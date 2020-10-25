В РФС отреагировали на заявление «Краснодара» о матче со «Спартаком»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).
Люди в «Краснодаре» очень эмоциональны. По-человечески их можно понять. Трактовка момента в моменте отменённого гола «Краснодара» действительно могла быть для них непонятной. Если судья даёт бороться, то не надо было давать свисток до забитого гола. Это всё можно понять. Но все экспертные оценки будут после того, как ЭСК рассмотрит все эпизоды. В комитете присутствуют лучшие отечественные и европейские эксперты. Думаю, в ближайшее время «Краснодар» пришлёт запрос. Всё будет рассмотрено.
На 60 минуте - судья ошибочно не вынес предупреждение игроку команды "Томь"
На 90+ минуте - судья ошибочно вынес предупреждение игроку команды "Спартак".
А вот здесь Безбородов даже не показал Бокетти (тогда игроку Рубина) даже желтую: http://spartak.com/img/photo/13708.jpg
2009 год:
В этом сезоне "Спартак" за 14 игр получил 33 ЖК.
Из них Безбородов судил 3 игры и показал Спартаковцам 15 ЖК
На 60 минуте - судья ошибочно не вынес предупреждение игроку команды "Томь"
На 90+ минуте - судья ошибочно вынес предупреждение игроку команды "Спартак".
А вот здесь Безбородов даже не показал Бокетти (тогда игроку Рубина) даже желтую: http://spartak.com/img/photo/13708.jpg
2009 год:
В этом сезоне "Спартак" за 14 игр получил 33 ЖК.
Из них Безбородов судил 3 игры и показал Спартаковцам 15 ЖК
Чего они ждут на этот раз?
Чего они ждут на этот раз?