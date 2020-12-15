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Б. Игнатьев: «Думаю, „Краснодар“ оптимистично отреагировал на жребий в ЛЕ»

сегодня, 02:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)Динамо18.02.2021 в 20:55 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для «Краснодара». Российскому клубу досталось в соперники загребское «Динамо».

«Динамо» Загреб — успешная команда. Они примерно стоят в одной связке с «Краснодаром» и по принципу ведения игры, и по подбору футболистов. Думаю, можно было ожидать соперника более грозного. Хотя динамовцы показали хорошую игру с ЦСКА, но не настолько, чтобы краснодарцы испугались. Думаю, они приняли известие о своём сопернике оптимистично. Нам они по силам. Ничего сверх того, чего мы можем, это команда не показала. Скорее, армейцы проиграли им, а не динамовцы Загреба добились этой победы.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:25
Будем ждать..
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 02:21
Выйти то выйдут, на поле, но не пройдут Динамо Загреб.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:18
Надо выходить и побеждать!
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