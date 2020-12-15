Б. Игнатьев: «Думаю, „Краснодар“ оптимистично отреагировал на жребий в ЛЕ»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы для «Краснодара». Российскому клубу досталось в соперники загребское «Динамо».

«Динамо» Загреб — успешная команда. Они примерно стоят в одной связке с «Краснодаром» и по принципу ведения игры, и по подбору футболистов. Думаю, можно было ожидать соперника более грозного. Хотя динамовцы показали хорошую игру с ЦСКА , но не настолько, чтобы краснодарцы испугались. Думаю, они приняли известие о своём сопернике оптимистично. Нам они по силам. Ничего сверх того, чего мы можем, это команда не показала. Скорее, армейцы проиграли им, а не динамовцы Загреба добились этой победы.