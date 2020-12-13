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Рианчо: «Всему этому есть оправдание. Возможно, Промес защищал свою семью»

сегодня, 15:25

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал арест нападающего «Аякса» Квинси Промеса, который ранее выступал за «красно-белых».

Это большой сюрприз! Промес — прекрасный человек, всегда вёл себя правильно, с хорошими манерами и хорошим характером. Для меня это большой сюрприз. Его поведение всегда было образцовым. Я не могу в это поверить! Нужно понять причины и аргументы следствия. Важно знать обоснования всему этому. Я думаю, что всему этому есть оправдание. Возможно, он защищал свою семью.

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dzvinka
dzvinka ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:55
видно ты сидел там же, через два стула, очень правдоподобно описываеш события)))
Griz07
Griz07
сегодня в 15:53
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 15:38
    Пить надо меньше!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 15:37
    Он просто фразу не закончил. Возможно он защищал свою семью от...... инопланетян. Было бы правдоподобнее. А . по большому счету, спартаковец даже бывший - это диагноз и навсегда.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:32
    Промес защищал свою семью от свой семьи!
    Рианчо как был клоуном, так им и остался.
    Промес порезал своего родственника после обидных слов в его сторону. Он просто схватил со стола нож и порезал безоружного.
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