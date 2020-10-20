ЦСКА обратился в РФС по поводу отменённого гола Чалова и фола на Карпове

Представители службы коммуникаций РФС сообщили, что ЦСКА обратился в ЭСК для рассмотрения эпизодов матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).
ЦСКА отправил обращение в ЭСК с просьбой разъяснить эпизоды с отменой гола Чалова из-за фола Кучаева и с нарушением на Вадиме Карпове.
То что Карпов травму получил-сочувствую,но это ни КК,акцентированно игрок Динамо ни шел на фол умышленно!!!!!!!!!!!!!Про гол и говорить нечего- чистое нарушение правил,ну конечно если для вас, обхват корпуса руками не считается фолом,то тогда да -гол чистейший!!!!!!!!)))))))))))))))))))
То что Карпов травму получил-сочувствую,но это ни КК,акцентированно игрок Динамо ни шел на фол умышленно!!!!!!!!!!!!!Про гол и говорить нечего- чистое нарушение правил,ну конечно если для вас, обхват корпуса руками не считается фолом,то тогда да -гол чистейший!!!!!!!!)))))))))))))))))))
Да,Веллитон бил в лицо вратарям,не помню уж кто это был,но там опять таки,игровой эпизод-шел до конца и вратарь,понимая,что сейчас прилетит в голову и нападающий,понимая,что если не успеет,то .......!!!!!!!!!!!!!!!
Вернблум же спецом бил игроков ,в своей излюбленной монере-сзади и из подтишка!!!!!!!!!!!!!!!!!Был бы ВАР тогда,то каждый или через матч,ЦСКА играл бы вы 10-ом!!!!!!!!!!!!!!!
Да,Веллитон бил в лицо вратарям,не помню уж кто это был,но там опять таки,игровой эпизод-шел до конца и вратарь,понимая,что сейчас прилетит в голову и нападающий,понимая,что если не успеет,то .......!!!!!!!!!!!!!!!
Вернблум же спецом бил игроков ,в своей излюбленной монере-сзади и из подтишка!!!!!!!!!!!!!!!!!Был бы ВАР тогда,то каждый или через матч,ЦСКА играл бы вы 10-ом!!!!!!!!!!!!!!!
Вспоминая игру со Спартаком, эпизод, где Обляков, подыгрывая рукой, ну, или мяч попадает в руку Ивана после, которого тот продолжил комбинацию в результате чего был забит гол. Останови главный во время игру, а именно в момент попадания мяча в руку, года не было бы. Истерики разные бывают. По поводу и без повода. С вашей стороны руководства в данном матче истерика без повода. Травма-несчастный случай. Безбородов отсудил нормально.
Вспоминая игру со Спартаком, эпизод, где Обляков, подыгрывая рукой, ну, или мяч попадает в руку Ивана после, которого тот продолжил комбинацию в результате чего был забит гол. Останови главный во время игру, а именно в момент попадания мяча в руку, года не было бы. Истерики разные бывают. По поводу и без повода. С вашей стороны руководства в данном матче истерика без повода. Травма-несчастный случай. Безбородов отсудил нормально.
Напомним, в прошлом месяце "Локомотив" подавал апелляцию в РФС на решение КДК не наказывать Вернблума за удар локтем полузащитника "железнодорожников" Игоря Денисова, но РФС
Иногда лучше снимать розовые очки
Напомним, в прошлом месяце "Локомотив" подавал апелляцию в РФС на решение КДК не наказывать Вернблума за удар локтем полузащитника "железнодорожников" Игоря Денисова, но РФС
Иногда лучше снимать розовые очки
Березуцкий сломал Велитона, дзюба сломал Жиго но я о костоломе Верблуме, многие эксперты призывали его убрать от футбола.
Так что не надо, а Грулева наказать надо как следует, и уж не важно там дали или не дали красную
Березуцкий сломал Велитона, дзюба сломал Жиго но я о костоломе Верблуме, многие эксперты призывали его убрать от футбола.
Так что не надо, а Грулева наказать надо как следует, и уж не важно там дали или не дали красную
Иванов уже разбирал этот эпизод и признал , что Безбородов должен был посмотреть ВАР и изменить решение, показав вместо Ж/К красную. Но ВАР почему то промолчал. Ну всем известно что это ваш судья - определенно.
Иванов уже разбирал этот эпизод и признал , что Безбородов должен был посмотреть ВАР и изменить решение, показав вместо Ж/К красную. Но ВАР почему то промолчал. Ну всем известно что это ваш судья - определенно.
Этого коня в каждом матче нужно было удалять, но этого не делалось, сильны были позиции Гинера тогда. Кони стояли горой за своего хулигана). Хулиган, чувствуя силу и мощь босса своего, открытым текстом говорил соперникам, что ему ничего за это не будет. Все, это было недавно, вчера. Коротка память у коня, хоть и голова большая. Ахахахаха.
Этого коня в каждом матче нужно было удалять, но этого не делалось, сильны были позиции Гинера тогда. Кони стояли горой за своего хулигана). Хулиган, чувствуя силу и мощь босса своего, открытым текстом говорил соперникам, что ему ничего за это не будет. Все, это было недавно, вчера. Коротка память у коня, хоть и голова большая. Ахахахаха.
Вернблума не наказывали красной, ломал всех подряд, так и не исправили
Вернблума не наказывали красной, ломал всех подряд, так и не исправили
Красная карточка не так важна в данной ситуации, сколько дисквалификация и вызов на заседание
Красная карточка не так важна в данной ситуации, сколько дисквалификация и вызов на заседание
Карпову здоровья же! Но он травмированный нос шевелил туда-сюда, когда уходил с поля. Может в этот момент он его и добил?)
Много носатых переломов клубе. Стоит задуматься почему. Не удивлюсь, если Карпова увижу через пару недель на поле.
Карпову здоровья же! Но он травмированный нос шевелил туда-сюда, когда уходил с поля. Может в этот момент он его и добил?)
Много носатых переломов клубе. Стоит задуматься почему. Не удивлюсь, если Карпова увижу через пару недель на поле.