Наумов: «„Локомотив“ превращается в середняка»

Бывший руководитель «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на крупное поражение москвичей от «Краснодара» в матче 18-го тура РПЛ .

Выводы по иге с «Краснодаром»? Их надо было делать давно. «Локомотив», к сожалению, превращается в середняка, вышли вообще никакие — как футболисты, так и команда. Это вина тренерского штаба и клубного руководства. Я это предсказывал и говорил, что ничего хорошего ждать не приходится, мы будем как манну небесную и сказку вспоминать второе место при Семине. А дальше будет только хуже.

Посмотрите, какие интервью дает Николич? По-моему, он вообще не понимает, куда он попал и кто он такой. Он говорит о том, что у нас статистика была одинаковая с «Краснодаром», хотя проиграл 0:5. Это как в анекдоте: «Проиграли 0:5, но обещаем болельщикам, что сыграем еще лучше». Так и Николич. Это просто катастрофа.