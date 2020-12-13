Рианчо: «Всему этому есть оправдание. Возможно, Промес защищал свою семью»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал арест нападающего «Аякса» , который ранее выступал за «красно-белых».

Это большой сюрприз! Промес — прекрасный человек, всегда вёл себя правильно, с хорошими манерами и хорошим характером. Для меня это большой сюрприз. Его поведение всегда было образцовым. Я не могу в это поверить! Нужно понять причины и аргументы следствия. Важно знать обоснования всему этому. Я думаю, что всему этому есть оправдание. Возможно, он защищал свою семью.