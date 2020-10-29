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РФС обратился в комитет по этике за высказывание гендиректора «Краснодара»

сегодня, 17:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

РФС обратился в комитет по этике с просьбой рассмотреть высказывание генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига. Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

Хашиг в грубой форме раскритиковал судейство Владислава Безбородова и Кирилла Левникова в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:34
Мускай встает на колено перед Ашотом
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:33
Надеюсь нимут очки с быков
Faustello
Faustello
сегодня в 17:30
    за
    за
    сегодня в 17:26
    А вчера "источник в РФС" вещал, что судейскую бригаду накажут. А оно воно как! )
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 17:21
    Может судью надо наказать?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 17:19, ред.
      Aris
      Aris
      сегодня в 17:07
      У человека невежество в крови! А если нет ни совести, ни чести, то какая роль КДК?
      David Young
      David Young
      сегодня в 17:01
      Зря он это сделал, теперь будет наказан.
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