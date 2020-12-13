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Наумов: «„Локомотив“ превращается в середняка»

вчера, 23:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший руководитель «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на крупное поражение москвичей от «Краснодара» в матче 18-го тура РПЛ.

Выводы по иге с «Краснодаром»? Их надо было делать давно. «Локомотив», к сожалению, превращается в середняка, вышли вообще никакие — как футболисты, так и команда. Это вина тренерского штаба и клубного руководства. Я это предсказывал и говорил, что ничего хорошего ждать не приходится, мы будем как манну небесную и сказку вспоминать второе место при Семине. А дальше будет только хуже.

Посмотрите, какие интервью дает Николич? По-моему, он вообще не понимает, куда он попал и кто он такой. Он говорит о том, что у нас статистика была одинаковая с «Краснодаром», хотя проиграл 0:5. Это как в анекдоте: «Проиграли 0:5, но обещаем болельщикам, что сыграем еще лучше». Так и Николич. Это просто катастрофа.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 01:38
При Семине игра у Локо выглядела интереснее,стабильность была.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:11
Ай Краснодар. Ай черти, порадовали.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:50
Локо стал середняком пригласи Васю
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:14
А кто у нас в чемпионате не середняк? Пора вообще переводить в статус аутсайдеров все команды.
Gahi
Gahi
вчера в 23:56
Так хорошо начинали и к чему пришли?
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:51
Локо нужен Сухина!
Cat01
Cat01
вчера в 23:50
Дальше ещё будет хуже
roman11111978
roman11111978
вчера в 23:41
С такой игрой в зону вылета....
протон1
протон1
вчера в 23:34
у них там вратарь дыркач. что в сборной что в клубе.
beefs
beefs
вчера в 23:30
ну что поделаешь, это болезнь российского футбола...
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