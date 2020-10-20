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ЦСКА обратился в РФС по поводу отменённого гола Чалова и фола на Карпове

сегодня, 13:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Представители службы коммуникаций РФС сообщили, что ЦСКА обратился в ЭСК для рассмотрения эпизодов матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

ЦСКА отправил обращение в ЭСК с просьбой разъяснить эпизоды с отменой гола Чалова из-за фола Кучаева и с нарушением на Вадиме Карпове.

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Ген Геныч
Ген Геныч ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 17:18
Да не было там умысла травмировать игрока!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Эта желтая карточка!!!!!!!!!!!!Если вон Соболеву ,Барриос в 1/2 кубка России заехал фактически с кулака в своей штрафной,но там даже карточку не дали а вместе с ним и пенальти,который бы поставили,если бы играл ни Зенит!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))

То что Карпов травму получил-сочувствую,но это ни КК,акцентированно игрок Динамо ни шел на фол умышленно!!!!!!!!!!!!!Про гол и говорить нечего- чистое нарушение правил,ну конечно если для вас, обхват корпуса руками не считается фолом,то тогда да -гол чистейший!!!!!!!!)))))))))))))))))))
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 17:13
А причем тут травмы?!!!!!!!!!!!!!!Вернблум играл всегда умышленно в особенности локтями !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!То под ребро ударит то в шею,причем делал он это осознанно!!!!!!!!!!ЦСКА должны были каждую вторую игру играть в меньшинстве!!!!!!!!!!!!!!!!Веллитон в чем провинился то?!!!!!!!!!!!!!в том что Акинфеев не удачно приземлился но свои ноги,играя ..... по сути защитника т.к он был вне вратарской?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))Вины Веллитона там и близко не было- вышел из своих пределов,будь добр играть как защитник!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))Веллитона после этого просто морально задавили и он покинул Россию и всё ..... из за того,что кто то ни так приземлился на ноги!!!!!!!!!!!!!!!!!

Да,Веллитон бил в лицо вратарям,не помню уж кто это был,но там опять таки,игровой эпизод-шел до конца и вратарь,понимая,что сейчас прилетит в голову и нападающий,понимая,что если не успеет,то .......!!!!!!!!!!!!!!!

Вернблум же спецом бил игроков ,в своей излюбленной монере-сзади и из подтишка!!!!!!!!!!!!!!!!!Был бы ВАР тогда,то каждый или через матч,ЦСКА играл бы вы 10-ом!!!!!!!!!!!!!!!
edubokom
edubokom ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
сегодня в 17:11
Во первых любить никто и не просит. Во вторых, то что происходит на поле - это футбол, эмоции. В третьих - болельщики двух команд в основном относятся друг к другу более уважительно, чем скажем к Спартаку или Зениту
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:10
На очевидные вещи не требуют разъяснений. Чалов забил гол после нарушения на игроке динамиков. Удара акцентированного, умышленного не было по лицу Карпова-игровой эпизод. Безбородов, поступил верно считаю.
Вспоминая игру со Спартаком, эпизод, где Обляков, подыгрывая рукой, ну, или мяч попадает в руку Ивана после, которого тот продолжил комбинацию в результате чего был забит гол. Останови главный во время игру, а именно в момент попадания мяча в руку, года не было бы. Истерики разные бывают. По поводу и без повода. С вашей стороны руководства в данном матче истерика без повода. Травма-несчастный случай. Безбородов отсудил нормально.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:47
В том то и оно ,что на повторе не видно удара , а рентген на месте не проведешь. Играть надо, а не карточки выпрашивать против мертвого Динамо. Повезло, что Карпова заменили на Дзагу хоть игра оживилась. Все к лучшему зачем это нытье было нужно ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:45
Кстати, Понтус НИ ОДНОМУ игроку НЕ нанёс травмы.за всю историю игр в РФПЛ.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:39
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 16:37, ред.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 16:33
      Многие - это ты про себя??? Почему во множественном числе??? А Велитон трех вратарей заломал - это нормально???
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      сегодня в 16:29
      А надо ломать?
      Березуцкий сломал Велитона, дзюба сломал Жиго но я о костоломе Верблуме, многие эксперты призывали его убрать от футбола.
      Так что не надо, а Грулева наказать надо как следует, и уж не важно там дали или не дали красную
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      сегодня в 16:29
      Так от этого никто и не расстроится.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      сегодня в 16:13, ред.
      В чем хитрость ??? Просто просят разъяснения. И в отличии от вашего Федуна истерик никто не закатывает , все согласно регламенту. Хитрый - это Федун , хотел напугать всех снятием . А чего шумел??? Или ему можно???
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 16:09
      Кого сломал Понтус??? Он по сравнению с вашим Глушаковым, Адриано, Гацканом , Каборе - просто ангел. Играл он жестко но , после карточки первой , всегда играл аккуратно. А тут явная предвзятость. Сначала Чалову нос сломали, потом Фернандесу, теперь вот Карпову.
      Иванов уже разбирал этот эпизод и признал , что Безбородов должен был посмотреть ВАР и изменить решение, показав вместо Ж/К красную. Но ВАР почему то промолчал. Ну всем известно что это ваш судья - определенно.
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
      сегодня в 16:01
      На повторе хорошо видно , что заехали Карпову солидно. От легкого касания носы не ломаются, плюс у него сотрясение мозга.
      Mi6
      Mi6
      сегодня в 15:58
      Так держать...!!! Но ведь мафия непобедима и вечно
      Red blu
      Red blu
      сегодня в 15:48, ред.
      Абсолютно верное решение.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 15:27
      Щас тебе кони скажут:"А ты покажи хоть один случай, что Вернблум, кого-то сломал".
      Этого коня в каждом матче нужно было удалять, но этого не делалось, сильны были позиции Гинера тогда. Кони стояли горой за своего хулигана). Хулиган, чувствуя силу и мощь босса своего, открытым текстом говорил соперникам, что ему ничего за это не будет. Все, это было недавно, вчера. Коротка память у коня, хоть и голова большая. Ахахахаха.
      Альфи
      Альфи ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 15:26
      Ну не все же умеют ДРУЖИТЬ с судьями как ВЫ....
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех
      сегодня в 15:17
      Ну вот, заныли
      мангo
      мангo ответ Garrincha58 (раскрыть)
      сегодня в 15:16, ред.
      Там не было умышленного удара локтем , даже при просмотре эпизода не казалось что его ударил локтем, выставил да, но удара не видно . Так что ВАР не помог бы . судья отсудил нормально .
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      сегодня в 15:16
      Чтобы это изменило? Никак не пойму, здоровья Карпову это не прибавит, а вот чтобы игрок урок извлек должны быть приложены меры наказаний.
      Вернблума не наказывали красной, ломал всех подряд, так и не исправили
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      сегодня в 15:14
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 15:14
        Гола не было, Чалов оттолкнул игрока рукой.
        Красная карточка не так важна в данной ситуации, сколько дисквалификация и вызов на заседание
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        сегодня в 15:12, ред.
        По Карпову все справедливо, а вот по отмене гола Чалова???... Ну это для поддержания судейского корпуса в Тонусе, что бы не расслаблялись.
        Союзник противников
        Союзник противников
        сегодня в 15:12
        "Буря в стакане воды",которая ничего не даст,не определит будущее судейства в РПЛ.Ну кому-то ,возможно,придётся испытать "глыбокое чуйство удовлетворения",не более того.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        сегодня в 15:03
        Борьба за ЛЧ гонку будет жёсткой и до последнего. Хитрый Лис Гинер отлично понимает это и каждый эпизод будет использовать для давления на судебный корпус. Его клуб и так судят в основном "чистые" судьи). Что наезжать? Команда победила. До гола Чалова, был фол на игроке Динамо. Травма? Но, это футбол! Не балет!
        Карпову здоровья же! Но он травмированный нос шевелил туда-сюда, когда уходил с поля. Может в этот момент он его и добил?)
        Много носатых переломов клубе. Стоит задуматься почему. Не удивлюсь, если Карпова увижу через пару недель на поле.
        Garrincha58
        Garrincha58
        сегодня в 14:48
        гол отменили по делу а за удар Карпова красная но господин Безбородов проглядел а варисты опять про76и странно всё это когда же начну судить нормально
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        сегодня в 14:46
        Ну и что нам это даст ?!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
        сегодня в 14:43, ред.
        . У парня черепномзговая травма, перелом нос со смещением. Это как минимум на месяц, два.
        Vasya Oblomov
        Vasya Oblomov ответ Leha-ha50 (раскрыть)
        сегодня в 14:37
        Там сразу непонятно было вроде слегка задел , Карпов хлюпик оказался.должны спасибо сказать что поменяли его иначе бы не выиграли.
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