ГлавнаяНовости

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» одержали дежурные победы. Итоги 11-го тура АПЛ

сегодня, 01:00

Завершились матчи 11-го тура чемпионата Англии.

«Бернли» — «Эвертон» 1:1
Голы: Брэди Робби 3 — Калверт-Льюин Доминик 45+3

«Манчестер Сити» — «Фулхэм» 2:0
Голы: Стерлинг Рахим 5, Де Брюйне Кевин 26 (пенальти)

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 1:3
Голы: Соучек Томаш 38 — Погба Поль 65, Гринвуд Мэйсон 68, Рэшфорд Маркус 78

«Челси» — «Лидс» 3:1
Голы: Жиру Оливье 27, Зума Курт 61, Пулишич Кристиан 90+3 — Бэмфорд Патрик 4

«Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас» 1:5
Голы: Галлахер Конор 30 — Ферлонг Дарнелл 8 (автогол), Заха Вилфрид 55, Бентеке Кристиан 59, Заха Вилфрид 68, Бентеке Кристиан 82

«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити» 1:2
Голы: МакБарни Оливер 26 — Перес Айосе 24, Варди Джейми 90

«Тоттенхэм» — «Арсенал» 2:0
Голы: Сон Хын-Мин 13, Кейн Харри 45+1

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 4:0
Голы: Салах Мохамед 24, Вейналдум Джорджиньо 58, Матип Жоэль 67, Семеду Нелсон 78 (автогол)

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 1:2
Голы: Гросс Паскаль 26 (пенальти) — Вестергор Янник 45, Ингс Дэнни 81 (пенальти)

Все новости
«Атлетико» продолжает лидировать. Итоги 12-го тура Примеры
Сегодня, 00:56 Комментарии2
«Ювентус» продолжает погоню за «Миланом». Итоги 10-го тура Серии А
Сегодня, 00:49 Комментарии1
«Байер» приблизился к «Баварии». Итоги 10-го тура Бундеслиги
Сегодня, 00:32 Комментарии2
«Крылья Советов» поднялись на вторую строчку. Итоги 26-го тура ФНЛ
05 декабря Комментарии8
Камбэк «Милана» и поражение ЦСКА. Итоги 5-го тура Лиги Европы
04 декабря Комментарии2
«Нижний Новгород» и «Торпедо» оступились на выезде. Итоги 25-го тура ФНЛ
29 ноября Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:09
Типичный тур лидеров.Они и "дежурно" победили
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100