гол быков отменили, тк он был забит после свистка. Судья зафиксировал фол на жиго, дал свисток, после чего забили гол. Он не мог не отменить гол.
Zak11
Zak11
сегодня в 14:37
А что там собственно рассматривать? На Жиго фол был, Понсе не фолил когда забивал. Всё видно и так.
makkie
makkie
сегодня в 14:36
Вилкова оправдали на радость Краснодару и к недоумению всех остальных.
Чего они ждут на этот раз?
VAN ARM
VAN ARM ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 14:28
это путь зенита))жаль что спам по нему пошел)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:26
пора бы ашоту ответить за все косяки по взрослому))
морозз
морозз
сегодня в 14:20
Каждый смотрит в свою сторону и это логично, но побеждает всегда сильнейший и в этот раз это был Спартак!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:18
А толку....уже столько говорено, а воз и ныне там....опять пожурить судеек и все покатится по новой калее...
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 14:17
О как - в Краснодаре эмоциональны. А как спартаковцев постигла массовая истерия после первого тура - так это "засудили". Но как стали свистеть только в сторону спартака - это "эмоции"
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:11
Полиграф...ПЦР...антитела...39...кровь...моча на сахар...судьи, выходи строиться...
ДСА
ДСА
сегодня в 14:07
Штрафов точно навыписывают.
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