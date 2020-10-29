РФС обратился в комитет по этике за высказывание гендиректора «Краснодара»

РФС обратился в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига. Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.
Хашиг в грубой форме раскритиковал судейство Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).
Хашиг не первый кто это судейское гнездо спартачей пытается расшевелить. Можно человеку искреннее спасибо от всех клубов высказать!)))
Хашиг не первый кто это судейское гнездо спартачей пытается расшевелить. Можно человеку искреннее спасибо от всех клубов высказать!)))