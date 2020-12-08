«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» одержали дежурные победы. Итоги 11-го тура АПЛ

Завершились матчи 11-го тура чемпионата Англии.
«Бернли» — «Эвертон» 1:1
Голы: Брэди Робби 3 — Калверт-Льюин Доминик 45+3
«Манчестер Сити» — «Фулхэм» 2:0
Голы: Стерлинг Рахим 5, Де Брюйне Кевин 26 (пенальти)
«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 1:3
Голы: Соучек Томаш 38 — Погба Поль 65, Гринвуд Мэйсон 68, Рэшфорд Маркус 78
«Челси» — «Лидс» 3:1
Голы: Жиру Оливье 27, Зума Курт 61, Пулишич Кристиан 90+3 — Бэмфорд Патрик 4
«Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас» 1:5
Голы: Галлахер Конор 30 — Ферлонг Дарнелл 8 (автогол), Заха Вилфрид 55, Бентеке Кристиан 59, Заха Вилфрид 68, Бентеке Кристиан 82
«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити» 1:2
Голы: МакБарни Оливер 26 — Перес Айосе 24, Варди Джейми 90
«Тоттенхэм» — «Арсенал» 2:0
Голы: Сон Хын-Мин 13, Кейн Харри 45+1
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 4:0
Голы: Салах Мохамед 24, Вейналдум Джорджиньо 58, Матип Жоэль 67, Семеду Нелсон 78 (автогол)
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 1:2
Голы: Гросс Паскаль 26 (пенальти) — Вестергор Янник 45, Ингс Дэнни 81 (пенальти)