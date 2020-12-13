Тихонов: «Не исключён вариант, что „Тамбов“ снимется с чемпионата»

Главный тренер «Астаны» прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Рубином» (0:1).

Эти три очка, которые взял «Рубин», очень важны. По такой погоде, по тяжелейшему полю. Это зимний футбол, когда играют при -10. Это уже совсем другое. Зимний футбол, который не нравится никому.

Абсолютно равная игра. Плюс-минус. Всё решает исполнительское мастерство футболистов. Понимаю, как тяжело «Тамбову». Не исключён вариант, что они снимутся с чемпионата. Это будет сверхнеординарное решение. Нужно людям помочь доиграть чемпионат. Они играют теми, кто есть. Часть отказалась. Я все прекрасно понимаю.