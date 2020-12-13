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Тихонов: «Не исключён вариант, что „Тамбов“ снимется с чемпионата»

сегодня, 16:21
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином» (0:1).

Эти три очка, которые взял «Рубин», очень важны. По такой погоде, по тяжелейшему полю. Это зимний футбол, когда играют при -10. Это уже совсем другое. Зимний футбол, который не нравится никому.

Абсолютно равная игра. Плюс-минус. Всё решает исполнительское мастерство футболистов. Понимаю, как тяжело «Тамбову». Не исключён вариант, что они снимутся с чемпионата. Это будет сверхнеординарное решение. Нужно людям помочь доиграть чемпионат. Они играют теми, кто есть. Часть отказалась. Я все прекрасно понимаю.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:49
Хорошая же команда,надо спасать!
протон1
протон1
сегодня в 18:47
бедные зачем в пл выходили для чего?
Cat01
Cat01
сегодня в 17:07
Надо помочь и не допустить этого
Бифидобактерия
Бифидобактерия
сегодня в 16:57, ред.
А Спартак будет сниматься? Ждёмс.)
ДСА
ДСА
сегодня в 16:49
Тамбов никому не нужен, только долги плодят.
Аpбитр
Аpбитр ответ Бабка в кедах (раскрыть)
сегодня в 16:37
Добрый день. Задавайте вопросы по своим банам и в более корректной форме. Без личных выводов и впечатлений.
Вопрос закрыт.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:28
Да.....в нашем чемпе зреет катастрофа ......Тамбов уже не первый месяц имеет значительные задолженности по зарплатам перед футболистами, тренерами и персоналом, а из-за отсутствия домашнего стадиона рискует покинуть лигу, даже если доиграет сезон до конца и завершит его вне зоны вылета в ФНЛ....в истории Премьер-лиги было три случая, когда клубы, сохранившие прописку в элите по спортивному принципу, покидали ее и расформировывались. это раменский Сатурн, ФК Москва и пермский Амкар( при этом только Москва исчезла не из-за долгов.....).....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:24
За футболистов, которые выходили сегодня на заледенелое поле очень обидно, но видимо другого выхода нет. Пора прекращать агонию.
beefs
beefs
сегодня в 16:22
позорище, а еще хотят увеличить лигу...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:22
Тяжёлое финансовое положение...
ОПС
ОПС
сегодня в 16:22
Это уж очень плохо.
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